У «Авангарда» ещё есть время верить в Кравца. Но если он не выплывет — надо звать Назарова

В гостевых матчах нового сезона КХЛ «Авангард» выглядит удручающе. Если в Новосибирске ещё «ястребы» сумели вытащить матч с 1:3 (правда, чтобы затем спустя 30 секунд бездарно его отдать), то следующие три игры омичи провели просто ужасно. Перестала забивать первая тройка, и выяснилось, что остальные нападающие неспособны забить более одного гола за одну встречу. В обороне проходной двор местами наблюдался ещё в успешной домашней серии, но игры на выезде с более серьёзными соперниками подсветили проблему максимально крупным ракурсом, а пропущенные шайбы с пятачка стали для «Авангарда» обыденностью. В кошмар превратилось и меньшинство, и большинство, и особенно мощно недееспособность спецбригад «ястребов» вчера показали московские динамовцы. Бело-голубые четырежды реализовали лишнего, забив голы на всякий вкус, а в своём собственном большинстве «Авангард» явил миру очень странную расстановку, в которой Рид Буше почему-то переместился из круга вбрасывания на пятак, а с синей линии тренерский штаб «ястребов» убрал и Либора Шулака, и Дамира Шарипзянова. Так омичи сами себя лишили двух главных козырей в большинстве, и вчера попытки «Авангарда» в расстановке «5 на 4», прямо скажем, выглядели убого.

Омская команда предстала на первом выезде сезона абсолютно разобранной, неуправляемой, бесхарактерной. Поражения поражениям рознь, и мы уже в этом сезоне видели провальные серии у СКА, ЦСКА, «Металлург» уступал в трёх встречах подряд, но всё это отличалось от того безволия и безыдейности, которые в конце сентября демонстрировал «Авангард». Сравнить можно разве что с некоторыми периодами игры «Автомобилиста» Билла Питерса пару сезонов назад – когда команда просто не знает, что ей делать на льду, и плывёт при первом же ударе.

Совершенно непонятно, в какой хоккей сейчас стремятся играть «ястребы», о заявленном агрессивном стиле вспоминать не приходится, а сильные стороны, которые были у омичей в прошлом сезоне, исчезли. Нет ни убойного большинства, ни крепкого меньшинства, ни характера. Стоило чуть сдать лидерам, как команда посыпалась по всем фронтам, и вот уже третью игру подряд тренерский штаб во главе с Михаилом Кравцом ничего не может с этим сделать. Да, ещё вратари играют достаточно слабо, но сейчас это далеко не главная проблема для «ястребов».

Игроки «Авангарда» и Михаил Кравец Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Естественно, вопросы возникают к людям, которые готовили команду к сезону и управляют ею каждый день – к тренерам. И не только к Кравцу, проваливаются-то все. Оборона – вотчина словака Андрея Подконицки. За большинство главным образом отвечает Рамиль Сайфуллин. Вполне можно выделить ответственным за мужицкие качества коллектива, за пресловутый бойцовский дух Александра Свитова. А игра Василия Демченко в сентябре позволяет предъявить претензии даже Сергею Звягину – главному долгожителю в штабе «Авангарда». Куда ни плюнь – везде провал и проблемы.

И главный спрос за всё это, конечно, с главного тренера. В прошлом сезоне Михаил Кравец вытянул «Авангард» из болота, показав свои сильные качества: умение найти подход к игрокам и коллегам, раскрыть лучшие качества хоккеистов за счёт правильного к ним отношения, создать семейную, дружную атмосферу в раздевалке. Он стал старшим товарищем для сильного коллектива, позволил талантливым игрокам действовать так, как они хотят и умеют, не стал «выносить мозг» нюансами и жёсткими требованиями, и хоккеисты ответили ему самоотдачей, голами, победами и – до поры до времени – результатом. Да, результатом, и надо понимать, что в выходе «Авангарда» в финал конференции в прошлом сезоне огромная заслуга Кравца.

Но за лето в клубе произошли значительные перемены – состав обновился и, откровенно говоря, стал пожиже, изменился и состав помощников. Курьянов, ставивший шикарное большинство, вынужден был занять пост генменеджера, на который в Омске так и не нашли человека с опытом и со стороны. Кравец полностью провёл предсезонку и подготовку «Авангарда» к новому чемпионату, попытался перестроить хоккей команды под своё видение, но на дворе только конец сентября, а уже полное ощущение, что Михаил Григорьевич упустил команду из рук. На пресс-конференциях он рассказывает журналистам, что для выхода из пике команде нужно просто забивать голы и не удаляться, и даже если в раздевалке происходит более искренний и откровенный разбор ситуации (во что хочется верить), то всё равно приходит понимание, что привычные методы Кравца с составом сезона-2023/2024 уже не работают. А изменить подход, вдруг предложить что-то другое, новое, способное встряхнуть команду – нереально. Не меняются 60-летние тренеры в разгар сезона, да и в омском коллективе все уже привыкли к определённому типу поведения Кравца.

Михаил Кравец Фото: РИА Новости

Как понимаете, я веду к тому, что отставка Кравца прямо сейчас выглядит неизбежной. Жаль об этом думать, так как к Михаилу Григорьевичу отношусь с огромной симпатией, но когда команда выглядит настолько растерянной, разобранной и неуправляемой на протяжении нескольких матчей, то логично приходишь к этой мысли. Насколько можно понять, в том числе и из свежего обращения гендиректора «Авангарда» к болельщикам, у Кравца есть некоторое время на исправление ситуации – три матча до конца выезда. А там у «ястребов», между прочим, игры с «Торпедо» и «Ак Барсом».

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Можно, конечно, допустить, что у «Авангарда» всё образуется само собой, без революций. Мы вспоминали пример «Автомобилиста» и Питерса, и тогда в Екатеринбурге тренера не стали трогать после жуткого отрезка в ноябре-декабре 2020-го, а потом уральцы вроде бы пришли в себя и побились в плей-офф с «Авангардом», который вскоре стал чемпионом. Но это скорее исключение из правил. В большинстве случаев команде, угодившей в пике, нужна встряска, а вот какой она будет – тут вариантов много.

В СКА после пяти поражений подряд сменили капитана – дело пошло на лад. В ЦСКА не так давно состоялся серьёзнейший разговор на собрании, после чего без шансов был уничтожен сенсационный на старте сезона «Сочи». Думаю, что и в «Авангарде» после 0:6 состоялась крепкая беседа, а вот снимать литеру с Дамира Шарипзянова пока не пробовали. Однако не факт, что эти методы помогут – игровые проблемы у омичей намного серьёзнее, тут не стоит вопрос так, что всего-то не хватает мотивации или сыгранности.

Так что и ходы для выхода из кризиса должны быть жёстче. Логичным первым шагом видится пересборка тренерского штаба, где, как мы уже прописали, почти каждый может считаться кандидатом на выход. Дальше уже – смена главного тренера. В принципе, над Кравцом после последних результатов уже занесён дамоклов меч (как и над Дмитрием Рябыкиным после старта из шести поражений кряду в прошлом году), вот только в этот раз в штабе «Авангарда» нет готового варианта на замену (тогда как раз был Кравец), да и в целом на рынке тренеров практически полная пустота. Но если ситуация вдруг не улучшится, придётся искать в этой пустоте.

Кто бы мог возглавить «Авангард» по ходу сезона? На ум, конечно, сразу приходит Илья Воробьёв – один из самых опытных тренеров КХЛ, закончивший свою эпоху в Магнитогорске и не нашедший работу за лето. Но нюанс в том, что Илья Петрович – ни разу не антикризисный менеджер, что показал, например, сезон-2019/2020, когда Воробьёв принял «Металлург» всего лишь после трёх матчей регулярки, но за весь сезон почти никак не изменил ситуацию, регулярно сетуя на проваленную летнюю подготовку и селекцию. Этому специалисту нужно вдумчиво, кропотливо работать, начиная с межсезонья, участвовать в подборе состава, а ещё иметь очень сильных помощников – тогда будет результат. Понятно, что ничего из вышеперечисленного в «Авангарде» сейчас Воробьёву не предложат.

Илья Воробьёв Фото: РИА Новости

Какие ещё варианты? Сергей Светлов и иже с ним – несерьёзно. Олег Знарок и Петерис Скудра? Один давно не работает в КХЛ (и вряд ли по собственному желанию), второй в прошлом году в «Ак Барсе» наглядно показал, что его время безвозвратно ушло. Хартли сейчас в Омске трудится в Академии, но по весне Боб уже дал понять, что новый заход в КХЛ его не интересует. Может, конечно, случиться всякое, и Хартли под давлением просьб и обстоятельств передумает, как это случилось с Билялетдиновым в прошлом сезоне. Но это по-прежнему выглядит малореально. Может, какой-либо другой иностранец? Но это и трудновыполнимо, и авантюрно по понятным причинам.

Как ни странно, но оптимальным кандидатом на замену Кравцу (если, конечно, Михаил Григорьевич всё же доведёт дело до своего увольнения) видится Андрей Назаров. Да, это вызывает диссонанс, но, собственно, почему нет? Самодостаточный, не зависящий сильно от помощников, тренер с богатым опытом и харизмой. Да, в последний раз результат Назаров давал довольно давно и в клубах, что называется, «средней руки», но и «Авангард» сейчас упал в абстрактном рейтинге топовости даже по сравнению с прошлым сезоном. Да, у Назарова особая история взаимоотношений с омским клубом, но не припомню, чтобы он когда-либо высказывался неуважительно об «Авангарде», ну а драки – это часть шоу и своего рода дань традициям.

По крайней мере, Назаров будет в состоянии напомнить всем в «Авангарде», для чего и ради кого играет команда. Сможет поправить чудовищно провалившуюся дисциплину, заставит вспомнить про самоотдачу и характер. Потому что, видимо, по-хорошему (по Кравцу) «ястребы» понимать перестали. А ещё, вероятно, заведёт в состав нескольких молодых, голодных и по-спортивному злых игроков, которые и должны привносить в кризисную команду необходимые эмоции, настрой, желание.

Андрей Назаров Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Словом, от гипотетического назначения Назарова «Авангард» в моменте может получить целый ряд плюсов, команда, как ни крути, встряхнётся. Это, конечно, не будет означать ничего в разрезе сезонных перспектив, но вряд ли и при нынешнем положении дел в Омске размышляют о нюансах тактики и стратегии игры в плей-офф. Угодившая в яму команда живёт сегодняшним днём, а бездействие и витание в облаках для неё могут оказаться губительными.

Пока же возможность выбраться из шторма ещё есть у Кравца, но уверен, что в «Авангарде» уже составляют план действий на тот случай, если новые волны принесут новые сокрушительные удары.