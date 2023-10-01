Кравец пообещал и сдержал слово! «Авангард» сменил капитана и сломал чёрную полосу

К первому дню октября омский «Авангард» подошёл, занимая только восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Последнюю победу подопечные Михаила Кравца одержали ещё 16 сентября, после чего «ястребы» потерпели четыре поражения кряду. Сама четырёхматчевая серия неудач не является чем-то экстраординарным для старта нынешнего регулярного чемпионата КХЛ. Достаточно сказать, что тот же СКА в середине сентября прошёл через пятиматчевую серию без побед, но затем стабилизировал положение и в последнее время смог встать на победный путь.

Но гораздо больше, чем сам факт поражений, болельщиков и руководство «Авангарда» наверняка тревожило то обстоятельство, как именно их команда терпела эти неудачи. Два последних гостевых матча обернулись для «ястребов» форменными погромами. Сначала омичи получили 1:5 в Екатеринбурге от «Автомобилиста», а затем последовало кошмарное поражение от московского «Динамо» (0:6). В результате послематчевую пресс-конференцию в столице России главный тренер «ястребов» начал с обращения к болельщикам, в котором пообещал непременно исправить положение дел уже в следующей встрече.

«Хочу поблагодарить болельщиков, которые, несмотря на такой результат, на протяжении всей игры очень здорово поддерживали команду. Чувствуется, что они верят в команду и ребят. И я уверен, что в следующей игре это доверие мы оправдаем», — заметил 59-летний наставник.

На следующий день после погрома в Москве с официальным заявлением выступил и генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков, подчеркнувший, что сложившаяся ситуация не устраивает никого в клубе. В этой связи сегодняшний матч омичей в Мытищах с базирующимся в Московской области китайским клубом «Куньлунь Ред Стар» приковывал к себе повышенное внимание.

Перед матчем с «драконами» в составе «Авангарда» произошло большое количество перестановок. Вне заявки по медицинским показателям остался капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов, а в его отсутствие буква C оказалась нанесена на игровой свитер Владимира Ткачёва, который также получил и нового центра в своё звено. Исполнявший эту роль ранее Райан Спунер был отправлен из первой тройки нападения во вторую, тогда как к Ткачёву и Риду Буше был отряжен Иван Николишнн. Сам же Спунер ещё и оказался перемещён на левый край в тройке с Валентином Пьяновым и Игорем Гераськиным. Место в воротах занял Андрей Мишуров, а пропустивший пять шайб от «Динамо» Василий Демченко получил дополнительный выходной.

Что касается «Куньлуня», то складывается ощущение, что китайский клуб в этом сезоне решил наконец зарубиться за попадание в плей-офф на Западе. По крайней мере, менеджмент клуба для решения этой задачи старается делать всё возможное. В субботу «драконы» объявили сразу о двух знаковых подписаниях – в КХЛ вернулись финский нападающий Теэму Пулккинен и канадский форвард Брэндон Макмиллан. Оба игрока должны значительно усилить атакующую линию команды Виктора Игнатьева, но пока что новичков в расположении «драконов» ещё нет. Как сообщила пресс-служба «Куньлуня», 31-летний Пулккинен пока что занимается оформлением визы.

В середине первого периода точным броском в правый угол ворот Джереми Смита отметился новоиспечённый капитан «Авангарда» Ткачёв. Однако порадоваться заброшенной шайбе Владимиру не позволил зоркий глаз видеотренера китайской команды. «Драконы» взяли запрос на положение вне игры, который оказался для них успешным. Взятие ворот было отменено.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но следом королевский подарок сопернику преподнесли сами хоккеисты «Куньлуня». Игроки хозяев допустили три подряд нарушения, в результате чего «Авангард» получил затяжное большинство. У главных лидеров гостей использовать лишнего не получилось, зато вторая бригада «ястребов» большинство реализовала. Игорь Гераськин вложил шайбу в клюшку Пьянову, который с пятака переправил шайбу мимо Смита.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

По итогам стартового отрезка преимущество гостей по броскам в створ (3:14) было поистине подавляющим. Но главный сейв периода оказался на счету как раз Мишурова, а не Смита. Ещё при счёте 0:0 голкипер «Авангарда» совершил потрясающее спасение после броска Люка Локхарта, и уже через несколько мгновений после упущенной возможности забить именно 20-й номер «драконов» и запустил серию удалений в составе «Куньлуня», сыграв высоко поднятой клюшкой против Ивана Николишина.

На старте второго периода команды обменялись заброшенными шайбами. Оба гола были забиты в тот момент, когда в штрафном боксе своё удаление отбывал Гераськин. Сначала в меньшинстве отличились «ястребы». Сольный гол оформил защитник гостей Семён Чистяков, который сам перехватил шайбу в своей зоне, сам убежал к чужим воротам и сам же точным броском переиграл Смита. Но «Куньлунь» не развалился и оперативно реализовал это же большинство – удачный рикошет помог отличиться Райану Спроулу.

В этот момент не с лучшей стороны себя проявили иностранцы «Авангарда». Люди, которые должны решать исходы матчей в пользу омской команды, начали хватать удаления. Сначала в чужой зоне абсолютно невынужденное нарушение допустил Буше, а затем провинился и Либор Шулак. Оба большинства «Куньлунь» не использовал, вот только игровая инициатива гостями оказалась утеряна на очень долгое время. К тому же в равных составах хозяева забить сумели – Девин Броссо с пятака не оставил шансов Мишурову, сравняв счёт на табло – 2:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Под занавес отрезка отношения выясняли капитан «драконов» Брэндон Ип и форвард «ястребов» Кирилл Панюков. 38-летний ветеран «Куньлуня» как зачинщик драки получил целую коллекцию дисциплинарных санкций (2+5+10), в общей сложности выключив себя из игры практически на весь третий период. В свою очередь, Панюков отделался большим пятиминутным штрафом за драку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Таким образом, третий период «ястребы» начали в чужой зоне, имея две минуты на розыгрыш лишнего. И своим шансом омичи воспользоваться сумели. Неудачно отыгравшие второй период лидеры «ястребов» реабилитировались в самый нужный момент. Ткачёв доставил шайбу на Спунера, тот вырезал передачу на Буше, а Рид фирменным образом подстроился под бросок в касание и реализовал большинство.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Но «Куньлунь» снова нашёл в себе силы, чтобы отыграться. Удаление Романа Абросимова оказалось роковым для «Авангарда». Отметившийся ранее заброшенной шайбой Спроул на сей раз выступил в роли ассистента, а отличился Локхарт, в активе которого уже была результативная передача в эпизоде с голом Броссо. Матч перетёк в овертайм, где «драконы» могли забирать победу. За 22 секунды до конца основного времени удалился Ткачёв, и у хозяев было ещё одно большинство.

Но в этот раз реализовать лишнего «драконы» не смогли. За упущенный шанс расплата для хозяев последовала в самой концовке дополнительного отрезка. Спунер броском из далеко не самой очевидной позиции сумел застать врасплох Смита. Привыкший к огромной нагрузке голкипер «драконов» оказался не готов к первому броску в створ за пять минут.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео драки можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» одержал первую победу с 16 сентября, прервав четырёхматчевую серию неудач. Может быть, эта победа и не была безумно эффектной. Но была она одержана в очень важный момент. Ведь впереди команду Кравца ещё ждут два гостевых матча – с лидером КХЛ «Торпедо» и обладающим отличным подбором хоккеистов «Ак Барсом». В случае сегодняшней неудачи в Мытищах положение тренерского штаба «Авангарда» стало бы совсем незавидным, а так добыты два очка и получен глоток свежего воздуха.

«Большое спасибо болельщикам, которые снова приехали на матч с огромной верой. Всё, что я обещал – сделали. Может быть, с натяжкой, тяжело, но пусть будет такая первая победа. Проявили и мужество, и характер, да, были ошибки, но те, кто ошибался, они и шайбу потом на себя ловили, и голы забивали. Команда возвращается, ребята друг с другом играют и делают это хорошо, особенно сегодня», — прокомментировал важную победу главный тренер «Авангарда».