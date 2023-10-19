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Расписание спортивных матчей 20 октября 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

10 топ-матчей пятницы: НХЛ, Карацев и Шнайдер в 1/4 финала, звёзды Про-Лиги
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 20 октября
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За чем следить завтра, 20 октября: хоккей, футбол, теннис, регби и Dota 2!

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа Бэй» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Тампа» трёхматчевую серию поражений?

«Тампа», ещё недавно не вылезавшая из финалов Кубка Стэнли, начала новую регулярку КХЛ невзрачно. После победы в первом матче случились три поражения подряд с 14 пропущенными шайбами. Конечно, по «молниям» больно бьёт отсутствие Андрея Василевского и Стивена Стэмкоса, но их не будет ещё долго, так что «Тампе» пора находить новых героев. Или проснётся Никита Кучеров?

Прервёт ли «Тампа» трёхматчевую серию поражений?

Прервёт ли «Тампа» трёхматчевую серию поражений?

Фото: Getty Images

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2023, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли звёздное нападение «Торонто» подобрать ключи к воротам Бобровского?

В минувшем плей-офф «Торонто» впервые за долгое время прошёл первый раунд Кубка Стэнли, но на второй стадии «листья» были остановлены «Флоридой» с великолепным Сергеем Бобровским в воротах. «Пантеры» взяли серию 4-1, а потом дошли до финала, «Торонто» же вновь остался у разбитого корыта. Сегодня — новая встреча команд. Понятно, что о реванше говорить нет смысла, но у «кленовых листьев» точно будет особый настрой на этот матч.

Сергей Бобровский

Сергей Бобровский

Фото: Getty Images

🎾 9:00*: Нао Хибино (Япония) — Диана Шнайдер (Россия), Наньчан, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Наньчан. 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 09:00 МСК
Нао Хибино
93
Япония
Нао Хибино
Н. Хибино
Не начался
1 2 3
         
         
Диана Шнайдер
72
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Интрига: повторит ли Диана Шнайдер успех трёхнедельной давности?

19-летняя россиянка Диана Шнайдер пробилась в 1/4 финала турнира WTA-250 в Наньчане и теперь сразится с японкой Нао Хибино, которая почти на 10 лет её старше. Девушки раньше не пересекались на корте, и победительница дальше сыграет с лучшей теннисисткой из пары Мари Боузкова — Мария-Камила Осорио-Серрано. Отметим, что Диана только с этого сезона выступает в WTA-туре и максимального пока успеха добилась три недели назад, когда пробилась в финал Нинбо.

Диана Шнайдер

Диана Шнайдер

Фото: Getty Images

🎾 12:00*: Алекс де Минор (Австралия, 4) — Аслан Карацев (Россия, LD), Токио, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Токио (м). 1/4 финала
20 октября 2023, пятница. 12:00 МСК
Алекс де Минор
13
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3
         
         
Аслан Карацев
50
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев

Интрига: пробьётся ли Карацев в четвёртый полуфинал за сезон?

30-летний россиянин Аслан Карацев справился на «пятисотнике» в Токио с двумя непростыми соперниками и стал четвертьфиналистом. А дальше Аслану будет противостоять австралиец Алекс де Минор, который на шесть лет моложе россиянина и входит в топ-20. Ранее теннисисты играли дважды и обменялись победами — в Софии-2020 успех сопутствовал де Минору, а в Мадриде-2023 — Карацеву. Тот, кто окажется сильнее на этот раз, далее сыграет с лучшим теннисистом из пары Синтаро Мочизуки — Алексей Попырин. Отметим, что Аслан в сезоне-2023 трижды добирался до полуфинала — в Пуне, Мадриде и Чжухае.

Аслан Карацев

Аслан Карацев

Фото: Sarah Stier/Getty Images

⚽️ 18:00: «Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад», Про-Лига, 10-й тур

Саудовская Аравия - Про лига . 10-й тур
20 октября 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Таавун
Бурайда
Не начался
Аль-Иттихад
Джидда
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лидер-ноунейм против Бензема, Фабиньо и Канте

Вот это прикол: в чемпионате Саудовской Аравии на втором месте клуб, не закупившийся звёздами на несколько сотен миллионов евро. В топ-2 залез «Аль-Таавун», самый дорогой игрок которого (Муса Барроу) стоит € 11 млн и был куплен у «Болоньи»! Настоящий нежданчик. «Аль-Иттихад» с топ-игроками сейчас замыкает пятёрку и в случае победы сравняется с выскочкой по очкам. Но получится ли?

Лидер-ноунейм против Бензема, Фабиньо и Канте

Лидер-ноунейм против Бензема, Фабиньо и Канте

Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: одержит ли «Сибирь» вторую победу подряд?

Новосибирская «Сибирь» после серии поражений сумела выиграть яркий матч в Нижнем Новгороде, но выезд для «снежинок» продолжается ещё более тяжёлой игрой в Казани. «Ак Барс» отдыхал почти неделю, скажется ли преимущество «барсов» в свежести или «Сибирь» на кураже обыграет второго лидера сезона подряд?

Одержит ли «Сибирь» вторую победу подряд?

Одержит ли «Сибирь» вторую победу подряд?

Фото: photo.khl.ru

🎮 20:00: Team Spirit — Virtus.Pro, The International 2023, 1/4 финала (верхняя сетка)

Dota 2. The International 2023 . 1/4 финала (верхняя сетка)
20 октября 2023, пятница. 20:00 МСК
Team Spirit
Не начался
Virtus.pro
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: плей-офф The International 2023 стартует с одного из самых ожидаемых матчей года. Российские Team Spirit и Virtus.pro встретятся в очном поединке и поборются за выход в топ-6 чемпионата мира по Dota 2

Пускай «Медведи» и выступают здесь аутсайдерами, The International уже не раз преподносил сюрпризы фанатам «Доты». Поэтому списывать команду Артёма FNG Баршака со счетов раньше времени точно не стоит.

TEAM SPIRIT

TEAM SPIRIT

Фото: TEAM SPIRIT

⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж», Про-Лига, 10-й тур

Саудовская Аравия - Про лига . 10-й тур
20 октября 2023, пятница. 21:00 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Не начался
Аль-Халидж
Сайхат
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: пройдёт ли хедлайнер стресс-тест после травмы Неймара?

Позиции лидера саудовского чемпионата ослабли после повреждения Неймара в сборной Бразилии. Теперь клуб к титулу должны тащить люди вроде Малкома, Рубена Невеша, Александра Митровича и Яссина Боно. В соперниках – скромный «Аль-Халидж», но игра даже с таким типичным середняком может стать стресс-тестом для команды Жорже Жезуша. Пока «Аль-Хиляль» идёт без поражений, но всё может измениться. А в спину дышат конкуренты.

Малком

Малком

Фото: Francois Nel/Getty Images

⚽️ 22:00: «Гавр» — «Ланс», Лига 1, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Франция - Лига 1 . 9-й тур
20 октября 2023, пятница. 22:00 МСК
Гавр
Гавр
Не начался
Ланс
Ланс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Кузяев против участника ЛЧ и обидчика «Арсенала»!

Кузяев вернулся во Францию после матчей за сборную России. Успешными эти встречи для хавбека не назовешь (0 результативных действий, да ещё и мог получить серьёзную травму), но смена обстановки – это всегда хорошо. Далер показал, что думает быстрее партнёров по сборной из РПЛ, а теперь время зажигать за «Гавр». Встречаться предстоит, правда, с лигочемпионским «Лансом», который до перерыва на сборные обыграл вторую команду Англии – «Арсенал» (2:1) и поделил очки с «Лиллем» (1:1). Но вот ведь парадокс: у «Гавра» в чемпионате Франции сейчас на очко больше (девять против восьми). Так это команды одного уровня или это случайность? Вот и узнаем.

Далер Кузяев

Далер Кузяев

Фото: hac-foot.com

🏉 22:00: Аргентина — Новая Зеландия, ЧМ-2023 по регби, 1/2 финала

Регби. КМ-2023 . 1/2 финала
20 октября 2023, пятница. 22:00 МСК
Аргентина
Не начался
Новая Зеландия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: готова ли Новая Зеландия вернуть себе титул чемпионов мира?

Фаворит в противостоянии Аргентины и Новой Зеландии вроде бы очевиден. All Blacks трижды поднимали над головой главный трофей Кубка мира, да и в очных противостояниях с аргентинцами явный перевес за ними: 33 победы в 36 матчах. Но это полуфинал Кубка мира, ставки высоки, цена ошибки запредельна. А Новая Зеландия уязвима: поклонники регби помнят поражение в полуфинале турнира 2019 года. Так что болельщики вправе ожидать яркой битвы, а не игры на одной половине поля.

Сборная Новой Зеландии на КМ-2023

Сборная Новой Зеландии на КМ-2023

Фото: Hannah Peters/Getty Images

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