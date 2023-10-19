10 топ-матчей пятницы: НХЛ, Карацев и Шнайдер в 1/4 финала, звёзды Про-Лиги

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Тампа Бэй» — «Ванкувер Кэнакс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 октября 2023, пятница. 02:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Ванкувер Кэнакс Ванкувер Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Тампа» трёхматчевую серию поражений?

«Тампа», ещё недавно не вылезавшая из финалов Кубка Стэнли, начала новую регулярку КХЛ невзрачно. После победы в первом матче случились три поражения подряд с 14 пропущенными шайбами. Конечно, по «молниям» больно бьёт отсутствие Андрея Василевского и Стивена Стэмкоса, но их не будет ещё долго, так что «Тампе» пора находить новых героев. Или проснётся Никита Кучеров?

Прервёт ли «Тампа» трёхматчевую серию поражений? Фото: Getty Images

🏒 2:00: «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 20 октября 2023, пятница. 02:00 МСК Флорида Пантерз Санрайз Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли звёздное нападение «Торонто» подобрать ключи к воротам Бобровского?

В минувшем плей-офф «Торонто» впервые за долгое время прошёл первый раунд Кубка Стэнли, но на второй стадии «листья» были остановлены «Флоридой» с великолепным Сергеем Бобровским в воротах. «Пантеры» взяли серию 4-1, а потом дошли до финала, «Торонто» же вновь остался у разбитого корыта. Сегодня — новая встреча команд. Понятно, что о реванше говорить нет смысла, но у «кленовых листьев» точно будет особый настрой на этот матч.

Сергей Бобровский Фото: Getty Images

🎾 9:00*: Нао Хибино (Япония) — Диана Шнайдер (Россия), Наньчан, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: повторит ли Диана Шнайдер успех трёхнедельной давности?

19-летняя россиянка Диана Шнайдер пробилась в 1/4 финала турнира WTA-250 в Наньчане и теперь сразится с японкой Нао Хибино, которая почти на 10 лет её старше. Девушки раньше не пересекались на корте, и победительница дальше сыграет с лучшей теннисисткой из пары Мари Боузкова — Мария-Камила Осорио-Серрано. Отметим, что Диана только с этого сезона выступает в WTA-туре и максимального пока успеха добилась три недели назад, когда пробилась в финал Нинбо.

Диана Шнайдер Фото: Getty Images

🎾 12:00*: Алекс де Минор (Австралия, 4) — Аслан Карацев (Россия, LD), Токио, 1/4 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: пробьётся ли Карацев в четвёртый полуфинал за сезон?

30-летний россиянин Аслан Карацев справился на «пятисотнике» в Токио с двумя непростыми соперниками и стал четвертьфиналистом. А дальше Аслану будет противостоять австралиец Алекс де Минор, который на шесть лет моложе россиянина и входит в топ-20. Ранее теннисисты играли дважды и обменялись победами — в Софии-2020 успех сопутствовал де Минору, а в Мадриде-2023 — Карацеву. Тот, кто окажется сильнее на этот раз, далее сыграет с лучшим теннисистом из пары Синтаро Мочизуки — Алексей Попырин. Отметим, что Аслан в сезоне-2023 трижды добирался до полуфинала — в Пуне, Мадриде и Чжухае.

Аслан Карацев Фото: Sarah Stier/Getty Images

⚽️ 18:00: «Аль-Таавун» — «Аль-Иттихад», Про-Лига, 10-й тур

Интрига: лидер-ноунейм против Бензема, Фабиньо и Канте

Вот это прикол: в чемпионате Саудовской Аравии на втором месте клуб, не закупившийся звёздами на несколько сотен миллионов евро. В топ-2 залез «Аль-Таавун», самый дорогой игрок которого (Муса Барроу) стоит € 11 млн и был куплен у «Болоньи»! Настоящий нежданчик. «Аль-Иттихад» с топ-игроками сейчас замыкает пятёрку и в случае победы сравняется с выскочкой по очкам. Но получится ли?

Лидер-ноунейм против Бензема, Фабиньо и Канте Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

🏒 19:00: «Ак Барс» — «Сибирь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 октября 2023, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: одержит ли «Сибирь» вторую победу подряд?

Новосибирская «Сибирь» после серии поражений сумела выиграть яркий матч в Нижнем Новгороде, но выезд для «снежинок» продолжается ещё более тяжёлой игрой в Казани. «Ак Барс» отдыхал почти неделю, скажется ли преимущество «барсов» в свежести или «Сибирь» на кураже обыграет второго лидера сезона подряд?

Одержит ли «Сибирь» вторую победу подряд? Фото: photo.khl.ru

🎮 20:00: Team Spirit — Virtus.Pro, The International 2023, 1/4 финала (верхняя сетка)

Интрига: плей-офф The International 2023 стартует с одного из самых ожидаемых матчей года. Российские Team Spirit и Virtus.pro встретятся в очном поединке и поборются за выход в топ-6 чемпионата мира по Dota 2

Пускай «Медведи» и выступают здесь аутсайдерами, The International уже не раз преподносил сюрпризы фанатам «Доты». Поэтому списывать команду Артёма FNG Баршака со счетов раньше времени точно не стоит.

TEAM SPIRIT Фото: TEAM SPIRIT

⚽️ 21:00: «Аль-Хиляль» — «Аль-Халидж», Про-Лига, 10-й тур

Интрига: пройдёт ли хедлайнер стресс-тест после травмы Неймара?

Позиции лидера саудовского чемпионата ослабли после повреждения Неймара в сборной Бразилии. Теперь клуб к титулу должны тащить люди вроде Малкома, Рубена Невеша, Александра Митровича и Яссина Боно. В соперниках – скромный «Аль-Халидж», но игра даже с таким типичным середняком может стать стресс-тестом для команды Жорже Жезуша. Пока «Аль-Хиляль» идёт без поражений, но всё может измениться. А в спину дышат конкуренты.

Малком Фото: Francois Nel/Getty Images

⚽️ 22:00: «Гавр» — «Ланс», Лига 1, 9-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Кузяев против участника ЛЧ и обидчика «Арсенала»!

Кузяев вернулся во Францию после матчей за сборную России. Успешными эти встречи для хавбека не назовешь (0 результативных действий, да ещё и мог получить серьёзную травму), но смена обстановки – это всегда хорошо. Далер показал, что думает быстрее партнёров по сборной из РПЛ, а теперь время зажигать за «Гавр». Встречаться предстоит, правда, с лигочемпионским «Лансом», который до перерыва на сборные обыграл вторую команду Англии – «Арсенал» (2:1) и поделил очки с «Лиллем» (1:1). Но вот ведь парадокс: у «Гавра» в чемпионате Франции сейчас на очко больше (девять против восьми). Так это команды одного уровня или это случайность? Вот и узнаем.

Далер Кузяев Фото: hac-foot.com

🏉 22:00: Аргентина — Новая Зеландия, ЧМ-2023 по регби, 1/2 финала

Интрига: готова ли Новая Зеландия вернуть себе титул чемпионов мира?

Фаворит в противостоянии Аргентины и Новой Зеландии вроде бы очевиден. All Blacks трижды поднимали над головой главный трофей Кубка мира, да и в очных противостояниях с аргентинцами явный перевес за ними: 33 победы в 36 матчах. Но это полуфинал Кубка мира, ставки высоки, цена ошибки запредельна. А Новая Зеландия уязвима: поклонники регби помнят поражение в полуфинале турнира 2019 года. Так что болельщики вправе ожидать яркой битвы, а не игры на одной половине поля.