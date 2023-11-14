11 топ-матчей среды: Овечкин, Малкин, Леброн, Рублёв, Аль Хачдади, Медведев

Важные события 15 ноября: следим за НХЛ, НБА, КХЛ, Итоговым в теннисе, волейбольной Суперлигой и отбором на Евро-2024.

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🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 ноября 2023, среда. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Вегас Голден Найтс Парадайс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как Овечкин сыграет против топовой обороны?

Дубль в игре с «Айлендерс» явно заставил критиков Овечкина замолчать на какой-то срок: и сам Ови достаточно играет на партнёров, и «Вашингтон» после серии успешных игр поднялся в кубковую восьмëрку. Однако действующий чемпион мощно начал сезон в НХЛ, а пара вратарей Хилл — Томпсон редко пропускает больше двух шайб за игру. Кто окажется сильнее в ремейке финала-2018?

Александр Овечкин Фото: Getty Images

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 15 ноября 2023, среда. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжится ли успешная серия «Питтсбурга»?

Кажется, 10 шайб в ворота безнадёжного «Сан-Хосе» взбодрили лидеров «Питтсбурга», которые сонно начинали сезон. Кросби, Малкин и Карлссон в последних играх набирают очки, а «пингвины» выиграли четыре матча подряд. «Коламбус» же идëт последним на Востоке — не помогают русская диаспора и набравший отличную форму Дмитрий Воронков, который уже попадает в хайлайты со своими силовыми. Чей тренд продолжится?

«Питтсбург Пингвинз» в защите Фото: Pittsburgh Penguins

🏒 4:00: «Сент-Луис Блюз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: проснëтся ли «Тампа»?

И без Андрея Василевского «молниям» играть нелегко: в прошлом матче команда из Флориды не забила «Каролине». Атакующая мощь когда-то самой глубокой команды лиги во многом держится на паре своих звёзд: если не идёт у Кучерова, то всем звеньям будет плохо. «Сент-Луис» более нестабилен в атаке: то рожает голы с трудом, то забивает восемь раз в игре-концерте в Денвере. Даже Василевский не может победить, если его команда забивает 0 раз — и «молниям» надо решать эту проблему.

Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фото: TampaBayLightning.com

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Миннесота Тимбервулвлз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 15 ноября 2023, среда. 06:00 МСК Голден Стэйт Уорриорз Сан-Франциско Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: потерпит ли «Голден Стэйт» четвёртое поражение подряд?

«Голден Стэйт» проиграл три последних своих матча и опустился на седьмое место в Западной конференции. «Миннесота», в свою очередь, находит свою идентичность и начинает выступать значительно лучше, чем в минувшем сезоне. «Тимбервулвз» нащупывают стиль, в котором Руди Гобер и Карл-Энтони Таунс могут вместе эффективно играть. В первую очередь главный фокус команды — на защите. Крис Пол хорошо выполняет роль запасного в «Уорриорз», но на данный момент те не выглядят как фавориты на титул.

Стефен Карри Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

🏀 6:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: сыграет ли Леброн Джеймс?

Легендарный форвард Леброн Джеймс пропустил последний матч команды с «Портленд Трэйл Блэйзерс» из-за ушиба левой голени. Его статус на матч с «Мемфисом» находится под вопросом. Фактор присутствия Леброна очень важен, поскольку команда испытывает трудности в игре, когда его нет на площадке. Во встрече с «Портлендом» «Лейкерс» с большим трудом смогли обыграть одну из худших команд сезона. «Мемфис», в свою очередь, после провального старта сезона смог одержать эмоциональную победу в игре с «Лос-Анджелес Клипперс». Смогут ли «мишки» вернуться в сезон и в борьбу за плей-офф?

Леброн Джеймс Фото: Carmen Mandato/Getty Images

🎾 16:30*: Карлос Алькарас (Испания, 2) — Андрей Рублёв (Россия, 5), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сумеет ли Рублёв одержать первую победу в группе?

В первом матче в рамках 2-го тура Красной группы сойдутся неудачники стартового раунда Карлос Алькарас и Андрей Рублёв. Каждый из теннисистов потерпел чувствительное поражение и теперь попытается реабилитироваться. Ранее соперники друг с другом не играли, так что это будет их первая встреча в истории. Чем она завершится?

Андрей Рублёв Фото: Getty Images

🏐 19:00: «Белогорье» — «Зенит-Казань», Суперлига (м), 5-й тур

Интрига: кто окажется сильнее в принципиальном противостоянии?

У обеих команд по поражению на старте Суперлиги, а сразу у семи — по девять очков в таблице. «Зенит» оступился в гостях у «Локомотива» во 2-м туре, «Белогорье» в 3-м также на выезде неожиданно проиграло «Нефтянику». В Туле противостояние, известное в России как «Классика волейбола» из-за продолжительной истории соперничества, выйдет на новый уровень: первая óчка в рамках Суперлиги для нового тренера «Белогорья» и экс-игрока казанцев Александра Волкова.

«Зенит-Казань» Фото: zenit-kazan.com

🏒 19:30: ЦСКА — «Амур», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: вышел ли ЦСКА из кризиса?

Действующие чемпионы недавно пропустили 14 шайб за три домашних игры и снова заставили говорить, что в команде не всё ладно. Форма Ивана Федотова, который пропустил год, до сих пор вызывает вопросы. Конечно, мы привыкли, что ЦСКА может пройти регулярку налегке, но такие кризисы руководство не прощает. «Амур» в этом сезоне хорошо играет на выезде, всегда остаётся соперником, против которого сложно играть — так что можно ждать и сенсаций.

Иван Федотов в воротах ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏐 19:30: «Зенит СПб» — «Динамо» (Москва), Суперлига (м), 5-й тур

Интрига: смогут ли питерцы дать бой набравшему ход «Динамо»?

Обе команды на старте чемпионата России проиграли казанскому «Зениту»: одноклубники отдали матч и три очка, москвичи — Суперкубок, который разыгрывался в рамках Суперлиги. Сразу у семи команд по девять очков, а значит, победа в Санкт-Петербурге повысит шансы любой из них на лидерство в чемпионате.

Волейболисты «Динамо» (Москва) Фото: vcdynamo.ru

⚽️ 22:45: Израиль — Швейцария, Евро-2024 – квалификация, группа I, 7-й тур

Интрига: Израиль играет не дома. Справится с одним из конкурентов?

Из-за вооружённого конфликта в секторе Газа израильские клубы и сборная не играют дома. Октябрьские матчи вообще перенесли, но в ноябре нашли решение: сборная Израиля встретится со Швейцарией в Венгрии. Эта встреча очень важна с точки зрения турнирной интриги, ведь в случае победы номинальные хозяева продолжат борьбу за исторический выход на Евро. В случае поражения догнать соперника уже не получится – да и выполнить задачу тоже.

Сборная Израиля Фото: Cristian Preda/Getty Images

🎾 23:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 7), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сможет ли Медведев выйти в единоличные лидеры группы?

В вечерней программе в рамках 2-го тура Красной группы сразятся теннисисты, пока идущие по турниру без потерь, — Даниил Медведев и Александр Зверев. Соперники знают друг друга с детства, и одних только матчей на уровне основных сеток ATP они уже провели 17 — россиянин лидирует — 10-7. Причём небольшой отрыв был создан Даниилом как раз в нынешнем сезоне — он победил в Индиан-Уэллсе, Монте-Карло, Риме и полуфинале Пекина, а Александр отличился только в Цинциннати. Победитель нового матча выйдет в единоличные лидеры Красной группы и почти наверняка гарантирует себе досрочное попадание в плей-офф. Кто же это будет?