«Россия 25» выиграла КПК, «Авангард» продлил контракт с голкипером. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 17 декабря 2023 года.

«Авангард» продлил контракт с голкипером Ильёй Проскуряковым

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с голкипером Ильёй Проскуряковым на один год, сообщает пресс-служба омского клуба.

В текущем сезоне Проскуряков провёл за «Авангард» 13 матчей, в которых одержал семь побед в основное время и одну по буллитам. Голкипер продемонстрировал показатель отражённых бросков 94,8%, что является лучшим результатом в КХЛ. Коэффициент надёжности Проскурякова составил 1,38.

Всего в КХЛ 36-летний вратарь провёл 415 матчей, в которых одержал 165 побед с показателем отражённых бросков 91,6%.

«Был неправ, не совладал с эмоциями». Тренер ХК «Крылья Советов» извинился за драку, но был уволен

Тренер ХК «Крылья Советов» Павел Платонов принёс извинения за избиение своего коллеги на матче детских команд. Специалист уже был отстранён от занимаемой должности руководством клуба.

«Был неправ, не совладал с эмоциями, поддавшись на словесную провокацию. Подобное случилось впервые за 10 лет моей работы с детьми. Хочу извиниться и перед своими ребятами, и родителями. Очень жаль, что не смогу продолжить работать с ними. Также хотел бы извиниться перед спортивной общественностью за то, что подорвал репутацию родного клуба и профессии детского тренера в целом», — цитирует Платонова пресс-служба клуба.

В видеоролике, который оказался в Сети, запечатлён момент, на котором тренер «Крыльев» избивает своего коллегу – тренера «Красной Машины», повалив его неподалёку от хоккейной площадки, где в это время проходила встреча.

Впрочем, это не помогло ему остаться на работе — генеральный директор клуба и директор СДЮШОР Алёна Крылова сообщила, что клуб уволил тренера.

Игрок сборной Беларуси ударил судью и получил удаление до конца матча на Кубке Первого канала

В Санкт-Петербурге прошёл очередной матч турнира на Кубок Первого канала между сборной Беларуси и сборной «Звёзды и ВХЛ».

Защитник сборной Беларуси Даниил Бокун сначала столкнулся с главным арбитром Сергеем Юдаковым, а затем толкнул судью в бок, за что получил удаление до конца встречи.

Это заключительный матч обеих команд на турнире, который закончился со счётом 5:4 в пользу сборной «Звёзды и ВХЛ». Напомним, на старте турнира сборная Беларуси обыграла сборную Казахстана со счётом 6:2 и во вчерашнем матче уступила сборной России со счётом 3:5.

Сборная «Звёзды и ВХЛ», специально созданная для этого турнира после отказа сборной Китая, в первом матче на Кубке Первого канала уступила российской сборной со счётом 2:5. Во второй встрече сборная «Звёзды и ВХЛ» проиграла Казахстану со счётом 1:3.

«Россия 25» стала победителем Кубка Первого канала

В Санкт-Петербурге закончился заключительный матч в рамках Кубка Первого канала, в котором сборная «Россия 25» оказалась сильнее национальной команды Казахстана со счётом 5:2.

На седьмой минуте первого периода Никита Михайлис с передачи Артура Гатиятова открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Илья Сафонов с передач Богдана Конюшкова и Марата Хайруллина восстановил равенство в счёте.

На 28-й секунде второй двадцатиминутки Адиль Бекетаев с передач Батырлана Муратова и Алихана Омирбекова вновь вывел сборную Казахстана вперёд. В середине периода Василий Глотов с передач Валентина Зыкова и Богдана Конюшкова сделал счёт 2:2. На 13-й минуте второго игрового отрезка Максим Соркин с передач Ильи Сафонова и Александра Никишина впервые в матче вывел сборную «Россия 25» вперёд. Менее чем через две минуты Валентин Зыков с передач Марата Хайруллина и Ильи Карпухина забросил четвёртую шайбу в ворота команды Казахстана.

В начале третьего периода Валентин Зыков с передач Василия Глотова и Марата Хайруллина оформил дубль, сделав счёт 5:2. Таким образом подопечные Романа Ротенберга завоевали трофей домашнего турнира. Напомним, в прошлом году победу в Кубке Первого канала одержала национальная команда Беларуси.

Борис Михайлов сравнил игру на КПК с чемпионатом мира

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг после победы над национальной командой Казахстана (5:2) рассказал, что Борис Михайлов сравнил игру на Кубке Первого канала с игрой на чемпионате мира.

«Наработки по майскому туру сборной? Надо идти шаг за шагом. На этом этапе надо было выиграть КПК. Борис Петрович Михайлов сказал нашим игрокам, что это задача страны, как первенство чемпионата мира, и надо выигрывать. Рады, что все великие ветераны были с нами на этом турнире, мотивировали ребят. А дальше посмотрим, идём шаг за шагом, будем решать все задачи. Важно, чтобы сборная играла в разных регионах, всегда везде полные трибуны, сборную все любят. Это всех вдохновляет, мы видим, что всё больше детишек идёт в хоккей. Мы занимаемся развитием на всех уровнях, нам важно, чтобы ребята развивались, нельзя лишать детей мечты играть за сборную страны.

Хорошая идея – взять трофей КПК и провезти его по городам на майском турне. Обсудим это, сделаем всё в лучшем виде. Наша задача была – поднять настроение всем перед Новым годом. Думаю, это получилось. Желаю всем удачи и хорошо войти в новый год. Важно победами всем вместе доказывать силу нашего хоккея»