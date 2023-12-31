Рекорды Овечкина, скандал с Задоровым и кошмарная смерть Джонсона. События года в хоккее

Бессмысленная и беспощадная война с ИИХФ, камбэк Ковальчука и лучший россиянин в плей-офф (не Ови) — мы вспомнили всё.

2024 год уже на носу, поэтому предлагаем вспомнить самые громкие и яркие события 2023-го. Этот год уже оставил след на всём хоккее — и ещё последствия ещё долго будут напоминать о себе. Он был наполнен как приятными и весёлыми, так и печальными и даже пугающими моментами.

Чем же 2023 год вошёл в историю и будет напоминать нам о себе в будущем?

Чемпионство «Вегаса»

Игроки «Вегаса» с Кубком Стэнли Фото: John Locher/AP/ТАСС

Межсезонье-2022 выдалось для «Голден Найтс» не самым лёгким, команде пришлось постараться, чтобы уложиться в потолок зарплат. Тем не менее действия «Вегаса» принесли свои плоды — уже в 2023-м клуб с первого места на Западе вышел в плей-офф.

После провала в сезоне-2021/2022, когда «Голден Найтс» не смогли попасть в заветную восьмёрку, на них мало кто ставил. Многие считали, что «золотые рыцари» ограничатся успехами в регулярке. Однако «Вегас» сначала без труда выбил «Виннипег», потом клуб неожиданно выкинул из розыгрыша Коннора Макдэвида, проводившего космический сезон, с компанией.

В финале конференции «Голден Найтс» разобрались с «Далласом» в шести матчах, разгромив «Старз» в последней встрече со счётом 6:0. А в решающей серии без особого труда «сделали» неожиданного финалиста «Флориду» — 4-1. Пятый матч ознаменовался разгромом «Пантерз» со счётом 9:3.

Таким образом, «Вегас» всего за шесть лет добрался до Кубка Стэнли, сотворив потрясающую историю.

Трагическая смерть Адама Джонсона

Адам Джонсон Фото: GREGORY VASIL/GETTY IMAGES

Одно из страшнейших событий года — если не страшнейшее. 28 октября во время матча местной Высшей хоккейной лиги (EIHL) между «Ноттингем Пантерз» и «Шеффилд Стилерз» нападающий «пантер» Адам Джонсон получил кошмарнейшую травму. Хоккеист «Стилерз» Мэтт Петгрейв после столкновения неудачно задел коньком соперника — и попал ему в горло.

Потоки крови, врачи на льду, прерванный матч, больница… К сожалению, бывшего нападающего «Питтсбурга» спасти не сумели.

Память Джонсона почтили и в «Ноттингеме», и в «Питтсбурге», и в НХЛ — во многих клубах и лигах, многие хоккеисты и представители спортивного мира. Даже футбольный «Ноттингем» почтил память игрока минутой молчания перед матчем.

Этот страшнейший инцидент в целом серьёзно повлиял на хоккей. Сам Петгрейв подвергся травле, на него завели дело — родные Джонсона не смогли смириться с потерей мужчины.

Кроме того, в хоккейном мире вновь заговорили о недостаточной защите шеи у игроков. Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши специально обезопасил это место, прямо так выходя на матчи. НХЛ посоветовала хоккеистам поступить так же. В Великобритании и вовсе сделали защиту для шеи обязательной.

Смерть Джонсона повергла в шок всех представителей хоккейной сферы и болельщиков. Но главное — Адама не забудут и его смерть не будет напрасной.

Вадим Шипачёв — лучший бомбардир в истории регулярок КХЛ

Вадим Шипачёв Фото: ak-bars.ru

В России также происходили знаковые события. 16 сентября Вадим Шипачёв отдал две результативные передачи в матче с «Торпедо» и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории регулярных чемпионатов КХЛ. Нападающий «Ак Барса» довёл свой бомбардирский счёт до 758 (239+519) очков — ранее рекорд принадлежал Сергею Мозякину (756=351+405).

Ровно через два месяца, 16 ноября, Шипачёв набрал 900-е очко в Континентальной хоккейной лиге, включая плей-офф. Вадим стал лишь вторым игроком, добравшимся до этой отметки. Прежде сего достижения смог добиться только всё тот же Мозякин, записавший на свой счёт 928 (419+509) баллов. Исторический год для Шипачёва — и дальше будет ещё лучше.

Дело Ивана Федотова

Иван Федотов Фото: АНДРЕЙ ГОЛОВАНОВ, PHOTO.KHL.RU

8 июля в нашем хоккее грянул гром. ЦСКА объявил о подписании контракта с вратарём Иваном Федотовым, несмотря на действующий контракт хоккеиста с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз».

Ситуация была совершенно непонятной. Заместитель комиссионера Билл Дэйли заявил, что соглашение Федотова с «лётчиками» в силе, поскольку его автоматически продлили из-за непредвиденных обстоятельств, не позволивших исполнить его условия, — службы в армии. В ЦСКА утверждали, что клуб всё сделал в рамках закона.

В итоге Международная федерация хоккея не без оснований приняла сторону НХЛ и наложила санкции и на вратаря, и на клуб. Федотов был дисквалифицирован на четыре месяца — с 1 сентября по 31 декабря 2023 года. На ЦСКА наложили запрет на международные трансферы сроком на один год — до 10 августа 2024 года.

Москвичи, однако, не смирились с этим решением и выпустили Федотова на матчи КХЛ, нарушив запрет и начав бессмысленную и беспощадную войну с ИИХФ. Дело передали в Дисциплинарный комитет, который лишь в середине декабря отклонил апелляцию российской стороны. Сам же голкипер в нынешнем сезоне больше подводит ЦСКА, чем выручает.

Ждём разрешения этой ситуации в 2024 году и надеемся, что упрямство армейцев не аукнется всему российскому хоккею.

Россияне на драфте НХЛ

Дмитрий Симашев на драфте НХЛ Фото: George Walker IV/AP/ТАСС

Если судить по количеству, то драфт-2023 вышел не самым успешным для наших парней. Было выбрано лишь 19 россиян (для сравнения: в 2022-м — 23, а в 2021-м — и вовсе 29). Тем не менее сразу четверо ребят ушли в первом раунде.

Под самым высоким, шестым номером «Аризоной Койотс» был выбран защитник ярославского «Локомотива» Дмитрий Симашев. «Филадельфия Флайерз» задрафтовала нападающего СКА Матвея Мичкова под седьмым номером. Форвард из системы «Локомотива» Даниил Бут был выбран всё той же «Аризоной» под общим 12-м номером. Воспитанника омского хоккея Михаила Гуляева задрафтовал «Колорадо Эвеланш» под 31-м номером.

Причём выбор Симашева и вовсе оказался сенсацией — хоккеист неожиданно стал лучшим российским защитником в истории драфтов, побив рекорд Михаила Сергачёва.

В первой сотне также ушли нападающий «Металлурга» Роман Канцеров (44, «Чикаго»), форвард «Пентиктона» Айдар Суниев (80, «Калгари»), вратарь «Югры» Егор Заврагин (87, «Филадельфия») и нападающий «Трактора» Александр Рыков (100, «Каролина»).

Достижения Овечкина

Александр Овечкин Фото: ХК «Вашингтон Кэпиталз»

2023 год Александр Овечкин начал ударно — хотя это недостаточно точно описывает то, что сделал россиянин. Нападающий «Вашингтона» 1 января (уже по российскому времени) оформил хет-трик в ворота «Монреаля», обогнав Бобби Халла и Яри Курри по этому показателю, и продолжил свои голевые (и не только) свершения.

В январе Овечкин побил российский рекорд по количеству матчей в НХЛ, обойдя Алексея Ковалёва (1316). Затем стал лучшим снайпером в истории НХЛ в гостевых встречах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки (446). Кроме того, Ови стал вторым после великого канадца игроком, забрасывавшим 400+ шайб на выезде.

В 2023 году нападающий установил ещё и уникальное достижение. Овечкин стал первым хоккеистом в истории, забившим 300 голов в большинстве. Капитан «Вашингтона» также набрал юбилейное 1500-е очко — лишь 16-й случай за всё время в НХЛ и первый — среди россиян. Александр стал вторым игроком, забросившим 900+ шайб в лиге, включая плей-офф (первый — Гретцки, 1016). Ови также вышел на второе место по количеству очков, набранных в овертаймах.

Нельзя не упомянуть и о «более мелких» достижениях Овечкина. Форвард повторил рекорд Гретцки по количеству шайб, заброшенных в пустые ворота (56). Россиянин обновил своё же достижение НХЛ по голам за первые 40 матчей сезона (было 27, стало 28) среди игроков старше 36 лет. Александр побил рекорд по скорости достижения отметки в 30 шайб для игроков в возрасте 37+ лет. Он забил 30 голов в 45 встречах. Предыдущее лучшее достижение удерживал легендарный нападающий Жан Беливо. Форвард забросил 30 шайб в возрасте 37 лет за 54 матча сезона-1968/1969.

Овечкин побил рекорд великого хоккеиста Горди Хоу по количеству голов в своих первых 65 встречах сезона для игрока в возрасте 37+ лет. Канадская легенда 54 года назад, в чемпионате-1968/1969, забросил 37 шайб в первых 65 матчах. На тот момент Хоу было 40 лет. Ови же накидал 39 голов. Кроме того, россиянин побил рекорд Гретцки по количеству сезонов с 40+ голами (их стало 13) и превзошёл достижение Фила Эспозито по чемпионатам с 40+ шайбами в возрасте 30+ лет (было пять, стало шесть).

Наконец, Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ — хоть пока что только с поправкой на эпоху. Но это достижение уже будет тяжело отобрать. А в списке лучших снайперов в истории без поправок Ови сократил отставание до Гретцки всего до 66 голов.

Исторический год «Бостона»

Игроки «Бостона» Фото: ХК «Бостон Брюинз»

«Брюинз» в 2023-м установили ряд рекордов, которые едва ли можно будет превзойти в ближайшие десятилетия. «Бостон» крушил всех на своём пути. «Мишки» быстрее всех в истории НХЛ достигли отметки в 100 очков, справившись за 61 матч. Ранее достижение принадлежало «Монреаль Канадиенс», набравшему 100 баллов за 62 встречи в сезоне-1976/1977.

Кроме того, «Брюинз» установили рекорд НХЛ по количеству побед за один сезон. Суммарно «мишки» выиграли 65 встреч. По количеству гостевых побед «Бостон» повторил рекорд «Детройт Ред Уингз» сезона-2005/2006. Тогда «красные крылья» также одержали 31 победу. По домашним успешным матчам «Брюинз» показали третий результат в истории НХЛ (33).

Более того, «Бостон» побил рекорд лиги по количеству очков, набранных за один сезон. «Брюинз» финишировали со 135 баллами. Предыдущий рекорд принадлежал «Монреалю», набравшему 132 очка в сезоне-1976/1977. Даже бесславный вылет в плей-офф и слабый старт чемпионата-2023/2024 не сможет стереть исторический успех «Бостона».

Игра «Флориды» и Сергея Бобровского в плей-офф

Сергей Бобровский с «Флоридой» Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

Говоря о вылете «Брюинз», тяжело не вспомнить, кто этот самый вылет организовал. «Флорида» едва забралась в плей-офф, лишь на одно очко опередив «Питтсбург». И сразу попала на исторически крутой «Бостон». Проигрывая в серии со счётом 1-3, «Пантерз» смогли вырвать — на зубах — драгоценные победы. Сначала в овертайме сократили отставание в серии, потом в качельной игре (7:5) сравняли счёт. А в решающем матче отыгрались за минуту до конца и вырвали историческую победу, пройдя в следующий раунд и оставив лучшую команду в истории регулярок НХЛ за бортом.

Дальше «пантеры» разобрались с «Торонто» в пяти встречах, и выиграли Восточную конференцию, всухую «сделав» «Каролину». Практически в каждом матче отрыв составлял одну шайбу, трижды «Флорида» добывала победы в овертаймах — чего только стоит первая встреча с Харрикейнз», когда Мэттью Ткачук вырвал нужный результат за 13 секунд до конца четвёртого (!) овертайма!

В финале неожиданный андердог всё же потерпел поражение, но самоотверженная игра в плей-офф, победы, вырванные кровью и потом, острый накал и сенсационные успехи от худшей команды, попавшей в розыгрыш Кубка Стэнли, — всё это запомнилось фанатам и всем любителям хоккея.

Отдельно стоит вспомнить и о выступлении Сергея Бобровского. Российский вратарь начал плей-офф в статусе бэкапа, но уже в третьем матче ему пришлось выйти на лёд — и после этого он неизменно играл. Много критикуемый и сильно сдавший Боб преобразился во встречах на вылет.

В пятой игре с «Бостоном», когда «Флориде» уже грозил близкий отпуск, Сергей сделал 44 сейва, в решающей седьмой — отдал ассист. В последнем матче серии с «Торонто», ушедшем в овертайм, Боб совершил космические 50 спасений, в следующей встрече, уже с «Каролиной», — и вовсе сумасшедшие 63 сейва. В предпоследней игре с «Харрикейнз» голкипер оформил шат-аут.

В общем, Бобровский выдал едва ли не лучший хоккей в своей жизни и стал надёжным оплотом для своей сенсационной «Флориды».

Провалы армейских клубов на старте сезона-2023/2024

СКА — ЦСКА Фото: vk.com/hccska

ЦСКА и СКА неожиданно слабо начали новый чемпионат. Санкт-петербургская команда на старте потерпела шесть поражений подряд и до начала ноября не могла прийти в себя. В первых 26 матчах сезона СКА проиграл больше половины — 14 раз. Затем подопечные Романа Ротенберга смогли исправить ситуацию, но игра команды до сих пор беспокоит.

Дела ЦСКА идут значительно хуже. После летних скандалов москвичи потерпели семь поражений в 11 матчах. До встречи с «Северсталью» у ЦСКА было равное количество удачных и неудачных игр (по 22), включая серию из пяти поражений. Хоть москвичи и смогли заползти в зону плей-офф, слухи о возможном увольнении Сергея Фёдорова продолжают витать в воздухе.

Самое примечательное в этой ситуации — тот факт, что в определённый момент и СКА, и ЦСКА вместе не попадали в плей-офф. Этот период точно войдёт в историю КХЛ и останется в памяти хоккейных фанатов.

Скандальное интервью Никиты Задорова

Никита Задоров Фото: Getty Images

21 сентября неожиданно вышло самое скандальное интервью года во всём российском спорте. Защитник Никита Задоров, на тот момент выступавший за «Калгари», поговорил с журналистом Юрием Дудём (признан иноагентом в РФ. — Прим. «Чемпионата»), став первым российским хоккеистом, в открытую обсудившим политические темы.

Конечно, к интервью игрока и его тезисам можно относиться по-разному. Кто-то сразу окрестил его предателем Родины (хотя, справедливости ради, он сам сказал, что всегда с радостью выступал за сборную России), кто-то, наоборот, похвалил его за честность и открытость. В любом случае Задоров сделал то, чего ранее никто из хоккеистов не решался сделать с февраля 2022-го — прямо поговорить о политике. И это вызывает уважение. Вне зависимости от степени согласия с тем, что именно он говорил.

Интервью наделало много шума, раскрыв некоторые секреты пребывания в национальной команде и дав необычную пищу для обдумывания хоккейной аудитории, и точно стало главным в 2023 году.

Реформы плей-офф от КХЛ и изменение лимита на легионеров

Алексей Морозов Фото: ЮРИЙ КУЗЬМИН, PHOTO.KHL.RU

В мае КХЛ объявила об изменении формата плей-офф с сезона-2023/2024. Первый раунд останется в прежнем виде, а вот со второго он будет носить перекрёстный характер. То есть команды из разных конференций впервые встретятся раньше финала.

Если решение по плей-офф встретили в основном положительно, то вот изменение лимита на легионеров вызвало шквал негативных реакций. С сезона-2023/2024 в КХЛ можно включать в заявку на матч не пять иностранных хоккеистов, а только трёх.

Основной причиной называлось желание повысить количество российской молодёжи в составах, но в итоге это только ударило по клубам, снизив общий уровень хоккея. Многим командам пришлось экстренно решать, кто из легионеров им нужен, а с кем придётся расстаться. Кроме того, появились уловки, за счёт которых лимит обходят — российское гражданство для иностранцев. Так на свет родились россияне Кэмерон Ли — в «Амуре» и Бреннан Менелл — в московском «Динамо».

Рынок в итоге обеднел, зарплаты средним игрокам выросли, а бедным клубам стало ещё сложнее. Интересно, что будет в 2024 году.

Космический сезон Коннора Макдэвида

Коннор Макдэвид Фото: nhl.com

Если перечислять все достижения Макдэвида, не хватит и нескольких материалов. Поэтому вспомним главные. Нападающий «Эдмонтона» набрал 153 (64+89) очка за 82 матча регулярки! Это с отрывом лучший результат в XXI веке (предыдущий рекорд — 128), а также 15-й в истории НХЛ. Лишь три хоккеиста набирали больше баллов за чемпионат — Стив Айзерман, Марио Лемье и Уэйн Гретцки.

МакДи не хватило лишь одной шайбы, чтобы повторить абсолютный рекорд Александра Овечкина в XXI веке по количеству голов за сезон (64 против 65). Для плеймейкера Коннора это в любом случае потрясающий результат — 26-й в истории лиги.

По количеству ассистов Макдэвид побил рекорд века, принадлежавший Никите Кучерову (87). 89 передач канадца — 34-й результат в истории НХЛ. Лишь 12 хоккеистам удавалось отдать больше ассистов за сезон.

Гениальный сезон. Гениальный игрок.

Возвращение Ильи Ковальчука в хоккей

Илья Ковальчук Фото: SPARTAK.RU

2,5 года легенда российского хоккея провёл вне льда. Многие уже решили, что Ковальчук повесил коньки на гвоздь, просто ещё не объявил об этом — как бы не так! Илья неожиданно (хотя на самом деле вполне ожидаемо, слухи об этом ходили чуть ли не с лета) подписал контракт со «Спартаком».

Решение 40-летнего нападающего восприняли в основном с теплотой, но все понимали, что это скорее пиар-ход и подписание опытного дядьки-наставника для более молодых товарищей, чем того, кто будет выходить на лёд и решать. Тем не менее Ковальчук неожиданно начал феерить, забив два гола в первых двух матчах за «Спартак».

2023-й удивил — но, может быть, главный сюрприз Илья оставил на год следующий?