Швеция открывает звезду для мирового хоккея. Грандиозный мегаталант втащил её в финал МЧМ!

Второй год подряд сборные Швеции и Чехии образовали пару в полуфинале молодёжного чемпионата мира по хоккею. Путь шведской и чешской команд к очной встрече в Гётеборге за путёвку в решающий матч получился драматичным. Сначала чехи в своём четвертьфинале со сборной Канады быстро захватили преимущество в две шайбы, после чего позволили «кленовым» сравнять счёт, но за 11 секунд до финальной сирены оформивший дубль Якуб Штанцль принёс победу своей команде. Чехи взяли реванш за поражение в финале МЧМ-2023, заставив канадскую сборную сложить чемпионские полномочия.

А через несколько часов младшие «Тре Крунур» едва не исполнили фирменный трюк и на ровном месте были в шаге от самоликвидации в четвертьфинале со Швейцарией. Команда Магнуса Хевелида также повела с преимуществом в две шайбы после первого периода, затем упустила с десяток вернейших голевых моментов, благополучно растранжирила весь свой отрыв и в итоге вытаскивала встречу в овертайме, где только реализованное большинство, полученное после максимально спорного удаления, спасло хозяев чемпионата мира от привычного конфуза.

Сложно сосчитать, сколько раз за последнее десятилетие сборные Швеции различных возрастов терпели поражения в плей-офф мировых первенств и Олимпийских игр, превосходя своих соперников по качеству демонстрируемой игры. Овертаймы и серии послематчевых бросков в решающих матчах соревнований за указанный временной отрезок и вовсе успели стать настоящим проклятием шведских хоккеистов.

В четвертьфинале со Швейцарией (3:2 ОТ) шведская молодёжка одержала первую за 12 лет победу в овертайме матча плей-офф чемпионатов мира. В 2012 году Мика Зибанеджад забил в ворота сборной России в финальной встрече. Годом спустя шведы победили Россию в серии буллитов в полуфинале, и с тех пор на протяжении 11 лет младшие «Тре Крунур» никогда не выигрывали матч плей-офф на МЧМ, если он не уложился в основное время.

Так случилось и год назад в полуфинале МЧМ-2023 с командой Чехии. Тогда шведы открыли счёт в начале второго периода, в целом контролировали игру и вели её к своей победе, но за 39 секунд до финальной сирены получили гол от ныне защитника «Коламбус Блю Джекетс» Давида Иржичека. В овертайме чехи отбивались, отбрасывались, терпели и ждали своего шанса. И дождались его на последней минуте дополнительного отрезка: Иржи Кулих поставил победную точку для чешской сборной, выведя её в финал чемпионата мира впервые с 2002 года. То поражение стало одним из самых тяжёлых для шведских молодёжек в истории проведения чемпионатов мира. Спустя год команда Хевелида получила право на реванш.

На кону для Швеции сегодня стояло очень многое. Каждый год шведы привозят на МЧМ прекрасные составы и по праву являются одним из главных фаворитов турнира, но своё последнее золото на этом уровне они взяли как раз тогда, когда в 2012-м забил Зибанеджад. С тех пор было только три выхода в финал, последний из которых датирован уже далёким 2018-м, а дальше только постоянные осечки и сплошные разочарования.

По сценарию чешской сборной прошло и начало полуфинала. Как и в победном четвертьфинале с канадцами, чехам удался быстрый гол. Себастьян Редлих из-за ворот сделал передачу на пятак, откуда Матиаш Меловски исполнил подготовленный бросок под дальнюю штангу, заставив капитулировать одного из лучших голкиперов МЧМ-2024 Хуго Хевелида – 0:1. Хуго не прижал щиток ко льду, чем и воспользовался Меловски, запустивший шайбу низом.

Шведы долгое время грешили большим количеством неточных бросков. Хозяева при любой возможности атаковали чужие ворота, но шайба упорно не шла в створ, каждый раз пролетая мимо. А когда игровой снаряд всё-таки нашёл нужную для шведов траекторию, грубейшую ошибку допустил голкипер Михаэль Грабал. Шведы выиграли вбрасывание в чужой зоне и подняли шайбу на синюю линию, откуда Тео Линдштейн броском с кистей застал Грабала врасплох. Шайба от ловушки вратаря перевалилась за линию ворот – 1:1.

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Грабал допустил чудовищную ошибку для матча такого уровня, но справедливости ради стоит сказать, что сам Линдштейн на этот гол наиграл целиком и полностью. 18-летний защитник ранее особо не хватал звёзд с неба как игрок атакующего плана. В первую очередь Тео отличался надёжностью у своих ворот, в основном сосредотачиваясь на выполнении прямых должностных обязанностей.

Но на этом МЧМ Линдштейн раскрылся в новой роли и в каждом матче как раз и демонстрировал свой бросок с кистей, неизменно создавая большое количество опасных моментов. Гол в полуфинале стал закономерной наградой для Линдштейна за все его предыдущие старания на турнире. В «Сент-Луис Блюз» могут быть довольны своим выбором в первом раунде драфта НХЛ – 2023 – «музыканты» потратили на Тео 29-й пик.

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На том же драфте 12 строчками выше «Детройт Ред Уингз» выбрал ещё одного шведского защитника – Акселя Сандин-Пелликку. В отличие от Линдштейна, 18-летний проспект «красных крыльев» как раз всегда являлся защитником явно атакующего плана. Год назад на ЮЧМ Аксель набрал очень солидные 11 очков за результативность, но нынешний МЧМ начался для защитника не очень удачно. Талантливейший хоккеист никак не мог найти свою игру и выглядел намного хуже своего потенциала.

Важнейший победный гол в ворота Швейцарии помог молодому парню скинуть груз ответственности, и в полуфинале с Чехией он отметился ещё одним фирменным броском от синей линии. Сандин-Пелликка продвинулся вдоль синей линии и классно бросил с кистей — получилось точно под перекладину. Грабал не успел выставить ловушку на пути шайбы – 2:1.

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Чехи оперативно ответили реализованным большинством. Защитник Томаш Цибулька дождался передачи на левый круг вбрасывания, откуда щёлкнул в касание, а Хевелид не успел положить щитки на лёд, получив шайбу в «домик». Как и Сандин-Пелликка, чешский защитник смог отличиться во втором матче плей-офф подряд. Ранее Томаш отметился голом в ворота сборной Канады, а теперь сравнял счёт в полуфинале – 2:2.

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За восемь минут до перерыва шведы потеряли шайбу на чужой синей линии, Ондржей Бехер получил выход «один в ноль», но не переиграл Хевелида. Проводивший до этого момента далеко не самый удачный матч голкипер шведов едва ли не впервые в полуфинале по-настоящему выручил своих партнёров. А за минуту до отправления в раздевалки мог забивать оказавшийся в полнейшем одиночестве на ближнем пятаке Филип Бюстедт, но шведский форвард растерялся в выгодной позиции и упустил шайбу с крюка.

Старт третьего периода ознаменовался серией классных сейвов от Грабала, который минимум четыре раза удержал равновесие на табло. Хозяева мирового первенства резко добавили в активности и впервые в матче заставили чехов нарушить правила. А удаляться с этой сборной Швеции – удовольствие ниже среднего. Лучший игрок и главная звезда шведской молодёжки Йонатан Леккеримяки в очередной раз произвёл свой фирменный бросок с левого края, не оставив ни одного шанса Грабалу на спасение – 3:2.

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Два года назад после победы в финале ЮЧМ-2022 главный тренер шведской юниорской сборной Магнус Хевелид кратко рассказал о рецепте игры своей команды в большинстве: «Надо отдать шайбу Йонатану, а с его броском голы обязательно придут». Прошло два года, теперь Хевелид тренирует шведскую молодёжку, а победный рецепт никак не изменился.

19-летний Леккеримяки продлил серию с набранными очками на этом МЧМ до шести матчей, снова не оставшись без результативных действий. Йонатан продолжает набирать очки в абсолютно каждом матче на домашнем мировом первенстве, внося огромную лепту в победы своей команды.

Первый гол Йонатана в полуфинале оказал деморализующее влияние на игру сборной Чехии. Подопечные Патрика Аугусты развалились и уже не могли сдержать хозяев турнира. Ноа Эстлунд забил четвёртый гол шведов, а следом дубль оформил, конечно же он, главный шведский герой – Йонатан Леккеримяки. Руководство «Ванкувера» уже может потирать руки, предвкушая предстоящий переезд Йонатана за океан. Три гола шведской команды уложились в восьмиминутный интервал.

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Сборная Швеции взяла реванш у Чехии за поражение в прошлогоднем полуфинале МЧМ, впервые с 2018 года сумев пробиться в решающую стадию турнира. Завтра, 5 января, подопечные Хавелида в матче за золото встретятся с победителем второго полуфинала, в котором сразятся сборные Финляндии и США. Чехи же сыграют за бронзу.