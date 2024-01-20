«Вашингтон» выписал габаритному белорусу почти $ 17 млн! И Протас должен унести эти деньги

«Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне бьётся за попадание в розыгрыш Кубка Стэнли силами прежнего костяка команды, но параллельно менеджмент «столичных» решает глобальный вопрос о будущем клуба, который в любом случае в скором времени ждёт какого-либо масштаба перестройка. И сегодня в «Кэпиталз» приняли решение, показывающее, что важной частью команды на годы вперёд точно станет молодой ещё белорусский нападающий Алексей Протас. «Вашингтон» заключил с 23-летним уроженцем Витебска новый пятилетний контракт на сумму $ 16,9 млн. Стало быть, среднегодовая зарплата Протаса составит $ 3,4 млн, и это большое событие для белорусского хоккея, так как ранее за всю историю НХЛ только один хоккеист из этой страны получал подобное финансовое признание в лучшей лиге мира.

Материалы по теме «Вашингтон» выдал Протасу второй по сумме и кэпхиту контракт в истории белорусского хоккея

Разумеется, такой контракт – это огромный аванс для Протаса. Алексей только в нынешнем сезоне по-настоящему закрепился в НХЛ, а ещё в прошлом году он проводил какое-то время в фарм-клубе «Вашингтона» в АХЛ. Нельзя назвать запредельной и результативность габаритного белоруса, ведь за половину сезона он забросил за «Кэпиталз» только три шайбы.

При этом, если брать статистику набранных очков, то Протас – шестой бомбардир «Вашингтона» по сезону. У Алексея 3+15, и это больше, чем, например, у Евгения Кузнецова или Коннора Макмайкла, играющих с партнёрами-лидерами и получающими немало времени в большинстве. Протас – не суперснайпер, но он хорош в подыгрыше и прекрасен в силовой борьбе и черновой работе, из которой нередко и вытекают голы «Вашингтона». Так что статус третьего ассистента «Кэпиталз» в нынешней регулярке (больше пасов только у Овечкина и Карлссона) вполне объясним.

Но в целом кажется, что новый контракт Протаса показывает, что не всё в хоккее определяют голы и передачи. Алексей – большой работяга и важный член коллектива «Кэпиталз», которого в клубе на турбулентном этапе развития решили обязательно сохранить. Значит, та роль, которую в «Вашингтоне» выполняет белорус, полностью устраивает и боссов «столичных», и тренерский штаб. И, вероятно, в клубе верят в ещё больший прогресс Протаса.

Протас атакует ворота Кочеткова из «Каролины» Фото: AP/TASS

При этом понятно, что договориться с менеджментом клуба о долгосрочном и достаточно солидном соглашении для ролевика – не самая простая задача. Так что здесь нужно отметить отличную работу агента Протаса Дэна Мильштейна, провернувшего идеальную сделку для своего клиента. Кстати, эта история чем-то напоминает ситуацию с другим подопечным Мильштейна Петром Кочетковым, который осенью 2022-го подписал четырёхлетний контракт с «Каролиной» на $ 8 млн. Тогда это тоже выглядело большим авансом для российского вратаря, и многие не понимали, зачем Кочеткову, котировавшемуся тогда лишь третьим вратарём «ураганов» и сыгравшему очень мало матчей в НХЛ, связывать себя длительными отношениями с клубом. Но время показало, что Пётр не только не закис на скамейке «Харрикейнз», но и фактически выиграл конкуренцию у коллег-одноклубников Раанты и Андерсена, хотя в случае с датчанином и вмешалась травма.

Ну а Протасу такие возможные проблемы, понятно, не грозят. Алексей будет и дальше стабильно играть за «Вашингтон», в клубе в него верят, хотя теперь белорусу нужно не снизить планку и, что называется, унести эти деньги по новому контракту, какие обычно не выписывают в НХЛ хоккеистам и с лучшей статистикой – взять хотя бы пример соотечественника Протаса и настоящего лидера «Калгари» Егора Шаранговича, которого Алексей сейчас обогнал по величине кэпхита.

Так что пожелаем Протасу удачи и дальнейшего прогресса в «Вашингтоне» эпохи заката великой карьеры Александра Овечкина.