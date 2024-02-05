Гонка за плей-офф продолжается и становится только ярче! Итоги дня в КХЛ

5 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился двумя матчами. Подводим итоги игр, в которых принимали участие претенденты на последнее место в плей-офф от Восточной конференции.
Счёт в матче был открыт в первом периоде канадским нападающим «Нефтехимика» Жан-Себастьеном Ди. Уже к концу этого же игрового отрезка гости удвоили преимущество благодаря шайбе Дмитрия Соколова. На старте второго периода подопечные Олега Леонтьева довели счёт до крупного, забросив ещё две шайбы с разницей в одну минуту, — отличились Григорий Селезнёв и Александр Дергачёв. После этого в воротах «Лады» произошла замена – вместо Владислава Подъяпольского на льду появился Александр Трушков.
Лишь в середине третьего периода хоккеисты «Лады» смогли размочить счёт – отличился канадец Трой Джозефс. К концу встречи они сократили отставание до двух шайб усилиями Павла Куликова. В оставшееся время подопечные Олега Браташа сняли вратаря, однако спасти игру им так и не удалось.
В прошедшем матче Джозефс забросил 20-ю шайбу в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 и побил клубный рекорд в КХЛ Никиты Филатова. В сезоне-2016/2017 Филатов забросил 19 шайб.
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Счёт в матче был открыт американским защитником «Ак Барса» Митчеллом Миллером, которому помог курьёзный рикошет от защитника «Сибири» в конце первого периода. За 21 секунду до конца первой двадцатиминутки хоккеисты гостей восстановили паритет – Энди Андреофф реализовал численное преимущество.
За 25 секунд до конца второго периода «Сибирь» вышла вперёд усилиями Георгия Белоусова, также отличившегося в большинстве. В середине третьего периода гости упрочили преимущество благодаря голу Алексея Яковлева, а в конце встречи Артём Михеев установил окончательный счёт матча – 4:1, поразив пустые ворота за три минуты до сирены.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.
По итогам игрового дня «Нефтехимик» укрепился на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ (61 очко), оторвавшись на три очка от занимающего девятую позицию «Амура» (58). При этом у хабаровского клуба имеется матч в запасе. В свою очередь, «Сибирь» вплотную приблизилась к «тиграм», набрав 57-е очко в нынешнем сезоне. Борьба за плей-офф продолжается и становится всё напряжённее.
Матчи 6 февраля:
- 5 февраля 2024
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23:41
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23:28
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23:14
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23:01
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23:00
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22:35
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22:30
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22:28
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22:00
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21:55
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21:29
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21:09
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21:00
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20:41
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20:24
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20:08
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19:55
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19:37
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19:22
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18:58
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18:40
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18:30
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18:19
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18:04
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17:44
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17:29
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17:23
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17:20
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16:59
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16:48
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16:40
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16:21
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16:15
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16:09
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15:55