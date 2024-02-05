«Лада» и «Ак Барс» не справились с домашними матчами, синхронно проиграв претендентам на последнее место в плей-офф от Востока.

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Гонка за плей-офф продолжается и становится только ярче! Итоги дня в КХЛ

5 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился двумя матчами. Подводим итоги игр, в которых принимали участие претенденты на последнее место в плей-офф от Восточной конференции.

Счёт в матче был открыт в первом периоде канадским нападающим «Нефтехимика» Жан-Себастьеном Ди. Уже к концу этого же игрового отрезка гости удвоили преимущество благодаря шайбе Дмитрия Соколова. На старте второго периода подопечные Олега Леонтьева довели счёт до крупного, забросив ещё две шайбы с разницей в одну минуту, — отличились Григорий Селезнёв и Александр Дергачёв. После этого в воротах «Лады» произошла замена – вместо Владислава Подъяпольского на льду появился Александр Трушков.

Лишь в середине третьего периода хоккеисты «Лады» смогли размочить счёт – отличился канадец Трой Джозефс. К концу встречи они сократили отставание до двух шайб усилиями Павла Куликова. В оставшееся время подопечные Олега Браташа сняли вратаря, однако спасти игру им так и не удалось.

В прошедшем матче Джозефс забросил 20-ю шайбу в регулярном чемпионате сезона-2023/2024 и побил клубный рекорд в КХЛ Никиты Филатова. В сезоне-2016/2017 Филатов забросил 19 шайб.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Счёт в матче был открыт американским защитником «Ак Барса» Митчеллом Миллером, которому помог курьёзный рикошет от защитника «Сибири» в конце первого периода. За 21 секунду до конца первой двадцатиминутки хоккеисты гостей восстановили паритет – Энди Андреофф реализовал численное преимущество.

За 25 секунд до конца второго периода «Сибирь» вышла вперёд усилиями Георгия Белоусова, также отличившегося в большинстве. В середине третьего периода гости упрочили преимущество благодаря голу Алексея Яковлева, а в конце встречи Артём Михеев установил окончательный счёт матча – 4:1, поразив пустые ворота за три минуты до сирены.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

По итогам игрового дня «Нефтехимик» укрепился на восьмом месте в Восточной конференции КХЛ (61 очко), оторвавшись на три очка от занимающего девятую позицию «Амура» (58). При этом у хабаровского клуба имеется матч в запасе. В свою очередь, «Сибирь» вплотную приблизилась к «тиграм», набрав 57-е очко в нынешнем сезоне. Борьба за плей-офф продолжается и становится всё напряжённее.

Матчи 6 февраля:

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