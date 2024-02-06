«Амур» и «Адмирал» уже продлили контракты с тренерами. Это точно шаг вперёд?

С разницей в несколько дней появилась информация: «Адмирал» продлил контракт с Леонидом Тамбиевым на два года, а «Амур» заключил годичное соглашение с Андреем Мартемьяновым. Споров на эту тему случилось достаточно: обе команды не в плей-офф (хотя у «Амура» ещё сохраняются шансы), а тренеры уже с гарантией работы на следующий сезон. Не расслабятся ли?

Это, конечно, вряд ли – всё же мы не о юношеском хоккее рассуждаем. Но вопросов действительно много. По «Амуру», если не разбираться, выводы такие: сногсшибательное финансирование, вратарь-легионер, несколько сильных имён и опытные лидеры, а команда только за плей-офф борется. Ну не позор ли? Нет. Бродхёрст получил сложную травму, Коршкова изначально брали на перезагрузку, поэтому его 0,6 очка за игру приличны, а историю с Хохлачёвым не предсказала бы и Ванга. Претензии можно высказать только по поводу Калниньша, который проиграл конкуренцию не только опытному Бобкову, но и Лозебникову, что провёл всю карьеру в ВХЛ.

На «Амур» впервые свалилось такое счастье: подписывать не только тех, кто согласится за маленькие деньги играть на Дальнем Востоке, но и тех, кто просит хорошие суммы. Отчасти Вадим Покотило не справился со своей задачей (в плане конкретно Калниньша). Генеральный менеджер никогда такими бюджетами не ворочал: в его карьере до Хабаровска был только «Рубин» из ВХЛ. И, может, стоило под рост бюджета поискать более опытного менеджера: но здесь та же проблема под названием Дальний Восток. Опыт менеджера может сказаться, когда игрок и агент выбирают между командами европейской части России или Урала и Сибири. Дальний Восток в этом плане в своей лиге, и уговорить приехать на край света хоть кого-то дорогого стоит. И кажется, у Покотило в этом достаточно опыта.

Фамилия Мартемьянова ассоциируется со стабильностью, регулярным выходом в плей-офф (не считая случаев, когда тренер возглавлял команду в середине сезона). И ещё – с обороной. Единственный известный тренер-чемпион, которого можно обвинить в чрезмерном использовании оборонительного хоккея – Зинэтула Билялетдинов. Но в сезоне-2017/2018, например, «Ак Барс» был в топ-3 лиги по заброшенным шайбам. И вместе с тем почти не пропускал, обладал большинством выше среднего. Много заброшенных, мало пропущенных и приличное большинство – все три Кубка Билялетдинов взял с таким набором командных характеристик. Андрей Мартемьянов полноценно перенял из этой философии малое количество пропущенных шайб, и то в последние годы этого всё сложнее добиться.

Лучший сезон в карьере Мартемьянова случился в 2018 году в Екатеринбурге. Тогда он по-билялетдиновски совместил в «Автомобилисте» качественные оборону, атаку и большинство. Важным дополнением его философии стали и самоотдача, проявившаяся в огромном количестве блоков, и длинные передачи, и удачные атаки с ходу. Эти три пункта из того «Автомобилиста» в нынешний «Амур» (а до этого в «Сибирь») вполне удачно перетекли. Не перетёк состав. В том «Автомобилисте» в воротах располагался огненный Коварж, а лучшим бомбардиром был Доус с более чем очком за игру. В прошлогодней «Сибири» были Бек и Шаров, которые позволили отойти от базовых принципов оборонительного хоккея. Но в «Амуре» подобного лидерского костяка нет. Он мог бы появиться в будущем, для этого, например, надо сохранить Егора Коршкова, который точно станет лакомым кусочком в межсезонье.

Егор Коршков Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Леонида Тамбиева продлили на два года, в отличие от Мартемьянова. Все были впечатлены прошлогодним проходом через «Салават Юлаев» в плей-офф: бедные уфимцы даже в нынешней регулярке не с первого раза обыграли, казалось бы, очень слабую команду. И тут такой резкий регресс, без шансов на плей-офф. Бытует мнение, что от сложных тренеров команды устают. Тамбиев как раз из их категории. Но проблемы «Адмирала» немного другие. Российские лидеры прошлого сезона не сбавили, а стали только лучше. Большинство же вообще очень топовое для команды, которая не борется за плей-офф.

Стройная система Тамбиева пала после ухода, во-первых, всех легионеров, во-вторых, Серебрякова. Хотя насчёт последнего стоит подискутировать: система игры «Адмирала» помогает вратарям прогрессировать, поэтому замену Серебрякову можно найти без больших потерь. Проблемы после ухода вратаря были скорее эмоциональные: очень много игр он вытащил самостоятельно, серьёзным компонентом был для команды. Да и обстоятельства оказались не лучшими. Но Иванов, который проводит первый полноценный сезон в лиге, вполне смог заменить ушедшего голкипера. Печально только, что и он, и Бучельников всего лишь в аренде на год. Хотя кто знает: может, СКА и на следующий год отправит их за практикой.

С легионерами сложнее. Главным из них был Шулак, который ненадолго обменял Владивосток на Омск. Ситуация не из приятных: во-первых, чех всё же был капитаном команды. Во-вторых, лучшим бомбардиром с большим отрывом от ближайшего нападающего. В команду он вернулся в тот момент, когда многое было упущено. И по очкам, и по форме, да и по эмоциям. И к концу сезона Шулак очень далёк от прошлогодней формы и не оказывает того полезного действия, что раньше. Но разошлись и четверо остальных легионеров. Понятно, что оставить всех было никак нельзя из-за лимита. Однако стоило попытаться сохранить Криштофа – даже в эпоху безрыбья он бы смотрелся лучше Джованни Фьоре. А ведь к нему и Граовацу претензии появились с первых игр.

Джованни Фьоре Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

Кроме игровых проблем, случился неожиданный уход спортивного директора Вадима Аверкина в конце октября. Тогда команду преследовал жесточайший спад, и важно было найти виновного. По сути, Аверкин упустил легионерский состав прошлого сезона и подписал пару совершенно посредственных российских игроков. Конечно, вряд ли селекция проводилась без главного тренера. Но всё же решили, что вины Аверкина в плохом комплектовании больше. Игра с того момента особо не выправилась, но многое «Адмирал» упустил уже за первые два месяца. Скорее всего, тот уход стал началом оперативной перестройки. И контракт Тамбиев получил только сейчас — по причине неплохого окончания чемпионата, сумев хоть что-то наладить.

И ещё момент. Тренеры-консерваторы не очень любят доверять молодёжи. Но в «Адмирале» лучший бомбардир — Даниил Гутик. Заиграли также молодой Прохор Корбит и даже когда-то перспективный Павел Шэн проводит лучший сезон в карьере. Да и Бучельников в свой первый год в лиге выглядит превосходно.

Общая проблема для «Амура» и «Адмирала» — местоположение. Может, и нашлись бы деньги, за которые топовые игроки поехали бы на край России, но в таком случае пришлось бы вылезать за потолок зарплат. Раньше Тамбиев мог поговорить с легионерами и привезти в Россию средних иностранцев на средние деньги (да, нехорошо, но они элементарно согласны играть на Дальнем Востоке и приносить результат, а не отбывать номер). Теперь эта лазейка подприкрылась.

Система игры обеих команд оборонительная, особенно в третьем периоде при удачном счёте. Если задачи «Адмирала» на ближайшие годы — просто стабильный выход в плей-офф (желательно со вторым раундом), то для хабаровского Кубка Гагарина «автобуса» явно недостаточно. Стиль Мартемьянова зависит от многих факторов. И если предложить ему хороших нападающих, то загонять их в угол он не станет. И тут круг замыкается: откуда хорошие нападающие на Дальнем Востоке? Хочется пошутить, что самый верный способ для «Амура» взять Кубок Гагарина – переехать на годик-другой в Подмосковье или научиться перемещаться в пространстве, чтобы исключить длительные полёты. Но поскольку арена в Балашихе занята и мы не в мире фэнтези, приходится довольствоваться сбитыми или полусбитыми лётчиками, которые много играют от обороны. Главный минус: опытные мастера всегда способны забросить, а вот кто будет сравнивать счёт, если нет заточенных на фортели игроков? Лучше уж видеть баланс. Как, например, в прошлогодней «Сибири».

Ответ на вопрос «насколько оба контракта оправдывают себя?» кроется, помимо прочего, в способности и желании тренеров меняться. После поражения от «Сибири» мы увидели небывалое от Андрея Мартемьянова: в овертайме с «Барысом» он снял голкипера, а команда забила в формате «4 на 3». В принципе, можно это считать шагом вперёд: «Барыс» не такой сильный, чтобы точно переиграть Бобкова на буллитах, но Мартемьянов решил не рисковать дополнительным очком и пошёл ва-банк, который вышел в плюс. Тамбиев же пока не слишком готов открывать что-то новое: вспомним хоть баллоны 1 января, которые совсем не помогли команде начать год с победы. Боюсь, потолок сугубо оборонительных команд – как раз второй раунд. И это при удачном сочетании нескольких условий.

Следующий сезон станет определяющим. Не оправдает Тамбиев ожиданий – не исключено, что контракт разорвут ещё в середине сезона. Но если следующее межсезонье он возьмёт под свой контроль (а всё к этому идёт), результат, думаю, будет другим, хоть и очень вряд ли чемпионским. Что до «Амура» и цели в виде Кубка Гагарина… Остаётся грустно вздохнуть. Как показывает их опыт, не всегда даже большие деньги способны привлечь хороших игроков, когда вынужденные условия очень трудные. Кубок на Дальнем Востоке – скорее не тренерское волшебство, а сочетание нескольких факторов. И хороших игроков, и тренеров, и бюджета, и разной мелочи. Соблюсти первый – самый важный – пункт сложнее всего. Пока что «Амур» даёт Мартемьянову ещё одну попытку: слишком многое было скомкано по ходу этой регулярки, и независимо от её исхода стоит попробовать заново.