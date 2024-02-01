Не устали и не уходят. 11 тренеров КХЛ, которые точно будут работать в следующем сезоне

Поиски главного тренера для команды – это всегда отдельный вид искусства. Клубы побогаче ищут людей с именем, которые уже добивались хорошего результата на уровне КХЛ, клубы победнее проводят более трудоёмкую работу, и глаз их падает обычно на перспективного помощника, тренера ВХЛ с успехами или сбитого лётчика, в которого есть вера.

Вчера «Адмирал» объявил о подписании нового контракта с Леонидом Тамбиевым, выразив ему тем самым полное доверие. А сегодня в ещё одном дальневосточном клубе продлили Андрея Мартемьянова.

А кто ещё из главных тренеров КХЛ продолжит работу с клубом в следующем сезоне? Какие клубы обезопасили себя, подписав контракт не на один год или продлив их по ходу сезона? Хотя контракт, как мы понимаем, это подушка безопасности для менеджеров, но никак не для тренеров, которые могут поплатиться местом после одного неудачного отрезка по ходу чемпионата.

Николай Заварухин («Автомобилист»)

После прошлогоднего плей-офф, в котором екатеринбуржцы уступили в первом раунде «Металлургу», ведя в седьмой встрече за семь минут до конца в две шайбы, было непонятно, останется ли Заварухин на Урале. Однако руководство «Автомобилиста» не стало рубить с плеча и наградило главного тренера двухлетним контрактом.

Николай Заварухин Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Но складывается ощущение, что Заварухин является одним из немногих тренеров из данного списка, судьба которого будет решаться не цифрой в графе «срок контракта», а по итогам матчей на вылет. Ведь если последует провал в первом раунде, то есть большие сомнения, что руководство «Автомобилиста» не займётся поисками нового тренера.

Леонид Тамбиев («Адмирал»)

Как уже было сказано выше, «Адмирал» продлил контракт на два года со своим тренером, дав ему шанс, несмотря на то что этот сезон уже, по сути, провален. Как сказал спортивный директор дальневосточной команды, связано это с результатами «моряков» в прошлом сезоне, когда они впервые преодолели рубеж первого раунда.

«Адмирал» не стал вешать все проблемы этого сезона на Тамбиева, а даст ли это результат, покажет только следующий сезон. Но с учётом вероятного повышения числа легионеров с трёх до пяти, решение выглядит логичным. Потому что такая команда, как «Адмирал», очень сильно зависит от наличия добротных легионеров в составе, что и доказал прошлый год.

Андрей Мартемьянов («Амур»)

«Амур» продлил контракт со своим главным тренером ещё на один сезон, а губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что продление контракта – это уверенность в завтрашнем дне. В разгар борьбы за плей-офф это должно стать моральным толчком для хабаровчан.

Андрей Мартемьянов Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

С учётом вероятного увеличения бюджета на следующий сезон и целями в виде Кубка Гагарина к 2026 году Мартемьянов получает вызов всей тренерской жизни. Кубок в Хабаровске пока выглядит наивным заявлением, но уверенный выход в плей-офф Мартемьянов может оформить, он это уже не раз доказывал.

Олег Браташ («Лада»)

Когда в мае «Лада» объявила о подписании с Браташом контракта на два года, многие восприняли это с недоумением, называя Олега Владимировича главным претендентом на отставку. Однако регулярка подходит к концу, а Браташ не просто продолжает тренировать тольяттинцев, но и имеет все шансы закончить гладкую часть чемпионата в первой четвёрке, от которой «Ладу» отделяет одно очко.

Последствия такой игры самобытной команды обычно заключаются в том, что на следующий сезон всю работу придётся проделывать заново, то есть латать дыры после покушений топ-клубов на лидеров. Но вряд ли этот факт станет откровением для Браташа и напугает его.

Игорь Никитин («Локомотив»)

Никитин продлил контракт с «Локомотивом» ещё по ходу прошлого сезона, и действовать он будет до конца следующего сезона. Всё это время Игорь Валерьевич продолжает гнуть свою линию, выстраивая надёжную команду, где каждый должен знать, что такое оборона.

Игорь Никитин Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Но, зная амбициозность и нетерпеливость руководства «Локомотива», судьба Никитина также зависит от плей-офф, потому что успехами в регулярном чемпионате уже никого не удивишь. Хотя ярославцы на данный момент выглядят наиболее готовыми к играм на вылет, а перекрёстный плей-офф, возможно, позволит им избежать криптонита в лице ЦСКА.

Андрей Разин («Металлург»)

В межсезонье «Металлург» объявил о подписании контракта на два года с Разиным, а тот, в свою очередь, получил долгожданную возможность поработать в топ-клубе. Перед сезоном Андрей Владимирович золотые горы обещать не стал, заявив: «Я не буду обещать вам Кубок Гагарина, мы к этому будем стремиться и всё для этого сделаем. Но могу пообещать точно, что на площадке не будет равнодушных хоккеистов».

И если в этом сезоне у «Магнитки» не получится добиться цели, то в следующем «Металлург» предстанет главным фаворитом чемпионата. Об этом говорят и амбициозный тренер, который готов к первым большим свершениям в тренерской карьере, и удачная работа менеджмента, планомерно продлевающего контракты со всеми необходимыми игроками.

Олег Леонтьев («Нефтехимик»)

«Нефтехимик» продлил контракт с Леонтьевым на три года ещё в ноябре, когда перспективы попадания в плей-офф были не так осязаемы. И уже можно утверждать, что не прогадал: Леонтьев умеет выжимать максимум из игроков не самого высокого уровня, играя при этом в привлекательный хоккей.

Олег Леонтьев Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Конечно, контракт на три года не является тривиальным, и, что будет к 2027 году, никому не известно, но «Нефтехимик» себя очень сильно обезопасил – плавать на дне они точно не будут. Думается, что и Леонтьев без гарантий подписания хороших игроков не остался бы, поэтому понаблюдать за нижнекамцами будет любопытно. Даже в межсезонье.

Андрей Козырев («Северсталь»)

Приглашение Козырева в «Северсталь» позволило команде поддержать (а то и приумножить) репутацию команды, которая за небольшие средства играет в яркий хоккей, добиваясь при этом результата. Как сообщал директор череповецкого клуба, контракт перед началом прошлого сезона был подписан по схеме «1+1».

А с учётом результатов нынешнего сезона нет сомнений, что контракт будет автоматически продлён. Козырев продолжит выстраивать боеспособную команду, в которой царит потрясающая атмосфера, если верить игрокам. При условии же подписаний в линию обороны и во вратарскую линию «Северсталь» Козырева вполне может претендовать на четвёрку на Западе.

Роман Ротенберг (СКА)

Роман Ротенберг летом подписал контракт как главный тренер на пять лет, уйдя от совмещения с постом гендиректора клуба. Зачем контракт заключён на такой срок, сказать сложно. Предположим, что это показывает уровень доверия.

Роман Ротенберг Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Понятно, что СКА, кроме Кубка Гагарина, ничего интересовать не может, особенно в контексте переезда на новую большую арену. Но вряд ли от этого будет зависеть судьба Романа Борисовича, который продолжит быть привержен «системе», а к чему это приведёт, вам не поведает даже Нострадамус.

Алексей Жамнов («Спартак»)

Алексей Жамнов ещё в разгар прошлогоднего плей-офф возглавил московский клуб, оставив де-факто пост главного тренера сборной, хотя формально контракт с ФХР действовал до лета. И пока союз «Спартака» с Жамновым как главным тренером получается грандиозным. Команда является одним из лидеров чемпионата и готова пошуметь в плей-офф.

Контракт на следующий сезон и наличие хорошей игры должны позволить Жамнову уже в следующем году построить команду, которая не гипотетически, а вполне реально будет претендовать на Кубок Гагарина.

Игорь Ларионов («Торпедо»)

Как сказал генеральный менеджер нижегородцев Максим Гафуров, Ларионова «зацепил нижегородский движ». В январе Игорь Николаевич продлил контракт с «Торпедо» на три года, оставив слухи о топах и даже НХЛ позади.

Игорь Ларионов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

С учётом бума хоккея в Нижнем и восхищения высшими лицами команды и города Ларионову будет оставлен тот же карт-бланш, с которым он и начинал работать. И, как кажется со стороны, эту уверенность и спокойствие Профессору и надо было получить, что позволит продолжить ему восхищать весь хоккейный мир, параллельно выстраивая будущего претендента на Кубок.