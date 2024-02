Уже не «Чудо». США — главный фаворит следующей хоккейной Олимпиады?

В начале следующей недели синедрион ИИХФ вынесет своё решение по допуску сборной России на турниры следующего олимпийского цикла — и не совсем понятно, зачем международная бюрократия так долго оттягивает очевидный ответ «нет». Даже УЕФА не смог протолкнуть возвращение юниорских сборных в футболе, даже абсолютно коммерческая НХЛ не смогла найти уловку для допуска России на свой Кубок мира и вынужденно придумала нечто нелепо урезанное. Стоит ли вдруг ждать в хоккее внезапного положительного прецедента, особенно на фоне «дела Федотова»?

В общем, всё идет к тому, что миланскую Олимпиаду хоккейная Россия проведёт в роли телезрителей на диване. Наверняка будет много недовольных, но сложно представить, что первый за 10 лет турнир с участием (почти) всех лучших игроков мира не привлечёт внимания в России: поэтому в ближайшее время нас ждёт лихорадка ожидания и перебирания всех возможных составов.

Несмотря на традиционное клише «на медали претендует пять-шесть стран» (и эти страны мы все знаем наизусть), почти у любого хоккейного турнира сборных есть один фаворит — Канада. До последнего времени это была нация с самым глубоким подбором исполнителей и на бумаге почти всегда самая талантливая сборная: победы довольно слабых по именам команд на ЧМ-2021 и ЧМ-2023 это мнение только укрепили. Но в 2026-м всё, кажется, будет иначе: возможно, впервые в истории хоккея самой талантливой и глубокой командой будут располагать американцы.

Состав сборной США на Турнир четырёх наций по версии Sportsnet



Вратари: Коннор Хеллебайк, Тэтчер Демко, Джереми Свейман.



Защитники:

Куинн Хьюз – Адам Фокс

Зак Веренски – Чарли Макэвой

Джейккоб Славин – Джейк Труба.



Нападающие:

Мэттью Ткачук – Остон Мэттьюс – Алекс Дебринкет

Джей Ти Миллер – Джек Хьюз – Джейсон Робертсон

Джейк Гюнцель – Джек Айкел – Брэди Ткачук

Кайл Коннор – Тейдж Томпсон – Клейтон Келлер.

Сборная США в своей истории выиграла лишь четыре взрослых турнира: золото ЧМ-1933 кажется уже доисторическим, да и медаль Олимпиады-1960 тоже. Легендарное «Чудо на льду» 1980-го во многом стало следствием того, что команда Хëрба Брукса в таком составе играла и тренировалась весь год: это была «суперказарма» с прекрасной сыгранностью, которой в решающий момент ещё и повезло. В 1996-м американцы выиграли Кубок мира — и показательно, что та сборная кратно уступала канадцам по уровню таланта, а лучшим бомбардиром был чистокровный канадец и сын канадской легенды Бретт Халл.

Сборная США на Олимпиаде-1980 Фото: Steve Powell/Getty Images

Теперь всё иначе. Вратарская позиция и так у американцев провисала редко — сейчас «звёздно-полосатые» вратари наряду с Россией готовят большинство топовых голкиперов НХЛ. Пока у Шестёркина, Сорокина и всей русской компании внезапно наступил коллективный спад, два фаворита «Везины» представляют Штаты — Коннор Хеллебайк и Тэтчер Демко. Третьим в этой компании может стать либо ещё не вышедший на максимум Джейк Эттингер, либо постепенно отвоёвывающий позицию первого номера в «Бостоне» Джереми Свейман. Глубина — безумная, про канадские мучения на этой позиции даже вспоминать не хочется.

В защите американцы могут побить канадского Макара своим Куинном Хьюзом — а есть вероятность, что за пару лет и второй братец разовьётся до высокого уровня. И если легендарные канадские «деды» типа Пьетранджело и Даути не то чтобы едут с ярмарки, но свой пик уже прошли, то американские ребята типа Макэвоя и Фокса (между прочим, обладателя «Норриса») на него пока даже и не вышли. Кроме того, у США в составе может быть один из лучших домоседов лиги Слэвин, а один из самых высокооплачиваемых защитников лиги Сет Джонс рискует просто не пройти в состав.

Пожалуй, американцы уступают только в плане суперзвёзд: если Макдэвида можно побить Мэттьюзом (хотя игроки это разных стилей), то своего Маккиннона или Бедарда у Штатов нет. Зато США берут глубиной: если взять четвёртое звено в версии Sportsnet, то в нём есть человек, пять раз пробивавший отметку в 30 голов (Коннор), один из самых одарённых распасовщиков последних лет, которого не замечают из-за игры в никому не нужной «Аризоне» (Келлер), и одна из главных сенсаций лиги последних лет (Томпсон). В другом варианте четвёрка центров США выглядит как Мэттьюз — Хьюз — Айкел — Ларкин: тоже очень и очень солидно. В декабрьской версии ESPN в четвёртом звене играет Джей Ти Миллер, который три года подряд выбивает более очка за игру в «Ванкувере».

Однако если в плане чистого таланта американцы прямо сейчас выглядят невероятно, то смотрятся сомнительно в других факторах. В первую очередь у США нет победных традиций: большинство игроков этого состава прошли через NTDP и становились чемпионами мира на уровне U18, однако не всегда это переносилось на молодёжный уровень. Про взрослый уровень говорить даже не будем: можно всегда говорить «да никому чемпионат мира в Америке не нужен», однако тот факт, что с 1994 года 12 разных сборных США с очень разными составами (как из «студентов», так и с кучей звёзд НХЛ) проиграли все 12 полуфиналов, говорит о многом. Кроме того, в последний раз американцы обыграли канадцев в матче на вылет в… 2001-м: после этого пять поражений.

Матч США — Канада в полуфинале Олимпиады-2014 Фото: Martin Rose/Getty Images

Есть вопросы и к человеку, который будет собирать эту сборную в роли генменеджера. Билл Герин в последнее время получает тонны заслуженной критики за то, что «Миннесота» при нём явно одеревенела. Вместо ставки на молодость и скорость «дикари» набирают ребят с философией «Халк крушить, Халк ломать», тратя лучшие годы Кирилла Капризова. Более того, летом Герин выдал щедрые продления контрактов коллективному Маркусу Фолиньо, чем забил и без того грустно выглядящую платёжку «Уайлд». Можно вспомнить, как в 2016-м американцы сели в лужу, когда взяли в сборную Брэндона Дубински и Джастина Абделькадера, оставив Фила Кессела есть хот-доги на диване и подкалывать менеджмент в соцсетях.

Кроме того, между США и Канадой всё ещё есть гигантский разрыв в количестве и качестве тренерских кадров: даже из свободных канадских наставников можно собрать суперштаб. Из 32 главных тренеров в НХЛ лишь восемь представляют США, причём сейчас в зоне плей-офф идут лишь трое: почти вечные Питер Лавиолетт и Джон Торторелла, а также проводящий второй свой сезон в роли главного Дерек Лалонд. Майк Салливан после своего дубля с «Питтсбургом» ни разу не выигрывал серию плей-офф: резюме для потенциального тренера так себе.

Наконец, как говорят в самих Штатах, last but not least. Все успехи США на больших турнирах приходили только на американской земле: после 1998-го американцы взяли 0 олимпийских медалей на Играх, которые проводились вне родного континента. Конечно, сейчас ИИХФ проведёт миланский турнир на площадках энхаэловского формата, но географический фактор со счетов сбрасывать нельзя.

Хëрб Брукс говорил о команде, которая сотворила «Чудо на льду»: «У вас недостаточно таланта, чтобы выиграть только за его счёт». Сейчас у американской сборной всё наоборот: таланта полно, с остальным вопросы. Хватит ли чистого мастерства для золота, которого в стране ждут очень давно?