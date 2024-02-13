Игроки юниорской сборной извинились за поведение, а тренерский совет ФХР проголосовал за сохранение существующего лимита в КХЛ.

«Сибири» не вернули очки, «Спартак» вынес «Локомотив» в гостях. Итоги дня в хоккее

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме — 3:2. Счёт в матче был открыт уже на второй минуте встречи – отличился 33-летний американский форвард «столичных» Ник Дауд. К середине первой двадцатиминутки гости восстановили паритет усилиями Конора Гарланда. На экваторе встречи 38-летний российский капитан «столичных» Александр Овечкин вновь вывел свою команду вперёд. Однако через минуту Нильс Хёгландер сделал счёт равным – 2:2. В оставшуюся вторую половину встречи зрители голов не увидели, командам пришлось выявить победителя за пределами основного времени.

Исход встречи определил гол 30-летнего американского нападающего «Кэнакс» Джей Ти Миллера за пять секунд до окончания овертайма. Овечкин забил в пятом матче подряд впервые с марта 2021 года и сократил отставание по голам в истории НХЛ от Уэйна Гретцки до 59 шайб.

Толчинский подробно рассказал о скандальном эпизоде из матча «Авангард» — СКА

Нападающий СКА Сергей Толчинский дал эксклюзивное интервью обозревателю «Чемпионата», в котором впервые подробно рассказал о резонансном столкновении с Никитой Холодилиным и своём состоянии после него.

«Сибири» отказали по запросу о возвращении четырёх очков

Совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР рассмотрела заявление ХК «Сибирь» об отмене решения лиги о присуждении технических поражений за превышения лимита на легионеров в матчах регулярного чемпионата сезона-2023/2024.

В январе «Сибири» было засчитано четыре технических поражения за нарушения лимита на легионеров в первых четырёх матчах регулярного чемпионата КХЛ. Защитник Фёдор Гордеев был признан четвёртым легионером и не имел права выступать за сборную России. В четырёх матчах в заявке новосибирцев было четыре легионера — Гордеев, Тревор Мёрфи, Энди Андреофф и Тейлор Бек. Позднее ФХР присвоила Гордееву российское спортивное гражданство.

Согласно регламенту КХЛ спортивное гражданство игрока на сезон определяется в момент заявки игрока и не изменяется до конца чемпионата текущего сезона. По итогам разбирательства Совместная дисциплинарная палата КХЛ-ФХР приняла решение отказать ХК «Сибирь» в удовлетворении заявления.

В текущем сезоне регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги после 63 матчей «Сибирь» занимает 10-е место в таблице Восточной конференции и отстаёт от зоны плей-офф на четыре очка. До конца регулярного чемпионата новосибирцам осталось провести пять матчей.

«Сибирь» расторгла контракт с Фёдором Гордеевым по инициативе игрока

Пресс-служба КХЛ на официальном сайте объявила, что «Сибирь» расторгла контракт с 25-летним защитником Фёдором Гордеевым. Отмечается, что расторжение контракта произошло по инициативе хоккеиста.

Примечательно, что хоккеист не появлялся в составе «Сибири» с декабря 2023 года. Свою последнюю игру он провёл 19 декабря в Тольятти с «Ладой» (2:1 ОТ).

В нынешнем сезоне Гордеев принял участие в 42 встречах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири», в которых отметился двумя заброшенными шайбами и пятью результативными передачами при показателе полезности «-5». Контракт игрока с клубом был рассчитан до 30 апреля 2024 года.

Для уроженца Омска это был дебютный сезон в КХЛ. Хоккеист имеет два гражданства — российское и канадское. Он длительное время выступал в Северной Америке, успев поиграть в ряде лиг: GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, AHL и ECHL.

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ФХР и хоккеисты юниорской сборной России выступили после резонансного инцидента в финале Кубка Будущего

Федерация хоккея России отреагировала на ситуацию с отказом от индивидуальных и командной награды хоккеистами юниорской сборной России U18 на церемонии награждения после поражения в финале турнира «Кубок Будущего – 2024» от сборной Беларуси (5:6 ОТ).

«Федерация хоккея России выражает озабоченность эпизодом, случившимся после матча молодёжной команды Беларуси и юниорской сборной России на Кубке Будущего в Минске. Мы изучаем все обстоятельства, которые привели к недоразумению, связанному с решением хоккеистов юниорской сборной оставить на льду командный и индивидуальные призы.

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ФХР отмечает, что все остальные процедуры, связанные с послематчевой церемонией, командой России были соблюдены: послематчевое рукопожатие и прослушивание гимна Республики Беларусь, а также заявляет, что не приветствует поведение хоккеистов юниорской сборной», — гласит заявление пресс-службы ФХР.

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Тренерский состав ФХР единогласно проголосовал против увеличения лимита на легионеров

Тренерский совет Федерации хоккея России не поддержал идею о возвращении лимита в пять легионеров в Континентальной хоккейной лиге.

«КХЛ обратилась в Минспорта России с предложением об увеличении лимита на иностранных спортсменов в заявке российского хоккейного клуба на матчи чемпионата КХЛ с трёх до пяти, включая не более одного вратаря. КХЛ ссылается на позицию хоккейных клубов по итогам проведённого среди них опроса, при этом обоснования и подтверждения необходимости увеличения лимита не предоставлены.

12 февраля под председательством Бориса Майорова состоялось заседание тренерского совета Федерации хоккея России. В ходе него был рассмотрен вопрос об увеличении лимита на иностранных игроков.

Тренерский совет ФХР единогласно проголосовал против увеличения числа легионеров», — гласит заявление пресс-службы ФХР.

Ранее стало известно, что за увеличение лимита проголосовали 15 из 20 российских клубов. В лиге отметили, что «считают квоту в пять легионеров оптимальной для российских клубов КХЛ».

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Лучший бомбардир «Металлурга» сообщил о продлении контракта с клубом

20-летний российский нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров сообщил, что в ближайшее время продлит контракт с клубом и останется в команде как минимум ещё на один сезон.

«Когда ждать официального подтверждения? Ну, я думаю, что в ближайшее время. В принципе, все детали улажены. Можно сказать, что я остаюсь», — сказал Юров в эфире программы «Это хоккей, брат!» на YouTube.

Напомним, в нынешнем сезоне Юров принял участие в 56 матчах регулярного чемпионата КХЛ в составе «Металлурга», в которых отметился 47 (21+26) результативными действиями при показателе полезности «+20». Всего в КХЛ на его счету 190 встреч и 62 (29+33) очка. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.

В 2022 году Юров был выбран на драфте НХЛ клубом «Миннесота Уайлд» в первом раунде под общим 24-м номером.

«Спартак» крупно обыграл «Локомотив» на выезде, одержав четвёртую победу подряд

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал московский «Спартак». Встреча завершилась уверенной победой гостей со счётом 5:1, которая стала для них четвёртой кряду.

Счёт в матче был открыт уже на 49-й секунде встречи нападающим «Спартака» Александром Беляевым с передачи Ильи Ковальчука. Однако уже на шестой минуте хозяева восстановили паритет усилиями Даниила Тесанова. Во втором периоде красно-белые сумели не только выйти вперёд благодаря шайбе Ивана Морозова, но и укрепить преимущество голом Михала Чайковски. Уже в заключительной двадцатиминутке Шейн Принс сделал разницу ещё более крупной, а Михаил Мальцев установил окончательный счёт – 5:1.

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