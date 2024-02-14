Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Результаты матчей КХЛ 14 февраля, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 15 января

«Спартак» проиграл впервые за пять матчей, «Амур» рвётся в плей-офф. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Вратарь «Барыса» установил личный рекорд, «Торпедо» опять проиграло.

14 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2024, среда. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
4 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Телегин (Сошников, Родевальд) – 07:26 (5x5)     1:1 Дрозг (Капустин) – 14:11 (5x5)     2:1 Бочаров (Коршков, Барулин) – 22:56 (5x5)     3:1 Барулин (Коршков, Щемеров) – 30:49 (6x5)     4:1 Барулин (Бочаров) – 48:34 (5x5)     4:2 Робинсон (Котляревский, Жарков) – 58:32 (5x5)    

«Амур» танком прёт в плей-офф — хабаровчане накануне второго домашнего матча с «Трактором» одержали четыре победы подряд, включая вчерашнюю встречу с теми же челябинцами. И сегодня подопечные Андрея Мартемьянова вновь оказались сильнее, даже несмотря на быстрый пропущенный гол. Сегодня соперников также разделили две шайбы, с той лишь разницей, что сейчас команды забросили на одну меньше. 4:2 — «Амур» пользуется осечкой «Нефтехимика» и теперь опережает нижнекамцев на два очка при равном количестве встреч. Командам осталось провести по пять матчей — борьба за восьмое место Востока подходит к кульминации.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2024, среда. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Барыс
Астана
0:1 Рымарев – 13:58 (5x5)     0:2 Камара (Оберг) – 18:06 (5x5)     0:3 Рымарев (Старченко) – 34:59 (5x5)     1:3 Горшков (Берлёв, Бучельников) – 44:11 (5x4)     2:3 Завгородний (Петьков) – 57:13 (6x5)    

А вот «Адмирал» и «Барыс» уже ни за что не борются, поэтому особого интереса к их очной встрече не было. Команды также играли друг с другом во второй раз за два дня, но сегодня сильнее оказались казахстанцы. Во многом этому поспособствовал Эдди Паскуале — голкипер «Барыса» отразил 51 бросок в створ и обновил личный рекорд по этому показателю. Впрочем, он наверняка обменял бы свои достижения на место в плей-офф для команды, которого в этом году завоевать уже не удастся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2024, среда. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Спартак
Москва
1:0 Седов (Аймурзин, Никитин) – 21:37 (5x5)     2:0 Скоренов (Иванцов) – 23:07 (5x5)     2:1 Галимов (Вишневский, Бурмистров) – 33:40 (5x4)     3:1 Подшивалов (Лишка, Грудинин) – 47:38 (5x5)     3:2 Зайцев (Ковальчук, Мальцев) – 50:27 (5x5)     4:2 Рожков – 59:08 (en)    

«Северсталь» под конец регулярки набрала невероятный ход и готовилась к очередному испытанию — в Череповец приехал «Спартак», который проиграл всего один из восьми последних матчей и выиграл обе очные встречи в этом сезоне. Но сегодня красно-белым не суждено было победить — подопечные Андрея Козырева провели очередной успешный матч и забросили четыре шайбы в ворота москвичей, на которые те ответили всего двумя. «Сталевары» закрепились на пятом месте Запада и сделали встречу со «Спартаком» в первом раунде плей-офф чуть реальнее.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 2
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Чебыкин (Попов) – 23:45 (5x5)     2:0 Сероух (Чебыкин, Криштоф) – 38:47 (5x5)     2:1 Ян (Ларионов, Бокун) – 48:38 (5x4)     3:1 Хафизов (Сероух) – 50:19 (5x5)     3:2 Варлаков – 53:37 (5x5)    

На пятой строчке могли бы находиться нижегородцы, но «Торпедо» неважно проводит заключительный отрезок сезона. Вот и сегодня команда Игоря Ларионова потерпела поражение, проиграв абсолютно немотивированному «Сочи», который потерял все шансы на попадание в плей-офф. Для нижегородцев эта неудача стала второй подряд и седьмой в последних девяти матчах — в каком состоянии мы увидим их в Кубке Гагарина?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 15 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Лада
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android