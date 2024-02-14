«Спартак» проиграл впервые за пять матчей, «Амур» рвётся в плей-офф. Итоги дня в КХЛ

14 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Подводим их итоги.

«Амур» танком прёт в плей-офф — хабаровчане накануне второго домашнего матча с «Трактором» одержали четыре победы подряд, включая вчерашнюю встречу с теми же челябинцами. И сегодня подопечные Андрея Мартемьянова вновь оказались сильнее, даже несмотря на быстрый пропущенный гол. Сегодня соперников также разделили две шайбы, с той лишь разницей, что сейчас команды забросили на одну меньше. 4:2 — «Амур» пользуется осечкой «Нефтехимика» и теперь опережает нижнекамцев на два очка при равном количестве встреч. Командам осталось провести по пять матчей — борьба за восьмое место Востока подходит к кульминации.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А вот «Адмирал» и «Барыс» уже ни за что не борются, поэтому особого интереса к их очной встрече не было. Команды также играли друг с другом во второй раз за два дня, но сегодня сильнее оказались казахстанцы. Во многом этому поспособствовал Эдди Паскуале — голкипер «Барыса» отразил 51 бросок в створ и обновил личный рекорд по этому показателю. Впрочем, он наверняка обменял бы свои достижения на место в плей-офф для команды, которого в этом году завоевать уже не удастся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Северсталь» под конец регулярки набрала невероятный ход и готовилась к очередному испытанию — в Череповец приехал «Спартак», который проиграл всего один из восьми последних матчей и выиграл обе очные встречи в этом сезоне. Но сегодня красно-белым не суждено было победить — подопечные Андрея Козырева провели очередной успешный матч и забросили четыре шайбы в ворота москвичей, на которые те ответили всего двумя. «Сталевары» закрепились на пятом месте Запада и сделали встречу со «Спартаком» в первом раунде плей-офф чуть реальнее.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

На пятой строчке могли бы находиться нижегородцы, но «Торпедо» неважно проводит заключительный отрезок сезона. Вот и сегодня команда Игоря Ларионова потерпела поражение, проиграв абсолютно немотивированному «Сочи», который потерял все шансы на попадание в плей-офф. Для нижегородцев эта неудача стала второй подряд и седьмой в последних девяти матчах — в каком состоянии мы увидим их в Кубке Гагарина?

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 15 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2024, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 февраля 2024, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2