Богатые тут не плачут. Почему в регулярке КХЛ обошлось без сенсаций

Регулярка КХЛ удивительно изменяет течение времени: половину сезона кажется, что она течёт спокойным ручейком — и вот заканчивается настолько неожиданно, как будто началась буквально вчера. Совсем недавно мы обсуждали, как СКА барахтается на границе восьмёрки, как болельщики «Салавата» и «Авангарда» засели за написание петиций о смене клуба — всё это сейчас забыто, все эти клубы снова бодры, веселы и заняли вполне привычное место в топе.

В прошлом сезоне неожиданно для многих без плей-офф остался «Трактор», который даже после мощного спурта в концовке уступил намного более скромному «Нефтехимику». За год до этого вне восьмёрки оказался набитый известными игроками «Автомобилист»: руководство команды было крайне недовольно тем, что клубу не дали довести сезон до конца, но по первым 45 матчам тот коллектив никакого плей-офф не заслужил. Тогда же вне топ-8 на Западе осталось «Торпедо»: ещё без Ларионова, но с Немировски, Жафяровым и пятёркой классных легионеров, и это тоже было неожиданностью. Сейчас же на манеже всё те же.

Перед сезоном уверенности в том, что все топы сохранят своё место, не было. Михаил Кравец недавно припоминал, что некоторые не верили в проход его команды в восьмёрку — и надо сказать, что на фоне уходе Грицюка и Толчинского в СКА и странного весеннего пересменка менеджмента состав Омска действительно выглядел лоскутным одеялом. Помогло возвращение Владимира Ткачёва, оформленное только в августе — это дало возможность воссоздать убойное первое звено, на котором «Авангард» спокойно ехал половину сезона, а на дедлайне смог тремя трансферами резко увеличить глубину.

Первое звено «Авангарда» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Состав «Салавата» тоже выглядел не совсем убедительно. Первым центром какое-то время выходил Владислав Ефремов, который в «Динамо» больше играл в нижних звеньях, а громких свободных агентов в Уфу, за исключением Александра Шарова, не привезли. Однако по ходу сезона в «СЮ» приехали Джош Ливо и Николя Мелош — на фоне опустевшего рынка легионеров покупка двух канадцев с энхаэловским опытом выглядела роскошной. Эта парочка помогла «Салавату» создать глубину и размазать талант по составу — ну а возвращение Шарова на позицию центра и бурный прогресс местной молодёжи превратил Уфу в неожиданно глубокую команду.

Стоит отметить и спокойствие менеджеров топ-клубов. Были моменты, когда казалось, что всё идёт в тартарары: «Салават» в начале октября шёл восьмым и еле выжимал из себя шайбы при чудовищно несмотрибельной игре, «Авангард» долгое время никак не мог раскрыть людей вне первой тройки. «Автомобилист» ушёл в крутое пике в конце осени, что для клуба стало почти традиционным. Можно легко представить себе, что году в 2011-м во всех этих случаях тренеров уволили бы. Однако сейчас клубные менеджеры стали куда терпеливее и дали подчинённым шанс: в результате «СЮ» кардинально изменил игровой стиль, а «Авто» выдал ударную концовку года и снял все вопросы о своём статусе в восьмёрке.

Ну а что «бедняки»? «Лада» ошарашила многих на старте сезона, но этот успех был сопряжён с аномальной реализацией бросков, которая на отдельных отрезках уходила выше 10%. Сложно было представить, что игравший в третьем звене швейцарского клуба Трой Джозефс будет набирать очки весь сезон в таком же темпе, как он начинал чемпионат — и если Тольятти летом не получит большого усиления на рынке, мы должны иметь это в виду при обсуждении их перспектив на летний сезон.

Ярчайший пример клуба, который испортил себе всё сам — «Сибирь», которая совершила турнирное самоубийство двумя выстрелами в голову. Эксперимент имени Немировски изначально казался проведённым без всякой подготовки, никакой базы для атакующего хоккея клуб, который почти десятилетие ставил приоритетом игру без шайбы, не создал — но ещё нелепее было его сворачивание посреди сезона. «Казус Гордеева» добил последние шансы на попадание в восьмёрку — и винить менеджеры могут только сами себя, не лигу. Разве может пешеход, который пошёл на красный свет, винить гаишников в том, что они не остановили его манёвр, хотя видели его? Теперь у «Сибири» всё будет новым — и спортивный директор, и генеральный директор, и с огромной вероятностью главный тренер.

Другие клубы не смогли прыгнуть выше известного места. Введение потолка зарплат, увы, никак не помогало «Витязю» допрыгнуть до его пола: если СКА запрещают тратить два миллиарда на игроков, это не значило бы, что лишние деньги материализовались бы в Подмосковье. В результате «Витязь» стал единственным клубом лиги, который заплатил штраф за то, что не достал до необходимых 405 миллионов. По команде ударили сокращение лимита на легионеров и крах европейского рынка: «Витязь» посттафгайской эры всегда тащили иностранцы. Кроме того, клуб потерял связь с очень сильной подольской школой, которая ушла под «Торпедо» — и всё это вообще ставит под угрозу дальнейшие перспективы клуба в лиге.

Отдельная тема — проблемы «Барыса». Потеря великой тройки ДББ в своё время не ввергла клуб в кризис: в Казахстане стали работать на количество и обеспечили сразу две тройки иностранцев, которые потом разбредались по клубам КХЛ. Сейчас процесс пошёл обратный: это астанинский клуб подбирает за «Нефтехимиком» и «Адмиралом» не самых качественных иностранцев. «Правило ЕАЭС» тем временем привело к оттоку местных игроков и натурализованных россиян в Россию, которых хоккеисты из чемпионата Казахстана заменить не могут. Примерно то же положение у минского «Динамо», только молодые белорусы в плане мастерства на две головы выше молодых казахстанцев, что показывают недавние Кубки будущего. Рано или поздно тут придётся делать окончательный выбор: или турнирные успехи, либо сборная.

Эдди Паскуале из «Барыса» Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Нефтехимик» и «Сочи» вполне могли попадать в восьмёрку. Однако первых подкосили второй подряд проваленный старт сезона и вторая подряд чехарда с вратарями: третий раз подряд допускать такое будет совсем убийственно. Вторые же на старте сезона прыгали выше головы, и, когда кураж Бердина оказался не бесконечным, а клепавший голы Рендулич уехал в СКА, запас прочности закончился. Впрочем, здесь при планомерной работе летом есть шансы на кубковую весну — «Адмирал» в прошлом году очевидно держался лишь на космической игре вратаря, которая два сезона подряд повториться не могла, и «моряки» уже осенью стали формировать костяк на следующий год.

В любом случае очень многое упирается в деньги — если их нет, то надо повышать качество управления, как это случилось в «Северстали» и «Торпедо». В КХЛ прямо сейчас есть клубы, которые очевидно упёрлись в финансовый потолок — тот же «Витязь» никогда не сможет тратить много хотя бы из-за того, что у него одна из самых маленьких аудиторий в лиге. Возможно, рано или поздно КХЛ будет делать выбор в пользу клубов из больших регионов с хорошими финансовыми возможностями — и тут выделяется даже не «Кузня», которую недавно благословил Вячеслав Фетисов, а «Молот» и «Сокол», которые представляют города-миллионники.