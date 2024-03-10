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Результаты матчей плей-офф КХЛ 10 марта, обзоры игр, видео, ход розыгрыша Кубка Гагарина, расписание матчей на 11 марта

Белорусы не сдаются фавориту, «Трактор» едет в четвертьфинал. Итоги дня плей-офф КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей плей-офф КХЛ 10 марта
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Шесть участников второго раунда известны, а восьмые команды конференций ещё в игре.

10 марта в Фонбет плей-офф КХЛ состоялось два матча серий первого раунда. Кратко рассказываем о ключевых событиях прошедших встреч.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Дроздов (Ливо, Хмелевски) – 16:05 (5x5)     0:2 Сучков (Хафизуллин, Шмелёв) – 16:38 (5x5)     1:2 Робинсон (Котляревский, Родевальд) – 20:19 (5x5)     2:2 Кравцов (Дронов, Шабанов) – 41:33 (5x5)     3:2 Дер-Аргучинцев (Кравцов, Бурдасов) – 57:09 (5x5)     4:2 Робинсон (Антипин) – 59:17 (en)    

«Салават» не хотел второй год подряд вылетать в первом раунде за шесть матчей и впервые в серии с «Трактором» включился уже в первом периоде, который выиграл 2:0. Бадди Робинсон один гол отквитал, а потом зоркие глаза видеотренеров челябинского клуба помогли заметить явный офсайд при третьей шайбе «СЮ». После этого забивал только челябинский клуб: злой гений Уфы ещё с 2018-го Виталий Кравцов набрал 1+1, а Робинсон добил соперника голом в пустые ворота. «Салават», который в плей-офф показал только одну тройку, абсолютно заслуженно вылетает.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
10 марта 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
ОТ
Динамо Мн
Минск
1:0 Петухов (Пакетт, Менелл) – 06:14 (5x5)     1:1 Мороз – 48:58 (5x5)     1:2 Меркли (Калдис, Стась) – 80:49 (5x5)    

На потенциально последнюю игру в серии «Динамо» вышло без Никиты Гусева: без лучшего бомбардира КХЛ атака бело-голубых сразу стала выглядеть куда скромнее. Впрочем, у москвичей есть неплохие нижние звенья, где голом отметился Егор Петухов. Минское «Динамо» в третьем периоде ответило шайбой Вадима Мороза, и больше голов в основное время не было. В первом овертайме больше моментов создали москвичи, которые дважды играли в большинстве — однако уже на старте второй двадцатиминутки минчане организовали стремительную контратаку, которую закончил Ник Меркли. «Минск-Арена» в этом году точно увидит ещё один матч «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матч 11 марта

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
11 марта 2024, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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