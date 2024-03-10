Белорусы не сдаются фавориту, «Трактор» едет в четвертьфинал. Итоги дня плей-офф КХЛ

Шесть участников второго раунда известны, а восьмые команды конференций ещё в игре.

10 марта в Фонбет плей-офф КХЛ состоялось два матча серий первого раунда. Кратко рассказываем о ключевых событиях прошедших встреч.

«Салават» не хотел второй год подряд вылетать в первом раунде за шесть матчей и впервые в серии с «Трактором» включился уже в первом периоде, который выиграл 2:0. Бадди Робинсон один гол отквитал, а потом зоркие глаза видеотренеров челябинского клуба помогли заметить явный офсайд при третьей шайбе «СЮ». После этого забивал только челябинский клуб: злой гений Уфы ещё с 2018-го Виталий Кравцов набрал 1+1, а Робинсон добил соперника голом в пустые ворота. «Салават», который в плей-офф показал только одну тройку, абсолютно заслуженно вылетает.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

На потенциально последнюю игру в серии «Динамо» вышло без Никиты Гусева: без лучшего бомбардира КХЛ атака бело-голубых сразу стала выглядеть куда скромнее. Впрочем, у москвичей есть неплохие нижние звенья, где голом отметился Егор Петухов. Минское «Динамо» в третьем периоде ответило шайбой Вадима Мороза, и больше голов в основное время не было. В первом овертайме больше моментов создали москвичи, которые дважды играли в большинстве — однако уже на старте второй двадцатиминутки минчане организовали стремительную контратаку, которую закончил Ник Меркли. «Минск-Арена» в этом году точно увидит ещё один матч «Динамо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Матч 11 марта