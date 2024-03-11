Гребёнкин провоцировал болельщиков «Амура», Кочеткова признали в США. Итоги дня в хоккее

Марат Хуснутдинов проспал ужин с Кириллом Капризовым, а Натан Маккиннон стал лучшим игроком недели в НХЛ.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 11 марта 2024 года.

Гребёнкин отправил «Амур» в отпуск и показал жест фанатам «тигров»

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл шестой матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». Победу в этой игре одержали магнитогорцы со счётом 3:2 в овертайме, пройдя во второй раунд плей-офф.

Победный гол в овертайме забил нападающий «Металлурга» Никита Гребёнкин. Форвард оригинально отпраздновал заброшенную шайбу, развернувшись к болельщикам «Амура» и показав жест, символизирующий заткнутые уши.

Отметим, что Гребёнкин в прошлом сезоне выступал за «Амур» на правах аренды и был признан лучшим новичком по итогам сезона-2022/2023.

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В КХЛ осталось определить последнего участника второго раунда плей-офф

После победы магнитогорского «Металлурга» в серии над хабаровским «Амуром» (4-2) определились семь из восьми участников четвертьфинала Кубка Гагарина – 2024. Остался неизвестен лишь один участник, который определяется на Западе в паре московского и минского «Динамо» (3-2).

Пресс-служба КХЛ на официальном сайте лиги представила расписание следующего этапа соревнований при различных сценариях.

При победе «Динамо» Мск в серии:

Группа А – серии стартуют 16 марта

«Динамо» Москва (1) – «Трактор» (6)

«Авангард» (2) – «Локомотив» (3)

Группа Б – серии стартуют 17 марта

«Металлург» (1) – «Спартак» (4)

СКА (2) – «Автомобилист» (5)

При победе «Динамо» Мн в серии:

Группа А – серии стартуют 16 марта

СКА (2) – «Трактор» (6)

«Авангард» (2) – «Спартак» (4)

Группа Б – серии стартуют 17 марта

«Металлург» (1) – «Динамо» Мн (8)

«Локомотив» (3) – «Автомобилист» (5)

Маккиннон признан лучшим игроком недели в НХЛ

28-летний канадский нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон признан лучшим хоккеистом прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба лиги на официальном сайте. В активе Маккиннона три заброшенные шайбы и семь результативных передач за «Колорадо» за три прошедшие игры.

Второе место отдали 26-летнему чешскому форварду «Бостон Брюинз» — Павлу Захе, в активе которого пять голов и два ассиста в четырёх встречах.

Замкнул тройку лучших вратарь «Ванкувер Кэнакс» Тэтчер Демко – на его счету один шат-аут, 96,9% отражённых бросков и 0,81 пропущенной шайбы за игру.

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Кочетков вошёл в тройку лучших по итогам голосования журналистов по «Колдер Трофи»

Пресс-служба НХЛ провела опрос среди журналистов и авторов, попросив их определить фаворитов в борьбе за приз лучшему новичку сезона – «Колдер Трофи». Итоги этого исследования были приведены на официальном сайте лиги.

Так, наибольшее количество баллов отдали форварду «Чикаго Блэкхоукс» Коннору Бедарду (66), следом за ним расположился Брок Фэйбер (56) из «Миннесоты Уайлд», а замкнул тройку лучших российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков (28).

Примечательно, что российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков, который идёт в гонке снайперов среди новичков НХЛ на третьей позиции, уступая только Бедарду и Фэйберу, получил в голосовании лишь два балла, финишировав третьим с конца.

Лишь один балл в голосовании у ещё одного российского представителя – защитника «Анахайм Дакс» Павла Минтюкова.

Хуснутдинов проспал ужин с Капризовым

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс рассказал, что два дня назад Марат Хуснутдинов проспал ужин с Кириллом Капризовым. Россиянин подтвердил слова тренера. Марат сказал, что после обеда с Кириллом отправился немного поспать и из-за этого проспал ужин с партнёром по команде.

Российский нападающий присоединился к «Миннесоте» по ходу регулярного чемпионата после завершения сезона в КХЛ. Клуб выбрал игрока под общим 37-м номером на драфте НХЛ-2020.

Не ожидается, что форвард дебютирует в предстоящем матче «Уайлд» с «Аризоной Койотс», поскольку в клубе понимают, что игрок давно не катался, а также он пытается приспособиться к часовому поясу.