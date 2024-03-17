7 топ-событий понедельника: Медведев в финале «Мастерса» и яркие дуэли в Кубке Гагарина

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».
Посмотреть все события 18 марта в Матч-центре
- 🏆 🎾 00:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Индиан-Уэллс, финал
- 🎯 0:20: Биатлон, Кубок мира, девятый этап. Масс-старт, мужчины
- 🏒 1:00: «Оттава Сенаторз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
- 🏀 4:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА
- 🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала
- ⚽️ 17:00: «Тюмень» — «Алания», Мелбет Первая лига, 23-й тур
- 🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Трактор», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала
Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.
Время в материале указано по Москве.
🏆 🎾 00:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Индиан-Уэллс, финал
💬 Матч с текстовой трансляцией
*Время матча может измениться и будет уточнено
Интрига: возьмёт ли Медведев реванш за поражение в прошлогоднем финале?
Финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе по составу получился точно таким же, как и в прошлом году — до этой стадии добрались Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Тогда титул достался испанцу. Сумеет ли россиянин взять реванш? Всего же это будет шестая встреча в истории противостояния этих теннисистов. Пока три победы на счету Карлоса — Индиан-Уэллс, Уимблдон и ATP Finals — 2023. У Даниила два успешных матча — на Уимблдоне-2021 и US Open — 2023.
🎯 0:20: Биатлон, Кубок мира, девятый этап. Масс-старт, мужчины
Интрига: кто выиграет «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок с общего старта?
Финальный аккорд биатлонного сезона-2023/2024. Масс-старт в Канморе больших задач перед его участниками уже не ставит. Имя обладателя «БХГ» известно, и осталось узнать, кто же получит «Малый глобус» за гонки с общего старта. Вот там борьба нешуточная. Лидером зачёта является Йоханнес Дале-Шевдал. За ним с небольшим отставанием следуют Ветле Шоста Кристиансен и Йоханнес Бё. Норвежцы устроят настоящую зарубу. Можно даже не сомневаться. Может ли им кто-то помешать в этой шалости? Возможно, Бенедикт Долль, который теоретически может забрать последний титул в карьере. Да, немецкий биатлонист проведёт последнюю гонку в карьере. Наверное, роман с биатлоном нужно завершить на мажорной ноте.
🏒 1:00: «Оттава Сенаторз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ
Интрига: продлит ли Кузнецов результативную серию?
Евгений Кузнецов продолжает обживаться в новой команде в НХЛ. Российский форвард пока не отличается сверхвысокой результативностью, но постепенно улучшает свою игру. В позапрошлом матче он забил свой первый гол за «Каролину», а минувшей ночью сделал первую результативную передачу. Сумеет ли Евгений продлить серию с набранными очками для начала до трёх матчей?
🏀 4:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА
Интрига: «Клипперс» оправятся от поражений?
Травма Расселла Уэстбрука и частое отсутствие Кавая Леонарда, Пола Джорджа и Джеймса Хардена по разным причинам стоили «Лос-Анджелес Клипперс» слишком много в последнее время. Команда под руководством Тайрона Лю проиграла четыре из семи последних матчей, что ранее по сезону крайне редко случалось. «Парусникам» предстоит встреча с «Атлантой Хоукс», которая ведёт борьбу в зоне плей-ин Восточной конференции. «Ястребы» проиграли три встречи кряду в регулярном чемпионате.
🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: избежит ли «Авангард» второго подряд домашнего поражения?
Первый матч серии четвертьфинала плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом» продолжался 90 минут игрового времени. Только в середине второго овертайма точный бросок Максима Берёзкина принёс ярославцам вожделенную гостевую победу. В следующем матче «Локомотив» может играть более спокойно, ведь задачу-минимум — забрать преимущество домашнего льда — он уже выполнил. В свою очередь, второе подряд поражение в Омске поставит «Авангард» на грань краха.
⚽️ 17:00: «Тюмень» — «Алания», Мелбет Первая лига, 23-й тур
Интрига: битва за попадание в четвёрку в самом разгаре!
И «Тюмень», и «Алания» стремятся в элитную группу команд, борющихся за место под солнцем. И если всерьёз рассуждать о повышении в классе пока не приходится (ведь у клубов Первой лиги регулярное возникают инфраструктурные сложности), то с точки зрения результата показать себя всё-таки можно. Владикавказцы отстают от своего соперника на три очка, есть хорошая возможность вплотную подобраться к лидирующей четвёрке. «Тюмень» же при определённых обстоятельствах может даже стать четвёртой. В первом круге команды победителя не выявили (1:1).
🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Трактор», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала
💬 Матч с текстовой трансляцией
Интрига: реализует ли московское «Динамо» намеченный план?
После поражения в первом матче в Москве нападающий «Динамо» Максим Джиошвили заявил, что столичная команда должна действовать агрессивнее на чужом пятаке, чтобы у голкипера «Трактора» Зака Фукале не было спокойной жизни. Вратарь челябинцев действительно стал главным героем первого матча серии. Найдут ли динамовцы противоядие от его игры?