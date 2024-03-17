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7 топ-событий понедельника: Медведев в финале «Мастерса» и яркие дуэли в Кубке Гагарина

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Время в материале указано по Москве.

🏆 🎾 00:00*: Даниил Медведев (Россия, 4) — Карлос Алькарас (Испания, 2), Индиан-Уэллс, финал

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: возьмёт ли Медведев реванш за поражение в прошлогоднем финале?

Финал «Мастерса» в Индиан-Уэллсе по составу получился точно таким же, как и в прошлом году — до этой стадии добрались Карлос Алькарас и Даниил Медведев. Тогда титул достался испанцу. Сумеет ли россиянин взять реванш? Всего же это будет шестая встреча в истории противостояния этих теннисистов. Пока три победы на счету Карлоса — Индиан-Уэллс, Уимблдон и ATP Finals — 2023. У Даниила два успешных матча — на Уимблдоне-2021 и US Open — 2023.

🎯 0:20: Биатлон, Кубок мира, девятый этап. Масс-старт, мужчины

Интрига: кто выиграет «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок с общего старта?

Финальный аккорд биатлонного сезона-2023/2024. Масс-старт в Канморе больших задач перед его участниками уже не ставит. Имя обладателя «БХГ» известно, и осталось узнать, кто же получит «Малый глобус» за гонки с общего старта. Вот там борьба нешуточная. Лидером зачёта является Йоханнес Дале-Шевдал. За ним с небольшим отставанием следуют Ветле Шоста Кристиансен и Йоханнес Бё. Норвежцы устроят настоящую зарубу. Можно даже не сомневаться. Может ли им кто-то помешать в этой шалости? Возможно, Бенедикт Долль, который теоретически может забрать последний титул в карьере. Да, немецкий биатлонист проведёт последнюю гонку в карьере. Наверное, роман с биатлоном нужно завершить на мажорной ноте.

🏒 1:00: «Оттава Сенаторз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 18 марта 2024, понедельник. 01:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли Кузнецов результативную серию?

Евгений Кузнецов продолжает обживаться в новой команде в НХЛ. Российский форвард пока не отличается сверхвысокой результативностью, но постепенно улучшает свою игру. В позапрошлом матче он забил свой первый гол за «Каролину», а минувшей ночью сделал первую результативную передачу. Сумеет ли Евгений продлить серию с набранными очками для начала до трёх матчей?

🏀 4:30: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Атланта Хоукс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: «Клипперс» оправятся от поражений?

Травма Расселла Уэстбрука и частое отсутствие Кавая Леонарда, Пола Джорджа и Джеймса Хардена по разным причинам стоили «Лос-Анджелес Клипперс» слишком много в последнее время. Команда под руководством Тайрона Лю проиграла четыре из семи последних матчей, что ранее по сезону крайне редко случалось. «Парусникам» предстоит встреча с «Атлантой Хоукс», которая ведёт борьбу в зоне плей-ин Восточной конференции. «Ястребы» проиграли три встречи кряду в регулярном чемпионате.

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: избежит ли «Авангард» второго подряд домашнего поражения?

Первый матч серии четвертьфинала плей-офф КХЛ между «Авангардом» и «Локомотивом» продолжался 90 минут игрового времени. Только в середине второго овертайма точный бросок Максима Берёзкина принёс ярославцам вожделенную гостевую победу. В следующем матче «Локомотив» может играть более спокойно, ведь задачу-минимум — забрать преимущество домашнего льда — он уже выполнил. В свою очередь, второе подряд поражение в Омске поставит «Авангард» на грань краха.

⚽️ 17:00: «Тюмень» — «Алания», Мелбет Первая лига, 23-й тур

Интрига: битва за попадание в четвёрку в самом разгаре!

И «Тюмень», и «Алания» стремятся в элитную группу команд, борющихся за место под солнцем. И если всерьёз рассуждать о повышении в классе пока не приходится (ведь у клубов Первой лиги регулярное возникают инфраструктурные сложности), то с точки зрения результата показать себя всё-таки можно. Владикавказцы отстают от своего соперника на три очка, есть хорошая возможность вплотную подобраться к лидирующей четвёрке. «Тюмень» же при определённых обстоятельствах может даже стать четвёртой. В первом круге команды победителя не выявили (1:1).

🏒 19:30: «Динамо» Москва — «Трактор», плей-офф Кубка Гагарина, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: реализует ли московское «Динамо» намеченный план?

После поражения в первом матче в Москве нападающий «Динамо» Максим Джиошвили заявил, что столичная команда должна действовать агрессивнее на чужом пятаке, чтобы у голкипера «Трактора» Зака Фукале не было спокойной жизни. Вратарь челябинцев действительно стал главным героем первого матча серии. Найдут ли динамовцы противоядие от его игры?