«У «Трактора» команда на чемпионство». «Динамо» «горит» 0-3 и другие итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 20 марта 2024 года.

«Трактор» выиграл третий матч серии у «Динамо» и поставил бело-голубых на грань вылета

В Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл третий матч четвертьфинальной серии Кубка Гагарина – 2024 между челябинским «Трактором» и столичным «Динамо». Победу в упорном матче одержал «Трактор» со счётом 3:2. Теперь счёт в серии стал 3-0 в пользу челябинцев.

На 16-й минуте счёт открыл Джордан Уил с передачи Никиты Гусева. Во втором периоде хозяевам удалось перевернуть ход матча. Сначала счёт сравнял Антон Бурдасов, а через несколько минут в большинстве вывел «Трактор» вперёд Семён Дер-Аргучинцев. Бело-голубым удалось сравнять счёт ещё во втором периоде — отличился Артём Ильенко. В третьем периоде челябинцы вновь вышли вперёд благодаря голу Михаила Котляревского. Отчаянный штурм ворот «Динамо» в концовке результатов не принёс.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Таким образом, «Динамо» остановилось в шаге от вылета из плей-офф. Четвёртый матч серии пройдёт в Челябинске 22 марта.

«Не так играем, как того хотелось бы»

«До серии с «Динамо» соперника критиковали за игру в большинстве, а теперь они забивают в каждом матче – их заслуга или наша недоработка? Давайте всё по порядку. Ни в коем случае не могу ничего плохого сказать про «Трактор», потому что вы сами знаете, какие там исполнители. Команда в начале сезона у них подбиралась на чемпионство, и это ни для кого не секрет. Ребята опытные и мастеровитые, знают, как играть и добиваться результата. И то, что перед плей-офф встрепенулись и стали командой, это совершенно нормально. Взрослые команды так часто и поступают. Исполнители там есть, поэтому ничего удивительного в этом нет.

Но если они это делают, то всё равно и мы даём им это делать. Не так играем, как того хотелось бы. Раз за разом делаем, нельзя сказать, что это ошибки, но какие-то неправильные и неосознанные действия. Потом начинаем всё это смотреть, разбирать и понимаем, почему мы так сыграли, хотя планировали всё по-другому. Поэтому как-то всё логично и ровно идёт в этой серии. Всё ровно, но немного в не нашу пользу», – заявил главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.

Гол Буше в овертайме помог «Авангарду» одержать первую победу в серии с «Локомотивом»

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл третий матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Авангардом». Победу в упорном матче в овертайме одержали омичи со счётом 2:1.

На 10-й минуте матча счёт при игре в большинстве открыл защитник «Авангарда» Семён Чистяков с передачи Дамира Жафярова. Ярославцам под занавес первого периода удалось сравнять счёт. Автором заброшенной шайбы в большинстве стал нападающий «Локомотива» Степан Никулин, которому ассистировали Рушан Рафиков и Денис Алексеев. В дальнейшем команды старались строго играть в обороне, а матч проходил с преимуществом хозяев по моментам, броскам в створ и игре в зоне атаки. Основное время матча завершилось вничью, а победу омичам принёс бросок Рида Буше.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«У «Авангарда» была непростая ситуация при подготовке к матчу, но мы выдержали»

«Те, кто смотрел, видел, что очень напряжённая игра. Много борьбы, много самоотверженных действий. Рад за наших ребят, была непростая ситуация при подготовке к этой игре, но выдержали психологически. Много эмоций было, но контролировали их, терпели, постояли за себя там, где это нужно было. Естественно, рады этой победе, но понимаем, что это только один шаг», — сказал исполняющий обязанности главного тренера «Авангарда» Сергей Звягин.

Матчи 21 марта