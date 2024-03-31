Заварухиных недооценили, зато знали про седьмой матч в Омске! Итоги прогнозов «Чемпионата»

В «Трактор» и «Автомобилист» верили, но не в такие же счета в сериях!

Второй раунд Кубка Гагарина – всё. По его итогам из плей-офф КХЛ вылетела ещё одна порция всегдашних фаворитов, оставив в борьбе такой комплект команд, который уж точно никто не мог представить перед началом сезона. Смотрим, насколько такое развитие событий прогнозировали журналисты хоккейного отдела «Чемпионата».

«Динамо» М — «Трактор»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-2 0-4 Панышев 2-4 Емельянов 4-2 Сторожев 4-2 Власов 4-3 Кузнецова 2-4 Лаевский 3-4 Макаров 2-4

Голоса в пользу «Динамо» и «Трактора» разделились поровну. Одни верили в силу победителей регулярки, другие верили, что проход «Салавата» в исполнении команды, занявшей только шестое место на Востоке, не является случайностью и Челябинск способен выйти в полуфинал. Впрочем, самые оптимистичные прогнозы на «Трактор» предполагали шестиматчевую серию, тогда как команда Алексея Заварухина преподнесла одну из самых мощных сенсаций в истории плей-офф КХЛ.

СКА — «Автомобилист»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-1 1-4 Панышев 4-1 Емельянов 2-4 Сторожев 4-1 Власов 2-4 Кузнецова 4-2 Лаевский 3-4 Макаров 4-3

И второй брат Заварухин снова посрамил большинство прогнозистов. Может, хоть в полуфинале в «Трактор» и «Автомобилист» уже будут наконец верить массы? Счёт 4-1 в серии со СКА предполагали трое респондентов, но в пользу армейцев, на уральцев тоже ставили, но более осторожно, и итоговый счёт здесь тоже никто не угадал. Хотя Родион Власов и Сергей Емельянов знали, что СКА не дотянет даже до седьмой игры.

«Авангард» — «Локомотив»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-3 3-4 Панышев 3-4 Емельянов 4-3 Сторожев 4-3 Власов 2-4 Кузнецова 3-4 Лаевский 2-4 Макаров 4-3

Семь матчей в серии «Авангард» — «Локомотив» угадали шесть из восьми журналистов отдела, хотя вряд ли они предполагали, что для этого омскому клубу придётся менять тренера и героически камбэчить, находясь на краю пропасти. Правда, из этих шести прозорливых респондентов четверо ставили на итоговый проход Омска. Но Павел Панышев и Елена Кузнецова разобрались в вопросе победителя серии с самого начала.

«Металлург» — «Спартак»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-2 4-2 Панышев 2-4 Емельянов 4-2 Сторожев 2-4 Власов 4-3 Кузнецова 4-3 Лаевский 4-3 Макаров 2-4

Самым популярным стало мнение, что в этой серии будет шесть матчей, и всё так и получилось. При этом предпочтение при таком количестве игр отдавалось «Спартаку», а в «Магнитку» верили лишь при семиматчевом триллере. Но Лев Лукин и Сергей Емельянов точно знали, что уральцы проиграют дважды, но закроют серию в Москве.

Результаты четвертьфинала

Напоминаем, за угаданный исход серии мы начисляем два очка, угаданный счёт приносит пять очков. Вот как для прогнозистов сложился четвертьфинал Кубка Гагарина. Лучшими в нём стали Кузнецова и Лаевский, провалившие первый раунд. Закладывали физику вдолгую?

Журналист Очки Кузнецова 9 Лаевский 8 Панышев 7 Емельянов 7 Власов 6 Лукин 5 Макаров 2 Сторожев 0

Промежуточные результаты

А вот так теперь выглядит общая таблица нашего конкурса на данный момент.

Журналист Очки Емельянов 30 Панышев 28 Власов 22 Макаров 20 Кузнецова 19 Лаевский 19 Лукин 16 Сторожев 16

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