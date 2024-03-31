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Итоги прогнозов журналистов хоккейного отдела Чемпионата на второй раунд Кубка Гагарина, кто и сколько угадал серий

Заварухиных недооценили, зато знали про седьмой матч в Омске! Итоги прогнозов «Чемпионата»
Лев Лукин
Итоги прогнозов на второй раунд плей-офф КХЛ
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В «Трактор» и «Автомобилист» верили, но не в такие же счета в сериях!

Второй раунд Кубка Гагарина – всё. По его итогам из плей-офф КХЛ вылетела ещё одна порция всегдашних фаворитов, оставив в борьбе такой комплект команд, который уж точно никто не мог представить перед началом сезона. Смотрим, насколько такое развитие событий прогнозировали журналисты хоккейного отдела «Чемпионата».

Ознакомиться с подробными прогнозами можно здесь:
Омск или «Локомотив»? Не определились. Прогнозы «Чемпионата» на второй раунд плей-офф КХЛ
Омск или «Локомотив»? Не определились. Прогнозы «Чемпионата» на второй раунд плей-офф КХЛ

«Динамо» М — «Трактор»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-20-4
Панышев2-4
Емельянов4-2
Сторожев4-2
Власов4-3
Кузнецова2-4
Лаевский3-4
Макаров2-4

Голоса в пользу «Динамо» и «Трактора» разделились поровну. Одни верили в силу победителей регулярки, другие верили, что проход «Салавата» в исполнении команды, занявшей только шестое место на Востоке, не является случайностью и Челябинск способен выйти в полуфинал. Впрочем, самые оптимистичные прогнозы на «Трактор» предполагали шестиматчевую серию, тогда как команда Алексея Заварухина преподнесла одну из самых мощных сенсаций в истории плей-офф КХЛ.

СКА — «Автомобилист»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-11-4
Панышев4-1
Емельянов2-4
Сторожев4-1
Власов2-4
Кузнецова4-2
Лаевский3-4
Макаров4-3

И второй брат Заварухин снова посрамил большинство прогнозистов. Может, хоть в полуфинале в «Трактор» и «Автомобилист» уже будут наконец верить массы? Счёт 4-1 в серии со СКА предполагали трое респондентов, но в пользу армейцев, на уральцев тоже ставили, но более осторожно, и итоговый счёт здесь тоже никто не угадал. Хотя Родион Власов и Сергей Емельянов знали, что СКА не дотянет даже до седьмой игры.

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«Авангард» — «Локомотив»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-33-4
Панышев3-4
Емельянов4-3
Сторожев4-3
Власов2-4
Кузнецова3-4
Лаевский2-4
Макаров4-3

Семь матчей в серии «Авангард» — «Локомотив» угадали шесть из восьми журналистов отдела, хотя вряд ли они предполагали, что для этого омскому клубу придётся менять тренера и героически камбэчить, находясь на краю пропасти. Правда, из этих шести прозорливых респондентов четверо ставили на итоговый проход Омска. Но Павел Панышев и Елена Кузнецова разобрались в вопросе победителя серии с самого начала.

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«Металлург» — «Спартак»

ПрогнозРеальный счёт в серии
Лукин4-24-2
Панышев2-4
Емельянов4-2
Сторожев2-4
Власов4-3
Кузнецова4-3
Лаевский4-3
Макаров2-4

Самым популярным стало мнение, что в этой серии будет шесть матчей, и всё так и получилось. При этом предпочтение при таком количестве игр отдавалось «Спартаку», а в «Магнитку» верили лишь при семиматчевом триллере. Но Лев Лукин и Сергей Емельянов точно знали, что уральцы проиграют дважды, но закроют серию в Москве.

Результаты четвертьфинала

Напоминаем, за угаданный исход серии мы начисляем два очка, угаданный счёт приносит пять очков. Вот как для прогнозистов сложился четвертьфинал Кубка Гагарина. Лучшими в нём стали Кузнецова и Лаевский, провалившие первый раунд. Закладывали физику вдолгую?

ЖурналистОчки
Кузнецова9
Лаевский8
Панышев7
Емельянов7
Власов6
Лукин5
Макаров2
Сторожев0

Промежуточные результаты

А вот так теперь выглядит общая таблица нашего конкурса на данный момент.

ЖурналистОчки
Емельянов30
Панышев28
Власов22
Макаров20
Кузнецова19
Лаевский19
Лукин16
Сторожев16

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