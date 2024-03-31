Заварухиных недооценили, зато знали про седьмой матч в Омске! Итоги прогнозов «Чемпионата»

Второй раунд Кубка Гагарина – всё. По его итогам из плей-офф КХЛ вылетела ещё одна порция всегдашних фаворитов, оставив в борьбе такой комплект команд, который уж точно никто не мог представить перед началом сезона. Смотрим, насколько такое развитие событий прогнозировали журналисты хоккейного отдела «Чемпионата».
«Динамо» М — «Трактор»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-2
|0-4
|Панышев
|2-4
|Емельянов
|4-2
|Сторожев
|4-2
|Власов
|4-3
|Кузнецова
|2-4
|Лаевский
|3-4
|Макаров
|2-4
Голоса в пользу «Динамо» и «Трактора» разделились поровну. Одни верили в силу победителей регулярки, другие верили, что проход «Салавата» в исполнении команды, занявшей только шестое место на Востоке, не является случайностью и Челябинск способен выйти в полуфинал. Впрочем, самые оптимистичные прогнозы на «Трактор» предполагали шестиматчевую серию, тогда как команда Алексея Заварухина преподнесла одну из самых мощных сенсаций в истории плей-офф КХЛ.
СКА — «Автомобилист»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-1
|1-4
|Панышев
|4-1
|Емельянов
|2-4
|Сторожев
|4-1
|Власов
|2-4
|Кузнецова
|4-2
|Лаевский
|3-4
|Макаров
|4-3
И второй брат Заварухин снова посрамил большинство прогнозистов. Может, хоть в полуфинале в «Трактор» и «Автомобилист» уже будут наконец верить массы? Счёт 4-1 в серии со СКА предполагали трое респондентов, но в пользу армейцев, на уральцев тоже ставили, но более осторожно, и итоговый счёт здесь тоже никто не угадал. Хотя Родион Власов и Сергей Емельянов знали, что СКА не дотянет даже до седьмой игры.
«Авангард» — «Локомотив»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-3
|3-4
|Панышев
|3-4
|Емельянов
|4-3
|Сторожев
|4-3
|Власов
|2-4
|Кузнецова
|3-4
|Лаевский
|2-4
|Макаров
|4-3
Семь матчей в серии «Авангард» — «Локомотив» угадали шесть из восьми журналистов отдела, хотя вряд ли они предполагали, что для этого омскому клубу придётся менять тренера и героически камбэчить, находясь на краю пропасти. Правда, из этих шести прозорливых респондентов четверо ставили на итоговый проход Омска. Но Павел Панышев и Елена Кузнецова разобрались в вопросе победителя серии с самого начала.
«Металлург» — «Спартак»
|Прогноз
|Реальный счёт в серии
|Лукин
|4-2
|4-2
|Панышев
|2-4
|Емельянов
|4-2
|Сторожев
|2-4
|Власов
|4-3
|Кузнецова
|4-3
|Лаевский
|4-3
|Макаров
|2-4
Самым популярным стало мнение, что в этой серии будет шесть матчей, и всё так и получилось. При этом предпочтение при таком количестве игр отдавалось «Спартаку», а в «Магнитку» верили лишь при семиматчевом триллере. Но Лев Лукин и Сергей Емельянов точно знали, что уральцы проиграют дважды, но закроют серию в Москве.
Результаты четвертьфинала
Напоминаем, за угаданный исход серии мы начисляем два очка, угаданный счёт приносит пять очков. Вот как для прогнозистов сложился четвертьфинал Кубка Гагарина. Лучшими в нём стали Кузнецова и Лаевский, провалившие первый раунд. Закладывали физику вдолгую?
|Журналист
|Очки
|Кузнецова
|9
|Лаевский
|8
|Панышев
|7
|Емельянов
|7
|Власов
|6
|Лукин
|5
|Макаров
|2
|Сторожев
|0
Промежуточные результаты
А вот так теперь выглядит общая таблица нашего конкурса на данный момент.
|Журналист
|Очки
|Емельянов
|30
|Панышев
|28
|Власов
|22
|Макаров
|20
|Кузнецова
|19
|Лаевский
|19
|Лукин
|16
|Сторожев
|16