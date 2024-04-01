«Авангард» назначил Звягина главным тренером, КХЛ оштрафовала СКА. Итоги дня в хоккее

А ещё некоторые клубы обратились в лигу с предложением о реформах судейства и антидопинговой системы.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 1 апреля 2024 года.

КХЛ оштрафовала СКА за высказывание Александра Медведева относительно судейства

КХЛ оштрафовала СКА за высказывание председателя Совета директоров армейского клуба Александра Медведева по поводу судейства в КХЛ.

«КХЛ рассмотрела высказывания председателя Совета директоров ООО «Хоккейный клуб СКА» Александра Медведева относительно судейства матчей чемпионата КХЛ. В соответствии с п.39 ст. 30 Дисциплинарного регламента КХЛ за нарушение пп. 1.24 п.1 ст. 55 Спортивного регламента КХЛ на клуб накладывается штраф», — сказано в сообщении лиги.

Напомним, после вылета СКА из Кубка Гагарина — 2024 в связи с поражением в серии 1/4 финала плей-офф КХЛ от «Автомобилиста» (1-4) Медведев выступил с критикой судейства в играх армейского клуба. Отметим, что команда из Санкт-Петербурга впервые за 10 лет не смогла пройти дальше второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Реакция Александра Медведева: Александр Медведев прокомментировал штраф СКА от КХЛ за высказывание о судействе

Клубы КХЛ обратились в лигу с предложениями по реформе судейства и антидопинговой системы

Как стало известно «Чемпионату», несколько клубов КХЛ, среди которых минское «Динамо», СКА и «Барыс», прислали в лигу письмо с предложениями о реформах.

Первое связано с реорганизацией системы судейства: его оценки, назначения и формирования публичного рейтинга арбитров. Клубы предложили создать при совете директоров КХЛ независимый судейский комитет, которому должен подчиняться главный арбитр. Судейский комитет будет оценивать работу арбитров, в особенности спорные решения, давать рекомендации по изменению в правилах, совместно с главным арбитром координировать процесс назначения судей на матчи. Для оперативного разъяснения спорных моментов предлагается приглашать инспектора матча на обязательные пресс-конференции после игр чемпионата.

Кроме того, клубами было предложено сделать инспектирование матчей прозрачным для участников чемпионата. Оценки работы судей должны быть доступны совету директоров КХЛ.

В письме отмечается, что такие изменения позволят сделать судейство матчей в КХЛ максимально прозрачным и понятным для общественности.

Второе предложение связано с реформированием антидопингового обеспечения. Клубы считают необходимым создать независимую антидопинговую службу, заключить договор новой службы с РУСАДА для дополнительного коммерческого тестирования хоккеистов – не меньше четырёх игроков в месяц от каждой команды и по два-три игрока во время каждого раунда плей-офф, при этом делать заборы анализов мочи и крови.

В СКА огласили решение по поводу тренерского штаба команды на следующий сезон КХЛ

Председатель Совета директоров СКА Александр Медведев заявил, что текущий тренерский штаб команды во главе с Романом Ротенбергом продолжит работу в новом сезоне КХЛ. В клубе планируют в межсезонье точечные усиления, сохранив основной костяк команды на следующий сезон.

«По поручению Совета директоров тренерский штаб под руководством главного тренера и вся команда с новыми силами приступили к подготовке к следующему сезону», — сказал Медведев.

«Барыс» обратится в КХЛ по поводу сохранения текущих сроков сезона

«Барыс» обратится в КХЛ по поводу сохранения текущих сроков сезона. Об этом сообщил генеральный директор казахстанского клуба Борис Иванищев. На Совете директоров КХЛ были утверждены новые предельные сроки проведения чемпионатов КХЛ и МХЛ до 31 мая.

«При рассмотрении вопроса о продлении предстоящих сезонов до 31 мая, вероятно, не учитывалось, что система «Барыса» является базовым клубом для подготовки игроков сборных команд Республики Казахстан всех уровней.

К тому же некоторые игроки сборной Казахстана сейчас выступают в других клубах КХЛ. А чемпионаты мира под эгидой Международной федерации хоккея в элитном дивизионе проводятся как раз в майский период. Сборы для подготовки к данному турниру начинаются в середине апреля.

Продление сезона до 31 мая для «Барыса» и всего казахстанского хоккея влечёт за собой определённые риски. При формировании национальной команды тренерский штаб может остаться без ведущих хоккеистов. Поэтому мы будем обращаться в лигу с вопросом о сохранении сроков сезона в текущем виде», – сказал Иванищев.

В связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов в КХЛ. «Барыс», набрав 50 очков в 68 матчах, завершил регулярный сезон на последнем, 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

«Авангард» назначил Сергея Звягина главным тренером команды

«Авангард» назначил Сергея Звягина главным тренером команды, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что контракт подписан сроком на два года – до конца сезона-2025/2026.

Напомним, омичи неожиданно уволили главного тренера Михаила Кравца после двух матчей серии с «Локомотивом». Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Звягин. При нём команда почти смогла перевернуть ход серии, доведя её до решающего седьмого матча, где уступила со счётом 0:2. Увольнение произошло после двух домашних поражений омичей.

«Авангард» в шестой раз в истории потерпел поражение в седьмой встрече серии плей-офф КХЛ. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции.

Оценка от руководства «Авангарда»: В «Авангарде» оценили назначение Сергея Звягина главным тренером команды

«Наблюдать за ними — одно удовольствие». Макдэвид — о Маккинноне и Кучерове

Звёздный нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о своих основных соперниках в борьбе за первое место в гонке бомбардиров текущего регулярного чемпионата НХЛ — лидере «Колорадо Эвеланш» Натане Маккинноне и российском форварде «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«Они оба проводят два великолепных сезона. Это два великих игрока, которые всегда будут там (на вершине топа бомбардиров. — Прим. «Чемпионата»). Они оба играют очень хорошо, и у обоих особенные партнёры по команде, как и у меня. Наблюдать за ними двумя — одно удовольствие», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, лидером гонки бомбардиров текущего сезона является Маккиннон, на счету которого 127 очков. На очко от него отстаёт Кучеров (126). Макдэвид идёт третьим со 125 результативными баллами.