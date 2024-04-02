КХЛ охватил тренерский кризис. Очевидных кандидатов нет даже для «Ак Барса»

Помните, как два месяца назад некоторые удивлялись тому, что «Амур» и «Адмирал» продлили контракты со своими главными тренерами? «Адмирал» на тот момент уже осел на дне таблицы, а «Амур» ещё не начал свою серию побед, которая закончилась попаданием в плей-офф и качественной игрой в первом раунде. Тогда этот шаг критиковали — а сейчас топ-клубы, которые закончили сезон раньше, чем ожидалось, тоже оставляют своих тренеров.

Тренерской чехарды в это межсезонье мы не увидим. Весь сезон обсуждалось, что Илья Воробьёв поедет в Казань или Омск — но внезапно на рынок с ноги ворвался ЦСКА и подписал самого именитого тренера без контракта. Больше каких-то самоочевидных кандидатур на рынке не оставалось. Резюме Анвара Гатиятулина с медалями и опытом работы в сборной было подмочено двумя последними сезонами, и опытный тренер отправился в «Сибирь», хотя были слухи о том, что он станет помощником в «Ак Барсе».

Вокруг «Салавата» весь год ходили какие-то разговоры о долгах, проблемах и отключениях света, но ни генеральный директор, ни главный тренер клуба не сменились. Впервые в истории КХЛ «СЮ» дважды подряд вылетел из первого раунда, оба раза являясь фаворитом и играя в разном стиле против разных клубов, однако Виктора Козлова не сделали виновником. Плохие новости: тренер на итоговой пресс-конференции заявил, что атакующим хоккеем в плей-офф не победить — а это значит, что «СЮ» в следующем году может снова откатиться к тягомотине начала регулярного сезона.

Виктор Козлов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ну а хаос в «Динамо» никогда не прекращается — помните, как Олег Знарок весной 2021-го был главным тренером команды несколько часов? Вот и сейчас к руководству клубом уже вроде бы почти вернулся Андрей Сафронов, но бело-голубые снова всё переиграли за считаные дни. Правда, ситуация с Кудашовым несколько отличается от положения Козлова: договорённость о продлении контракта с тренером была достигнута ещё в концовке регулярного сезона, но подписей и юридического оформления не было. По ходу сезона говорилось, что Кудашов сохранит своё место в случае выигрыша медалей, но этого не потребовалось.

Свежайший комментарий от самого Кудашова: Алексей Кудашов рассказал, что произойдёт с его штабом после продления контракта с клубом

10 лет назад сложно было представить, что тренеры сохранили бы свой результат после этого. Сегодня же самым логичным контраргументом против отставок Козлова и Кудашова был бы простой вопрос: а кого вместо них? В отношении «Динамо» уже успело появиться имя Айвана Занатты, единственный опыт которого в топ-клубе КХЛ (СКА) был давно и получился совсем неудачным. Касательно «СЮ» даже имён не успело всплыть, слухов особенно и не было.

Параллельно «Авангард» решил сохранить на посту главного тренера Сергея Звягина, который до того 10 лет трудился помощником и относительно успешно стал и. о. по ходу сезона. Омский клуб очень редко назначал главными людей, у которых вообще не было опыта работы главным тренером хоть на каком-то уровне. В XXI веке это были Игорь Никитин и Дмитрий Рябыкин, давшие противоположные результаты — один остановился в 15 секундах от полуфинала, второй провалился и был уволен спустя месяц с небольшим. Рискованное ли это решение? Очень. Есть ли у «Авангарда» вариант однозначно лучше? Нет.

Параллельно в очень щекотливом положении оказывается «Ак Барс». Зинэтула Билялетдинов ещё в прошлом году видел Алексея Кудашова в роли преемника, но один из лидеров билялетдиновского «Динамо» начала века остался на месте. Переход Ильи Воробьёва в Казань казался уже гарантированным: такое ощущение, что в это поверили и в самой Казани, упустив тренера в ЦСКА. Теперь некоторые инсайдеры даже давали информацию, что «Ак Барс» пытается в последний момент перехватить Гатиятулина у «Сибири», и это даже не кажется бредом.

Вариантов у «АБ» ведь не так много. Муссируются слухи о возвращении Дмитрия Квартальнова, особенно на фоне загадочной пресс-конференции в Минске, где гендиректор клуба устроил путанку с контрактными сроками тренера. Однако подход Квартальнова уже в 2022-м казался неподходящим для большого клуба, и стоит ли возвращаться к этому? Только больше вариантов опять же нет. Сегодня в одном из телеграм-каналов появилась информация, что стать главным тренером может стать бывший игрок «АБ» Александр Степанов. 44-летний Степанов в этом году тренировал «Барс» в ВХЛ, который занял пятое место с конца, и это тоже выглядит как немаленький риск.

Александр Степанов (слева) Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Список свободных тренеров известен: Скудра, Светлов, Назаров, Буцаев, Юрзинов-мл etc. Такое ощущение, что в 2015-м он мог бы выглядеть примерно так же. Тренерский рынок КХЛ впал в глубокий застой — и это не вызвано тем, что лига потеряла иностранных тренеров. Массовая мода на финнов в нашей лиге прошла примерно в том же 2015-м, и «СЮ» стал исключением на общем фоне. «Авангард» рискнул с Бобом Хартли и сорвал куш, при этом Крэйг Мактавиш и Билл Питерс потерпели оглушительные провалы. Про чешских тренеров все забыли ещё раньше, шведских возили совсем мало — так что уже давно КХЛ обходится своими тренерскими кадрами.

Тренерский лифт в российском хоккее сломался. В этом сезоне большой шаг в своих карьерах должны были сделать недавние триумфаторы МХЛ Ярослав Люзенков и Владимир Филатов, но оба совсем недолго руководили своими клубами ВХЛ. Взрослые тренеры из Высшей лиги почти не переходят — даже недавний успех Леонида Тамбиева не заставил других руководителей клубов копировать это. Возможно, «Витязь» всё-таки сделает это: уже давно ходят слухи о приходе Вадима Епанчинцева из «Югры». Недавно стало упоминаться имя 39-летнего Дениса Ячменёва, который выиграл Кубок Петрова в первый же сезон в «Рубине», а сейчас играющего в полуфинале лиги.

Причины этого сложно понять. Возможно, сейчас наступил другой тренд — назначать легенд без большого тренерского опыта и на фоне последних успехов Фёдорова, Ларионова и Жамнова. Тренерам (да и игрокам) из ВХЛ всегда было сложно перепрыгнуть на новый уровень. Историй Джона Купера, который до прихода в «Тампу» побеждал во всех второстепенных лигах, в которых работал, у нас практически нет. Красивых историй типа Андрея Разина, который почти сразу же изменил в Ижевске всё и через год поднялся в КХЛ, тоже нет.

Зная моду, которая есть в КХЛ, если бы в семье Заварухиных было столько же братьев, как в семье Саттеров, другие менеджеры лиги стали назначать бы их. Однако, кроме шуток, этот плей-офф мог показать, что неочевидные кандидатуры тоже могут привести команды к успехам: екатеринбургского Заварухина весь год называли тренером не для топ-клуба, у челябинского до этого сезона было лишь три матча в роли главного тренера. С другой стороны, фирменная хоккейная простота двух братьев, на которую в лиге пока не могут найти противоядия, тоже косвенно свидетельствует о тактическом кризисе в КХЛ.