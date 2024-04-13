А в НХЛ одна из команд переедет в другой город, сменив постоянную прописку.

Заруба в полуфинале КХЛ и канадский легионер в «Авангарде». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 13 апреля 2024 года.

«Автомобилист» в результативном матче обыграл «Металлург» и перевёл серию в седьмую игру

В Екатеринбурге прошёл шестой матч полуфинальной серии розыгрыша Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Автомобилист» принимал «Металлург». Результативный матч закончился победой хозяев со счётом 5:3. «Автомобилист» сравнял счёт в серии 3-3.

Первый период завершился со счётом 1:0 в пользу «Автомобилиста». Во втором периоде хозяева забросили четыре шайбы, пропустив в свои ворота две. Голами в составе екатеринбургского клуба отметились Никита Трямкин, Артём Каштанов, Алексей Макеев, Денис Баранцев и Стефан Да Коста. «Металлург» ответил голами Данилы Юрова и Дениса Зернова. В начале третьего периода Роман Канцеров забросил третью шайбу «Металлурга». Весь заключительный период прошёл в атаках магнитогорцев, но сравнять счёт гостям так и не удалось.

Седьмой решающий матч пройдёт 15 апреля в Магнитогорске.

Стала известна дата начала финальной серии Кубка Гагарина

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги опубликовала дату старта финальной серии Кубка Гагарина.

Финальная серия Кубка Гагарина с участием «Локомотива» и победителя пары «Металлург» – «Автомобилист» стартует 18 апреля. В случае победы «Металлурга» в седьмой игре серия стартует в Магнитогорске, в случае успеха «Автомобилиста» – в Ярославле.

В серии между «Металлургом» и «Автомобилистом» пройдёт седьмой матч. Решающая встреча состоится 15 апреля в Магнитогорске.

«Локомотив» уже ждёт своего соперника по финалу Кубка Гагарина. Ярославцы в полуфинальной серии победили челябинский «Трактор» в четырёх матчах. На пути к финалу «Локомотив» последовательно обыграл ЦСКА, омский «Авангард» и челябинский «Трактор».

Канадский нападающий Линден Вей перейдёт в «Авангард»

Омский «Авангард» подпишет контракт с канадским хоккеистом Линденом Веем. Соглашение будет рассчитано на один сезон.

«Мы хотели видеть Линдена в составе ещё до дедлайна сезона-2023/2024, но «Адлер Мангейм» отказал в расторжении действующего контракта и переходе. Поскольку все обязательства перед прежним клубом нападающий выполнил, ничего не препятствует заключению контракта с «Авангардом». Подводя итоги сезона, мы отмечали, в каком направлении хотим усилить команду. Вей добавит нам вариативности и мастерства в центральной линии. Это высококвалифицированный центрфорвард с правым хватом, карьерой доказавший свою состоятельность, в том числе в решающих играх за Кубок Гагарина», — приводит слова Курьянова пресс-служба «Авангарда».

Вей провёл сезон-2023/2024 в немецком «Адлер Мангейм», где за 45 матчей набрал 46 (8+38) очков при показателе полезности «+9». Нападающий является обладателем Кубка Гагарина — 2019 в составе ЦСКА.

Хоккеистам «Аризоны» сообщили, что команда переедет в Солт‑Лейк‑Сити в следующем сезоне

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман сообщил, что, по данным нескольких источников, перед игрой с «Эдмонтоном» игроки и сотрудники «Аризоны Койотс» были проинформированы о том, что команда переезжает в Юту. Также был представлен график переезда клуба в Солт-Лейк-Сити.

Хотя некоторые источники указали, что переезд может состояться сразу после последней игры в следующую среду, другие заявили, что это может оказаться невозможным, «потому что ещё есть над чем работать».

После матча игроки команды не давали интервью, а главный тренер «Аризоны Койотс» Андре Туриньи отвечал только на вопросы об игре. «Койоты» завершат выездное турне в воскресенье вечером в Калгари и, как ожидается, не будут тренироваться в субботу.

«Аризона» переезжает в Юту Фото: ETHAN CAIRNS/AP Photo/ТАСС

МХЛ объявила даты финальных матчей Кубка Харламова

Молодёжная хоккейная лига (МХЛ) определилась с датами проведения финальных матчей Кубка Харламова — 2024. Лига развела их с решающими играми Кубка Гагарина, которые стартуют 18 апреля.

«Благодаря решению лиги болельщики смогут ежедневно смотреть матчи финальных серий: по чётным числам − Кубка Гагарина, по нечётным − Кубка Харламова», — сказано в заявлении МХЛ.

Решающая серия плей-офф между ярославским «Локо» и петербургским «СКА-1946» стартует 17 апреля в Ярославле.

Даты основных матчей:

17 апреля. Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30

19 апреля. Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30

21 апреля. Санкт-Петербург, СКК «Ледовый дворец». Начало – в 17:00

23 апреля. Санкт-Петербург, СКК «Ледовый дворец». Начало – в 19:00.

Даты матчей, в случае необходимости:

25 апреля. Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало – в 18:30

27 апреля. Санкт-Петербург, СКК «Ледовый дворец». Начало – в 19:00

29 апреля Ярославль, МФСК «Локомотив». Начало – в 13:00