Знали про «Локомотив», но не верили в «Магнитку» — а зря! Итоги прогнозов «Чемпионата»

Ждали больше борьбы от «Трактора» и хотя бы одного Заварухина в финале.

Третий, он же полуфинальный раунд Кубка Гагарина подошёл к концу. Сенсаций, в отличие от предыдущих стадий плей-офф, в нём не было — команды с более высоким посевом разыграют титул между собой. Журналисты «Чемпионата» пытались предсказать исходы серий до их начала — посмотрим, кто из них оказался ближе к правде.

«Локомотив» — «Трактор»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 4-2 4-0 Панышев 4-2 Емельянов 3-4 Сторожев 4-3 Власов 4-2 Кузнецова 4-3 Лаевский 2-4 Макаров 3-4

Большинство отдела правильно предугадало победу «Локомотива», однако никто не предполагал, что ярославцы одержат победу за минимальное количество матчей — за две серии «Трактор» успел приучить к собственной неуступчивости и борьбе до последних секунд, но команда Игоря Никитина свела все плюсы челябинцев на нет. Те, кто отдавал предпочтение подопечным Алексея Заварухина, наверняка не предполагали, что первый номер «медведей» Зак Фукале, которого не без оснований считали иск-фактором команды, окажется вне игры уже в первом матче — это сильно спутало карты всем, кто считал «Трактор» будущим участником финала. Предугадать такое, конечно, было невозможно, но факт остаётся фактом — «Локомотив» идёт дальше, потратив на путёвку в решающую серию минимальное количество матчей в полуфинале.

«Металлург» — «Автомобилист»

Прогноз Реальный счёт в серии Лукин 2-4 4-3 Панышев 3-4 Емельянов 4-2 Сторожев 2-4 Власов 4-2 Кузнецова 2-4 Лаевский 1-4 Макаров 2-4

В Николая Заварухина в хоккейном отделе «Чемпионата» верили гораздо больше, чем в его брата Алексея и в Андрея Разина с его «Металлургом» — «Автомобилист» настолько убедительно прошёл первые два раунда, что даже те, кто в начале марта сомневался в екатеринбуржцах, всё-таки рискнули поставить на их проход в финальную стадию. Как оказалось, зря — номинальные аутсайдеры серии заставили понервничать магнитогорцев, однако «сталевары» смогли вырвать победу в решающем седьмом матче и выбить одну из главных сенсаций этого плей-офф из борьбы за главный трофей КХЛ. Говорим спасибо «Автомобилисту» (и «Трактору») за яркий постсезон, а среди прогнозистов выделяем Сергея Емельянова и «чужого среди своих» уроженца Екатеринбурга Родиона Власова, которые не увидели в команде Николая Заварухина финалиста Кубка Гагарина и лишь ненамного ошиблись в количестве матчей, которое потратила «Магнитка» для прохода в заключительный раунд.

Результаты полуфинала

Напоминаем, за угаданный исход серии мы начисляем два очка, угаданный счёт приносит пять очков. Вот как для прогнозистов сложился полуфинал Кубка Гагарина. Единоличное лидерство здесь захватил Власов, который угадал оба исхода. Бо́льшая часть хоккейного отдела точно определила по одному финалисту, но нашлись и те, кто выделился со знаком «минус» — Лаевский и Макаров полностью попали под гипноз братьев Заварухиных и оба раза промахнулись, закончив раунд с «баранками».

Журналист Очки Власов 4 Лукин 2 Панышев 2 Емельянов 2 Сторожев 2 Кузнецова 2 Лаевский 0 Макаров 0

Промежуточные результаты

А вот как теперь выглядит общая таблица нашего конкурса на данный момент.