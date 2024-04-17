В «Металлург» не верит абсолютно никто! Прогнозы «Чемпионата» на финал Кубка Гагарина

В четверг, 18 апреля, начинается финальная серия Кубка Гагарина. В решающем противостоянии сойдутся «Металлург», который четыре раза доходил до последней стадии и два раза поднимал трофей над головой, и «Локомотив», выходивший в финал только в первый год существования КХЛ, но так и не познавший сладость победы. Кто из команд окажется триумфатором? Свои прогнозы дают печально известные предсказатели из хоккейного отдела «Чемпионата».

Лев Лукин, заместитель редактора отдела «Хоккей», обозреватель

«Металлург» уже можно считать главным открытием сезона, а Андрея Разина – лучшим тренером. В первый же год работы в Магнитогорске Разин добился мощного успеха, выведя вновь собранную, сырую и очень молодую команду в финал Кубка Гагарина, а до этого победив в регулярке на Востоке. Тренер, никогда ранее не выигрывавший серии плей-офф, с ходу не только поставил уральцам симпатичный стиль, но и раскрыл кучу молодёжи, а ещё показал, как добиваться успеха в кубковых матчах вчерашними игроками «Северстали». Словом, Разин – капитальный красавец, однако в финале его «Металлургу» предстоит сразиться с мощнейшим и машиноподобным «Локомотивом».

Против невероятно системных и великолепно физически готовых ярославцев магнитогорцам будет очень непросто, а то количество ошибок, которые всё-таки допускают уральцы в этом плей-офф, вряд ли позволит им добиться результата против такого «Локомотива». Вполне вероятно, что давно находящиеся без игровой практики железнодорожники испытают большие проблемы в первом матче серии, но дальше, как видится, серия должна пойти под диктовку команды Игоря Никитина и прийти к чемпионству «Локомотива».

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Локомотива»

Павел Панышев, редактор отдела онлайн-трансляций, обозреватель отдела «Хоккей»

«Локомотив» быстро расправился с «Трактором» и давно ждал соперника по финалу. У Игоря Никитина молодая и системная команда, он три года выстраивал этот коллектив, а единственной проблемой может стать небольшая потеря игрового ритма. В остальном же Ярославль наголову сильнее «Металлурга» и, безусловно, давно заслужил выиграть Кубок Гагарина. Команде Андрея Разина нужно постараться взять «Локомотив» «холодным», с ходу зацепиться за два домашних матча, ведь начнётся серия именно в Магнитогорске. Но вряд ли это сильно поможет «Магнитке», уж больно хороши железнодорожники.

Прогноз: 4-1 в серии в пользу «Локомотива»

Сергей Емельянов, обозреватель отдела «Хоккей»

Магнитогорский «Металлург» начинает финальную серию на домашнем льду, но это обстоятельство не делает команду Андрея Разина её фаворитом. Ярославский клуб оставил монструозное впечатление в полуфинале и выглядит командой без слабых мест. Даже одна шайба преимущества в ходе матча выглядит для ярославцев грандиозным запасом, который максимально сложно ликвидировать. У «Магнитки» есть свои козыри, однако хватит ли романтичного стиля игры, чтобы остановить машину Игоря Никитина? Пожалуй, только потеря игрового тонуса за огромное количество безыгровых дней может сыграть злую шутку с «Локомотивом» на старте серии. Если «Магнитке» удастся выиграть первый матч, то серия может приобрести новую окраску, но железнодорожники всё равно останутся фаворитами. В ином же случае всё вообще может закончиться очень быстро.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Локомотива»

Дмитрий Сторожев, обозреватель отдела «Хоккей»

«Локомотив» не выглядит командой без изъянов, но при этом физически и, что не менее важно, психологически железнодорожники, кажется, готовы забирать титул. По коллективу Андрея Разина такого не скажешь, хотя весь клуб стоит похвалить за проделанную работу в этом сезоне — «Металлург» в финале ждали далеко не все. Тем не менее «сталевары» испытали большие трудности с командами меньшего калибра, чем нынешний «Локомотив», а ярославцы успели продемонстрировать, что в этом плей-офф они готовы действовать с позиции силы и раскалывать самые крепкие орехи. Последнюю остановку этот поезд должен сделать на чемпионском пьедестале — есть ощущение, что лучшей возможности в ближайшие годы в случае поражения может не представиться.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Локомотива»

Родион Власов, обозреватель отдела «Хоккей»

Сила «Локомотива», как кажется, слегка преувеличена на фоне того сопротивления, что имел клуб. ЦСКА этого сезона слишком уж явно забил на всё, а «Трактор» в челябинских матчах изначально выглядел поникшим духом. Подчёркиваю: основное слово не преувеличивают, а «слегка». Впрочем, смог тот же «Авангард» зацепиться за серию с максимально простым хоккеем?

«Металлург» же на родном льду традиционно сильно играет с «Локомотивом» — конечно, этот тренд касается регулярки, но пропустить его трудно. Главная проблема команды Разина — люди, на которых летом были потрачены самые большие деньги, пока на свою зарплату не играют. В бесконечный прогресс парней из «Стальных Лис» и ВХЛ я не верю, в финале должны играть все четыре звена.

Финал этого года справедлив тем, что в нём сыграют два потенциально самых сильных тренера лиги с разными философиями. Ставлю на то, что небольшое преимущество будет у того, кто видел уже три финала.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Локомотива»

Елена Кузнецова, корреспондент отдела «Хоккей»

Это в любом случае будет красивая история. «Локомотив», игравший в финале самого первого сезона и с тех пор больше ни разу. Они так долго к этому шли после ужасающей трагедии 2011-го, которая навсегда в сердце. Столько всего пережили — ведь ещё несколько лет назад Ярославль критиковали за некий «застой», который мешает им совершить рывок вперед. И вот они в финале, и выглядят совершенно неуязвимыми.

И «Металлург», где Андрей Разин за один год не только совершил глобальную перестройку, но и создал коллектив, которому по силам решать большие задачи. Эта команда – достойный продолжатель дел Мозякина, Зарипова, Кошечкина и Ли. И они могут встать с ними в один чемпионский ряд.

Так что я просто за то, чтобы это была настоящая битва, кость в кость, нос к носу. Чтобы мы в этой серии могли одинаково восхищаться как «Металлургом», так и «Локомотивом», а после её завершения с удовольствием сказали: да, это был великолепный финал!

Прогноз: 4-3 в серии в пользу «Локомотива»

Владимир Лаевский, корреспондент отдела «Хоккей»

«Локомотив» испытал определённые проблемы с «Авангардом», но в итоге смог преодолеть их, использовать свои шансы и выиграть серию. «Металлург» же едва не пропустил дальше, пожалуй, главную сенсацию нынешнего розыгрыша — «Автомобилист». Серия с екатеринбургской командой показала слабости магнитогорцев. Тем более сейчас у «Локомотива» было куда больше времени на восстановление, «Металлург» же доиграл до семи встреч. Иными словами, если подопечные Андрея Разина не достанут из себя абсолютно всё и не проведут лучшие матчи в карьере, исход финала будет очевидным.

Прогноз: 4-2 в серии в пользу «Локомотива»

Максим Макаров, корреспондент отдела «Хоккей»

КХЛ получила в финале любопытную вывеску в лице двух команд-антиподов. «Локомотив» планомерно строился несколько лет, Игорь Никитин днями и ночами работал не только с построением пятёрок на льду, но и с психологией команды. «Металлург» же в первый год перестройки сразу же попал в финал, показывая яркий хоккей, который слегка не похож на типичную плей-оффную игру. Ярославцы выглядят фаворитами, даже длительный перерыв не выглядит для них помехой. Но при этом наглая молодёжь Разина показывает не только своё мастерство, но ещё и тактическую гибкость, что помогало им проходить стилистически разных соперников на протяжении всей кубковой весны. «Локомотив» предстаёт командой, которая вышла на пик и готова забирать кубок здесь и сейчас, а «Металлург», хоть и заслуженно сыграет в финале, той зрелости ещё не показывает. Магнитогорцы в любом случае упрутся, однако ярославцы возьмут первый Кубок Гагарина и сделают это на своей площадке.

Прогноз: 4-2 в серии пользу «Локомотива»

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