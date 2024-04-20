10 лучших россиян сезона НХЛ

Продолжаем подводить итоги завершившегося регулярного сезона НХЛ. О том, как сыграли все российские хоккеисты в этом чемпионате, мы уже рассказывали — настало время определить десятку лучших из них.

10. Александр Овечкин

79 матчей, 65 (31+34) очков, «-22»

Очень долго думал, стоит ли вносить Овечкина в топ-10, и буквально в последний момент решил, что всё-таки стоит: каким бы плохим ни был показатель полезности, в 38 лет Александр буквально за уши втащил «Вашингтон» в плей-офф. Капитан «столичных» действительно был их мотором — он не только стал лучшим снайпером команды, но и закончил сезон в топ-4 «Кэпиталз» и топ-6 среди россиян по силовым приёмам!

Овечкин изменил игру ради успехов команды, в один нужный момент включив свои ассистентские качества, а в другой — сменив привычный «офис» в левом круге вбрасывания на пятак, откуда и забил бо́льшую часть голов в концовке сезона. В умении адаптироваться Ови даст фору многим — в том числе этим он и заслужил место в числе лучших россиян сезона.

9. Александр Романов

81 матч, 22 (7+15) очка, «+23»

Об успехах Романова по ходу сезона не говорили практически ничего, а ведь это самый полезный российский игрок в этой регулярке и один из самых полезных защитников Восточной конференции. При этом для домоседа — а Александр исполняет сугубо оборонительные функции — у него довольно неплохая результативность: Романов повторил личный рекорд, поставленный в предыдущей регулярке.

24-летний игрок довольно часто идёт в стык и не боится принять на себя шайбу — по силовым приёмам (157) он занял третье место среди россиян после Никиты Задорова (177) и Ильи Любушкина (176) и 32-е место в лиге, а по блокированным броскам (171) расположился впереди остальных соотечественников и оказался на 18-м месте в НХЛ. При этом для активно идущего в борьбу игрока у него довольно мало штрафных минут — всего 20.

Александр Романов в борьбе за шайбу Фото: Noah K. Murray/AP/ТАСС

Болельщики «Айлендерс» очень высоко ценят действия Александра и называют его лучшим защитником (речь именно об оборонительных навыках) команды, и даже те поклонники «островитян», которые негативно восприняли тот факт, что за Романова в своё время клуб отдал «Монреалю» пик первого раунда, сейчас называют ту сделку абсолютной кражей.

8. Владислав Гавриков

77 матчей, 23 (7+16) очка, «+9»

Владислав не так часто хитует (55) и ложится под шайбу (114), как Романов, да и очков набирает примерно столько же, но при этом «Лос-Анджелес» гораздо чаще владеет шайбой с Гавриковым на льду, нежели «Айлендерс» с Александром, что позволяет не только своевременно нейтрализовывать угрозу у ворот, как это часто делает «островитянин», но и в принципе не допускать её.

К тому же защитник «королей» является важной частью спецбригады меньшинства своей команды, которая закончила сезон на втором месте по нейтрализации большинства (84,6%) — у «Айлендерс», где много времени времени получает Романов, этот показатель является худшим в лиге (71,5%). Да и в целом Владислав играл довольно надёжно — в том, что меньше «Кингз» пропустили только две команды, есть очень большая заслуга Гаврикова.

7. Игорь Шестёркин

55 матчей, 36 побед, 91,3% ОБ, 2,58 КН, 4 шат-аута

Если бы Шестёркин с самого начала сезона играл так, как он делал это в последние два с половиной месяца, то, вероятно, не только находился бы выше в этом списке, но и претендовал бы на приз лучшему голкиперу регулярки. Однако, увы, старт чемпионата Игорь провёл не лучшим образом, что сказалось на его итоговой статистике.

Впрочем, всё равно хвалим Шестёркина за концовку регулярного сезона — в период с 1 февраля ему нет равных по проценту отражённых бросков (93), по коэффициенту надёжности (2,2) он уступает только соотечественникам Бобровскому (2,15) и Кочеткову (2,04), а по количеству «сухих» матчей (4) делит первое место с Чарли Линдгреном и тем же Бобровским. Если Игорь перенесёт эту форму на плей-офф, «Рейнджерс» могут зайти очень далеко.

6. Валерий Ничушкин

54 матча, 53 (28+25) очка, «+5»

Валерий провёл лучший регулярный сезон в карьере, проведя всего 54 матча. Форвард по-новому раскрылся в «Колорадо», став очень важной частью спецбригады большинства. В меньшинстве он, к слову, был не менее важен — в этом компоненте «лавины» звёзд с неба не хватали, но в том числе благодаря россиянину шли в первой половине команд.

Вероятно, Ничушкин замахнулся бы и на сотню очков, если бы по загадочным причинам не приостановил игру для прохождения Программы помощи игрокам НХЛ. После возвращения, которое состоялось в начале марта, нападающий не всегда был также результативен, однако график «очко за игру» практически сохранил. Будем надеяться, что проблемы Валерия остались позади, потому что его потенциал позволяет рассчитывать на ещё более успешные сезоны в будущем.

5. Пётр Кочетков

42 матча, 23 победы, 91,1% ОБ, 2,33 КН, 4 шат-аута

Пётр играет в НХЛ, кажется, уже достаточно давно, но только сейчас он лишится статуса новичка — впервые в карьере россиянин провёл более 25 матчей в сезоне. Первая полноценная регулярка для Кочеткова получилась весьма успешной — молодой голкипер воспользовался кадровой ситуацией в «Каролине» и громко заявил о своих амбициях на звание первого номера «ураганов». Конкуренция с Петром благотворно повлияла на Фредерика Андерсена, который после возвращения в строй заиграл лучше прежнего — вероятно, именно он и начнёт плей-офф в воротах.

Кочетков же стал одним из самых надёжных вратарей сезона — его КН 2,33 является вторым среди голкиперов, проведших не менее 25 матчей в регулярке. По количеству «сухих» матчей Пётр входит в топ-10 лиги, а по %ОБ — в топ-15. По всем показателям он мог иметь и лучшую статистику, однако свойственная молодым игрокам нестабильность и периодические грубые ошибки пока не позволяют относить его к числу элитных вратарей. Впрочем, у Кочеткова есть огромный потенциал для роста. И даже шансы побороться за «Колдер».

4. Кирилл Капризов

75 матчей, 96 (46+50) очков, «+11»

Кирилл уже который год подряд является лучом света в тёмном царстве «Миннесоты». Российский нападающий с большим преимуществом выиграл гонку бомбардиров «Уайлд» и остановился в нескольких шагах от второго сезона со 100 очками в карьере — семи пропущенных матчей как раз и не хватило ему, чтобы добраться до трёхзначного количества результативных действий.

Капризов провёл уже типичный для себя сезон — побил множество рекордов «дикарей», в третий раз подряд забросил 40+ шайб и ещё выше поднялся в списке лучших бомбардиров в истории клуба. Всего за 278 матчей в свитере «Миннесоты» Кирилл добрался до седьмого места, набрав 330 очков. До первой строчки пока далековато — там царствует Микко Койву с 709 очками, — а вот от второго места, где находится Мариан Габорик, россиянина отделяют 107 очков. Не исключено, что Капризов подвинет словака уже в следующем сезоне.

3. Сергей Бобровский

58 матчей, 36 побед, 91,5% ОБ, 2,37 КН, 6 шат-аутов

Вдохновенная игра Сергея в прошлогоднем плей-офф перенеслась и на эту регулярку — в то время как остальных российских голкиперов стали частенько критиковать, Бобровский вернулся к форме едва ли не лучших лет и в какой-то момент серьёзно претендовал на «Везину». Сейчас его шансы на приз лучшему вратарю сезона стали чуть меньше, но при этом россиянин всё равно должен попадать в тройку претендентов на награду.

Сергей Бобровский Фото: Lynne Sladky/AP/ТАСС

Практически по всем ключевым показателям он идёт в топ-5 — по коэффициенту надёжности Бобровский расположился сразу за Кочетковым, по проценту отражённых бросков он восьмой, но отстаёт от пятого места всего на 0,01%, а по шат-аутам Сергей и вовсе поделил первое место с Чарли Линдгреном из «Вашингтона», Коннором Ингрэмом из «Аризоны» и Тристаном Джерри из «Питтсбурга». Теперь лучший российский голкипер этого сезона ещё раз попробует добраться до Кубка Стэнли вместе с «Флоридой».

2. Артемий Панарин

82 матча, 120 (49+71) очков, «+18»

Нападающий «Рейнджерс» в 32 года выдал лучший сезон в карьере. Артемий впервые набрал 100 очков в сезоне и сразу же поднял планку до 120 результативных действий, проведя один из пяти самых «хлебных» годов среди российских игроков. По количеству очков Панарин сравнялся с Сергеем Фёдоровым, а больше него за одну регулярку набирали только Александр Могильный и — дважды — человек, который занял первое место в нашем топе (сделаем вид, что здесь есть хоть какая-то интрига).

За пять лет в Нью-Йорке Артемий пять раз становился лучшим бомбардиром «синерубашечников», но в этом году его влияние на команду было просто невообразимым — Панарин оживил Алекси Лафреньера, который в связке с россиянином тоже провёл лучший сезон в карьере, а также стал единственным «рейнджером», набравшим более 80 очков в регулярке. И это в команде, которая взяла Президентский кубок! Без крепкой обороны здесь, конечно, не обошлось, но эффект Панарина в атаке был по-настоящему мощным.

1. Никита Кучеров

81 матч, 144 (44+100) очка, «+8»

Гений. Миллиардер (рублёвый). Плеймейкер. Филантроп.

Об успехах Кучерова в этом сезоне можно писать ещё очень долго — и всё равно не напишешь достаточно. В полной мере осознать, насколько легендарный сезон выдал Никита, думаю, получится ещё не скоро. Ведь своих успехов он добивается как-то буднично, да и многие болельщики относятся к этому как к должному — никого не удивляет, когда Кучеров отдаёт 100 голевых передач за сезон, хотя в истории НХЛ до него это сделали всего четыре человека, или же когда он третьим — после величайших Гретцки и Лемье — заканчивает регулярку с сотней передач и 40 голами.

Да, за него радуются, его поддерживают, но мало кто воспринимает его достижения как нечто фантастическое. А ведь то, что он делает, это действительно фантастика. И самое главное — нет никаких признаков, что эта фантастика в ближайшее время закончится.

Через годы, уверен, мы будем ставить Кучерова в один ряд с легендарными отечественными и мировыми хоккеистами. А пока же просто констатирую факт (выступлю в роли Капитана Очевидность): Никита Кучеров — лучший российский игрок НХЛ в сезоне-2023/2024.