Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в хоккее за 26 апреля 2024 года, Динамо заключило контракт с Иваном Рябкиным, Ак Барс сохранил Кошелева

«Динамо» сохранило юниора для России, Овечкин вдохновил США на бургер. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
«Динамо» сохранило юниора для России
Аудио-версия:
Комментарии
«Витязь» сохранил вратарскую бригаду, «Сибирь» продлила двух форвардов, а «Ак Барс» договорился с лидером.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 26 апреля 2024 года.

Московское «Динамо» подписало контракт с рекордсменом МХЛ

Московское «Динамо» заключило первый профессиональный контракт с нападающим Иваном Рябкиным.

«Ближайшие годы 17-летний форвард будет развиваться в системе бело-голубых. Контракт рассчитан на три сезона», — сказано в заявлении пресс-службы московского клуба.

В прошедшем, дебютном для себя сезоне Рябкин стал лучшим ассистентом и вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), обогнав Никиту Кучерова. В 49 матчах он набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».

«Наш клуб всегда стремится к высоким целям и достижениям. Однако, кроме этого, миссия московского «Динамо» — развитие молодых игроков во благо нашего хоккея. Имя Ивана Рябкина у всех на устах. Нападающий прекрасно себя проявил в молодёжке. Теперь же у Ивана новый вызов. Все мы рассчитываем, что он сможет пробиться в первую команду в новом сезоне, однако выданные авансы нужно подтвердить. Впереди у Ивана плодотворное лето. Со своей стороны скажу, что наша задача — создать все условия для того, чтобы игроки не уезжали за океан в раннем возрасте и радовали наших болельщиков в КХЛ», — прокомментировал подписание спортивный директор клуба Алексей Сопин.

Ранее проходила информация, что 17-летний юниор рассматривал вариант с продолжением карьеры в Северной Америке.

Материалы по теме
Лидер МХК «Динамо» рассказал, понимают ли в команде, что играют с будущей звездой хоккея

На арене «Вашингтона» будут продавать бургер, вдохновлённый Овечкиным

Во время матчей плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» с «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашнем стадионе «столичных», «Кэпитал Уан-Арене», будут продавать бургер с отсылкой к Александру Овечкину.

Бургер под названием DC Flammin Hot Fried Chicken Sandwich (сэндвич с курицей в остром соусе), вероятнее всего, был вдохновлён знаменитыми фотографиями Овечкина с пакетом чипсов и сэндвичем перед полётом команды на выездные матчи. В состав блюда входят те же самые чипсы, которые предпочитает капитан «столичных». Стоимость бургера не объявлена.

Материалы по теме
Не спешите хоронить «Вашингтон»! Команда Овечкина ещё может выбить «Рейнджерс»
Не спешите хоронить «Вашингтон»! Команда Овечкина ещё может выбить «Рейнджерс»

«Витязь» сохранил вратарскую бригаду

Голкипер Максим Дорожко заключил новый контракт с «Витязем», сообщает пресс-служба подмосковной команды. Соглашение с 25-летним вратарём подмосковного клуба рассчитано на два сезона.

Дорожко – воспитанник хоккейной школы «Витязь» и МХК «Русские Витязи». За три сезона в КХЛ он сыграл 87 матчей с 92,7% отражённых бросков, коэффициент надёжности – 2,49.

Также новый контракт подписал вратарь Дмитрий Шикин. Новое соглашение рассчитано на один сезон. 32-летний Шикин выступает в «Витязе» с сезона-2022/2023. За два сезона в подмосковном клубе голкипер сыграл 67 матчей с 91,4% отражённых бросков, коэффициент надёжности – 2,84.

«Сибирь» продлила контракты с двумя форвардами

33-летний нападающий Георгий Белоусов продлил контракт с «Сибирью» сроком на один год, сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Георгий присоединился к команде по ходу прошлого сезона. Белоусов принял участие в 51 матче регулярного чемпионата КХЛ в составе «Сибири» и отметился 20 (8+12) результативными действиями при показателе полезности «0». Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге на его счету 655 встреч и 276 (105+171) очков.

Также 24-летний нападающий Павел Гоголев заключил новый контракт с «Сибирью» сроком на один год.

Прошлый сезон стал для Павла дебютным в КХЛ: в составе «Сибири» он провёл 51 матч, забросил четыре шайбы и отдал шесть результативных баллов, набрав в общей сложности 10 очков.

Материалы по теме
Что происходит на тренерском рынке КХЛ? Топ-клубы решили проблемы и подставили «Сибирь»
Что происходит на тренерском рынке КХЛ? Топ-клубы решили проблемы и подставили «Сибирь»

«Ак Барс» сохранил Кошелева

«Ак Барс» продлил контракт с 28-летним нападающим Семёном Кошелевым – новое соглашение форварда рассчитано до конца сезона-2025/2026. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Напомним, Кошелев оказался в «Ак Барсе» в дедлайн КХЛ в конце декабря 2023 года в результате трёхстороннего обмена из «Металлурга» с участием «Авангарда». В составе казанцев он провёл 24 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 17 очков при показателе полезности «+12». В розыгрыше Кубка Гагарина Кошелев провёл пять матчей, в которых записал на свой счёт один гол.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android