«В животе появляется дыра». Останется ли Ничушкин в «Колорадо» после очередного скандала?

Руководство и лидеры «Эвеланш» дали чёткие ответы на вопросы о будущем Валерия. Дадут ли ему шанс вернуть доверие после новой «подставы»?

Валерий Ничушкин вновь подвёл «Колорадо» — в третий раз за год. В прошлом плей-офф, в самый разгар серии с «Сиэтлом», нападающий резко пропал из состава (да и в целом пропал). «Эвеланш» без одного из своих лидеров проиграли семь матчей — обладатель Кубка Стэнли — 2022 вылетел уже в первом раунде.

Вэл вернулся к старту сезона, его приняли в команде, оставив эту странную ситуацию позади. Ничушкин начал чемпионат очень хорошо.

В январе форвард опять неожиданно попал в Программу помощи хоккеистам НХЛ. Спустя месяц он вновь вернулся в состав «Колорадо» и стал показывать лучший хоккей в карьере. В плей-офф Валерий и вовсе быстро вышел в лидеры гонки снайперов, побил несколько рекордов и тащил команду за собой.

И вот опять. Ничушкин вновь оставил «лавин» в самый ответственный момент сезона, в разгар плей-офф. А «Колорадо», как и год назад, без российского хоккеиста вылетел…

После завершения сезона генеральный менеджер «Эвеланш» Крис Макфарланд и капитан Габриэль Ландеског ответили на вопросы о Вэле, о его шестимесячной дисквалификации. Останется ли Ничушкин в команде, как к нему теперь относятся игроки и руководство «лавин»?

«Ничушкину предстоит восстановить доверие к организации»

Прежде всего и Макфарланд, и Ландеског заявили, что беспокоятся о Валерии и надеются, что он получит необходимую помощь. Но они также отметили, что их расстраивает отсутствие нападающего в самый важный отрезок сезона.

«Будет ли Ничушкин играть за «Колорадо» в будущем? Мы должны рассмотреть все варианты. На данный момент приоритет номер один — предоставить Вэлу необходимую помощь. Когда он получит её, через шесть месяцев мы будем должны всё перечитать и отреагировать на это. Мы посмотрим, к чему всё это приведёт, но есть вероятность, что он вернётся в состав «Эвеланш» в следующем сезоне», — сказал генеральный менеджер «Колорадо».

Валерий Ничушкин Фото: ХК «Колорадо Эвеланш»

Кроме того, Макфарланд ответил на вопрос о контракте Вэла. Он сообщил, что расторгать восьмилетнее соглашение на $ 49 млн — не вариант: «Ничушкину предстоит восстановить доверие к организации. Мы рассмотрели все варианты. Очевидная вещь — прекращение контракта, верно? Для нас это не вариант».

Генменеджер «лавин» рассказал, что новости о Ничушкине его разочаровали. Он получил телефонный звонок с номера, который не хотел видеть. После этих новостей у Макфарланда появился комок в горле.

«Ты видишь эту цифру [шесть месяцев], и от этого в животе появляется дыра. Это непросто. Ничушкин — важнейшая часть нашего пазла. Наши результаты с ним и без него обо всём говорят. Он суперхоккеист. В клубе нет тех, кто не желает, чтобы Вэл всё исправил в своей жизни. Тот день, когда его отстранили, был разочаровывающим. У нас 25-30 ребят в команде. Это тяжёлая потеря, я сопереживал команде», — заключил Макфарланд.

«Теперь от Вэла зависит, как он справится с этой ситуацией»

Шведский капитан «Колорадо» Габриэль Ландеског также поделился мыслями о том, что произошло с Ничушкиным.

«Конечно, мы поддерживаем его и надеемся, что всё пройдёт хорошо. Но ужасно терять такого парня перед четвёртым матчем плей-офф. Мне просто жаль ребят в раздевалке — после того, как они узнали эту новость», — сказал Ландеског.

На вопрос о том, сможет ли Вэл вернуться в состав команды, капитан «Эвеланш» сказал, что клубу придётся посмотреть, как пройдут следующие шесть месяцев.

«Я не знаю. Как сказал Крис, теперь от Вэла зависит, как он справится с этой ситуацией», — сказал Ландеског.

И позже добавил: «Как только он вернётся, мы будем готовы принять его и сразиться с ним бок о бок».

Ранее о ситуации Ничушкина кратко высказался лидер «Колорадо» Натан Маккиннон: «Очевидно, это тяжело для него и его семьи. Это всё, что я хочу сказать по этому поводу».

Иными словами, сейчас многое, кажется, зависло в воздухе. Понятно, что Валерий серьёзно подвёл команду — и уже не в первый раз. Теперь «лавинам» необходимо увидеть работу Ничушкина на льду и вне его. И только тогда потенциально доверие может начать постепенно восстанавливаться.