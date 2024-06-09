Бобровский — стена! Провёл «сухой» матч и испортил Макдэвиду дебют в финале Кубка Стэнли

«Флорида» нанесла всего 18 бросков, но забрала первый матч в серии с «Эдмонтоном».

Сезон Национальной хоккейной лиги добрался до своей кульминации — в американском Санрайзе стартовал финал Кубка Стэнли — 2024. Оспорить право поднять над головой заветный трофей выпало «Флориде», которая во второй раз подряд оказалась в решающей серии, и «Эдмонтону», попавшему в число двух лучших команд лиги впервые с 2006 года.

Хоккеисты не стали дополнительно подогревать интригу к противостоянию, положительно высказываясь о сопернике — Драйзайтль хвалил Бобровского, Бобровский хвалил Скиннера, Скиннер, который чуть ли не в одночасье превратился из изгоя в героя, наслаждался моментом и хвалил своих одноклубников, а Макдэвид и Барков хвалили друг друга и предвкушали очную встречу.

Впрочем, и без дополнительных интриг огня на льду было достаточно — «Эдмонтон» едва не открыл счёт в первой же смене, однако Бобровский смог исправить собственную ошибку и нейтрализовать опасный момент.

Макдэвид и Ко пожалели об этом уже через несколько минут. Капитан «нефтяников» не успел за своим визави — Барков начал контратаку «Флориды», обыгрался с Райнхартом и выложил шайбу Вераге, который не промахнулся с короткой дистанции. Первый же бросок «пантер» достиг своей цели, подняв на ноги большую часть «Амерант Банк Арены».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Но главным героем первого периода стал не Вераге, а Бобровский. Российский голкипер стал главной причиной итогового лидерства «Пантерз» по итогам первых 20 минут — на его счету было 13 сейвов, включая суперспасения после двух выходов «один в ноль». Фамилию Сергея не раз скандировали во время стартовой трети, которая осталась за домашней командой.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Вторая двадцатиминутка началась почти так же, как и первая — «Эдмонтон», который вышел из раздевалки в большинстве, упустил голевой момент, а затем вновь пропустил первым броском. Эван Родригес передал большой привет обороне «Ойлерз», которая напрочь забыла про собственный пятак и упустила подключение канадского форварда. Скиннер уже никак не успевал среагировать на бросок Родригеса, удвоившего преимущество «Флориды».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Нефтяники» не оставляли попыток пробить Бобровского, и у них даже получилось — в одном из эпизодов Коннор Браун буквально запихал шайбу за ленточку. Однако сделал это после свистка (и к тому же с нарушением правил), поэтому взятие ворот не было засчитано. Сразу после этого началась первая серьёзная потасовка в матче. Дело едва не дошло до драки, а кадры с тем, как Стивен Лоренц в одиночку удерживал сразу двоих игроков «Эдмонтона», уже успели разлететься на мемы.

Отыграться канадцам не помогало даже их главное оружие — большинство. К концу второго периода гости трижды имели возможность разыграть лишнего, однако раз за разом оказывались бессильны против спецбригады «пантер» и Бобровского, который был просто безупречен. На второй перерыв команды уходили при счёте 26:12 про броскам в створ в пользу «Ойлерз». Вот только самый главный счёт показывал 2:0 — «Флорида» была в 20 минутах от победы в первом матче финала.

Третий период получился далеко не таким событийным — у «Флориды» не было острой необходимости идти в атаку, а «Эдмонтон» так и не смог подобрать ключей к воротам Бобровского, который провёл «сухой» матч, да ещё и пропустил в пустые ворота на последних секундах. Сергей сегодня отразил 32 броска, включая шесть от Макдэвида. Россиянин был настоящей стеной, испортил капитану «нефтяников» дебют в финале Кубка Стэнли и помог «пантерам» открыть счёт в решающей серии.