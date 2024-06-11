У нескольких клубов Востока наверняка есть вопросы по календарю, но любители хоккея в целом должны быть довольны.

Рекордный сезон в истории КХЛ! Каким будет новый чемпионат и что о нём уже известно?

11 июня Континентальная хоккейная лига опубликовала полный календарь сезона-2024/2025. Реперные точки нового сезона были объявлены ещё месяц назад, когда президент КХЛ Алексей Морозов провёл пресс-конференцию для журналистов.

«Календарь будущего сезона утверждён ФХР. Матч открытия запланирован на 3 сентября и состоится в Магнитогорске. Будет запланирована одна большая пауза на Кубок Первого канала, также новогодний брейк и Матч звёзд в феврале. Он не будет пересекаться с КПК, по месту проведения расскажем дополнительно.

Мы можем играть до 31 мая, но пока что в планах седьмая игра финала плей-офф – 25 мая, регулярка продлится до 23 марта, а плей-офф начнётся 26 марта. Перекрёстный плей‑офф хотели бы оставить, этот вопрос внесён в структуру», — говорил Морозов.

Сегодня же было опубликовано полное расписание матчей. В новом регулярном чемпионате команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным – 187. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 97 игровых дней подряд.

Когда стартует и завершится регулярный чемпионат

Регулярный чемпионат КХЛ сезон-2024/2025 стартует 3 сентября в Магнитогорске матчем за Кубок Открытия, в котором сыграют финалисты прошлого сезона «Металлург» и «Локомотив».

На следующий день болельщиков будут ждать шесть матчей, среди которых первое сибирское дерби «Авангард» – «Сибирь», уральское дерби «Автомобилист» – «Трактор», а также противостояние «Торпедо» – «Северсталь». 5 сентября состоятся пять встреч, а наибольшее внимание будут привлекать матчи «Металлург» – СКА, «Салават Юлаев» – «Ак Барс» и «Спартак» – СКА.

Регулярный чемпионат продлится по 23 марта 2025 года и включит в себя рекордные 187 игровых дней и 782 матча.

Главные положительные особенности нового сезона

Увеличение сроков продолжительности чемпионата позволило снять одну из самых наболевших проблем российского хоккея. На протяжении долгого времени журналисты и эксперты задавались одним и тем же вопросом – как сделать так, чтобы клубы, не попавшие в плей-офф, не уходили в отпуск в конце февраля, а их болельщики не лишались возможности посещать стадионы, когда ещё даже не наступила весна.

Около 10 лет назад в том числе и с этой целью был организован Кубок Надежды, но так как матчи не несли в себе никакого турнирного смысла, то задумка долго не просуществовала. Теперь же можно констатировать, что наконец-то российский хоккей пришёл к торжеству здравого смысла (спасибо за это нашим «западным партнёрам»). В новом сезоне регулярка продлится по 23 марта, тогда как семь главных неудачников попрощались с хоккеем ещё к 26 февраля. Прогресс очевиден.

«Сочи» — «Адмирал» Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Ещё одной крутой особенностью нового календаря стала его ритмичность. Вспомните прошлое. Сколько раз, видя расписание очередного игрового дня, вы задавались вопросом, как так получается, что сегодня в КХЛ состоятся девять или 10 матчей, а днём позже — только одна или две игры? Сейчас составителям календаря удалось добиться радикального исправления этой ситуации.

Расписание составлено таким образом, чтобы равномерно распределить матчи по дням. В среднем каждый день в чемпионате будет проходить четыре матча. Лишь четыре раза в один день состоятся восемь матчей, однажды – девять и ни разу — 10. Для сравнения достаточно вспомнить, что в минувшем сезоне было 18 игровых дней с восемью матчами, девять с девятью и три — с 10. Особенно грустно смотрелось расписание на финише регулярки, когда в один день играли почти все команды, а на следующий день были задействованы два или четыре клуба. Сейчас КХЛ сделала всё возможное, чтобы уйти от подобного прецедента, и за это мы действительно респектуем лиге.

«Динамо» — ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Паузы в чемпионате и несколько негативных моментов

До первой в сезоне паузы на Кубок Первого канала команды будут играть 97 дней подряд. Пауза продлится с 9 по 16 декабря, новогодний перерыв составит три дня — с 31 декабря по 2 января. Последний перерыв связан с проведением Недели звёзд хоккея – с 7 по 10 февраля 2025 года.

Что могло быть лучше? Никуда не уйти от проблемы с загрузкой арен мероприятиями, не связанными с хоккеем. В новом сезоне сильнее всего досталось «Спартаку», который в новогодние праздники не может использовать «Мегаспорт» из-за проведения на ледовой арене в Москве ёлок и соревнований по фигурному катанию. По этой причине в ноябре-январе пройдёт самая длинная серия гостевых матчей (13 игр подряд). Но на деле ситуация для команды Алексея Жамнова выглядит не так критично, как могло показаться на первый взгляд, ведь 5 из 13 из матчей пройдут в московском/подмосковном регионах.

Наверняка не очень довольны календарём и те клубы, которым придётся совершить два вояжа на Дальний Восток. Пострадали бюджеты «Авангарда», «Автомобилиста», «Трактора», «Сибири» и «Барыса», в которые придётся уложить дополнительную поездку на второй двойник по маршруту Хабаровск – Владивосток. Но без негативных моментов при составлении календаря обойтись практически невозможно, ведь в противном случае возросло бы количество спаренных матчей для того же «Адмирала». Да, гостевому клубу удобно приехать и сразу «отстреляться», но как быть с болельщиками приморского клуба, которым надо найти время и деньги на посещение хоккея два дня подряд? Без проигравших здесь не обойтись.

По какой схеме будет разыгран плей-офф

Плей-офф пройдёт с 26 марта по 25 мая 2025 года. В схеме его проведения нет никакой сенсации, ведь Морозов прямым текстом говорил, что в новом сезоне будет сохранён перекрёстный формат со второго раунда. Так и произошло. Первый раунд – по стандартной схеме в рамках конференций, а со второго вновь будет перекрёстный формат.

В первой группе лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвёртой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Пары второй группы: первая команда Востока против четвёртой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде. На стадии полуфиналов перепосев команд производиться не будет.

Впервые в истории КХЛ мы увидим решающие матчи сезона в мае, а обладатель Кубка Гагарина в теории может быть определён всего за несколько дней до наступления лета. Хоккея в новом сезоне будет намного больше.