Овечкин: выигранный «Президент Трофи» означает, что мы — лучшая команда в сезоне

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал победу своей команды в регулярном чемпионате сезона-2016/17 и завоевание второй год подряд «Президент Трофи».«Что означает победа в регулярном чемпионате? То, что мы – лучшая команда в нынешнем сезоне. Конечно, самое главное ещё впереди, но я считаю, что мы движемся в правильном направлении. Мы провели очень неплохие, упорные матчи с «Коламбусом», «Торонто» и «Рейнджерс». Возможно, с кем-то из них мы встретимся в будущем, а пока нам нужно просто продолжать играть в свой хоккей, действовать в том же ключе, как и в этих важных встречах», — приводит слова Овечкина Washington Post.