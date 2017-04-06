Кузнецов: Президентский кубок не имеет значения? Выиграть что-то всегда приятно

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз»прокомментировал победу своей команды в регулярном чемпионате сезона-2016/17 и завоевание второй год подряд Президентского кубка.«На самом деле, если кто-то из парней говорит о том, что Президентский кубок не важен, что он не имеет значения, не верьте им. Они обманывают. Всегда приятно что-то выиграть. В голове у парней наверняка есть такие мысли, хотя вслух об этом они никогда не скажут», — приводит слова Кузнецова Washington Post.Победа в регулярном чемпионате обеспечивает «столичным» первый кубковый «посев» и преимущество своего льда на всём протяжении плей-офф, включая финал Кубка Стэнли.