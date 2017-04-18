Алан Мэй: Овечкин должен играть больше. 15 минут – это слишком мало

Известный в прошлом нападающий «Вашингтон Кэпиталз», а ныне телевизионный комментатор Алан Мэй раскритиковал решение главного тренера команды Барри Тротца лимитировать игровое время Александра Овечкина.

«Сегодня Овечкин сыграл лишь 15 минут. Этого явно недостаточно. Без разницы, был овертайм или нет – это ваш лучший хоккеист, который должен играть больше. Отправьте его на лёд, пусть он там приносит пользу. То же самое касается Никласа Бекстрёма и Ти Джея Оши. В третьем матче Майк Бэбкок контролировал все смены «Вашингтона». У тренерского штаба должна быть стратегия, которой необходимо придерживаться. Если же кто-то из игроков не выполняет план, то нужно принимать жёсткие решения в его адрес, сажать его в запас. Меня не интересует тот факт, что «Торонто» — молодая и быстрая команда. Сегодня два парня – Бретт Коннолли и Андре Бураковски – не помогали «Вашингтону» в достаточной мере, и в следующем матче они должны быть лучшими игроками «столичных». В плей-офф недопустимы такие провалы в обороне», — приводит слова Мэя Russian Machine Never Breaks.

Игровое время Овечкина в третьем матче серии составило 15 минут и 8 секунд. За это время Александр нанёс 5 бросков в створ, сделал 4 силовых приёма и заблокировал 2 броска соперника.

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