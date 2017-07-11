Хартикайнен приступил к тренировкам на льду с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен приступил к тренировкам с командой на льду. Сегодня игрок провёл раскатку с командой, после чего отправился на индивидуальные занятия.

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Напомним, что последний матч Хартикайнен провёл 7 января в регулярном чемпионате КХЛ, получив травму в игре с «Ладой».

26-летний финский хоккеист пополнил состав команды в 2013 году. За четыре сезона в Континентальной хоккейной лиге он провёл 249 матчей, в которых набрал 164 (66+98) очка при показателе полезности «+35».