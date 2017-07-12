Кареев: я конкуренции со Скривенсом не боюсь

Голкипер «Салавата Юлаева» Андрей Кареев высказался о конкуренции с Беном Скривенсом.

Скривенс может пропустить матчи Кубка Республики Башкортостан

«В прошлом сезоне он играл за минское «Динамо». Смотрел обзоры с его играми. Приедет, поближе познакомимся и будем работать. Я считаю, что конкуренция всегда в плюс, без неё нет профессионального роста. Я конкуренции со Скривенсом не боюсь.



Разговор с Тарасовым по поводу места в составе и задачах? Ещё пока не разговаривали. Тут и так всё понятно. Кто будет давать результат, тот и будет играть в воротах», – цитирует Кареева «Бизнес Online».