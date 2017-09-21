Онлайн игрового дня КХЛ: СКА обыгрывает «Авангард», «Сибирь» принимает «Динамо»

21 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоится семь матчей. Следите за всеми играми в режиме live.
ЦСКА проиграет из-за кармы. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
А «Авангард» не сможет отобрать очки у СКА.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 15:30 МСК
Новосибирская область
0 : 0
Москва
КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 16:00 МСК
Омская область
1 : 2 1:2
Санкт-Петербург
1:0 – Эверберг (Петерссон, Анелёв) – 09:42 (5x5), 1:1 – Калинин (Ковальчук, Херсли) – 15:06 (5x4), 1:2 – Рундблад (Широков, Калинин) – 17:35 (5x5)
КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 17:00 МСК
Ханты-Мансийск
0 : 0
Ярославль
КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 19:00 МСК
Череповец
Пекин