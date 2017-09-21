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Онлайн игрового дня КХЛ: СКА обыгрывает «Авангард», «Сибирь» принимает «Динамо»

21 сентября 2017, четверг. 14:30 Хоккей

21 сентября в регулярном чемпионате КХЛ состоится семь матчей. Следите за всеми играми в режиме live.

ЦСКА проиграет из-за кармы. Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
А «Авангард» не сможет отобрать очки у СКА.
КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
0 : 0
Динамо М
Москва
КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
1 : 2 1:2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Эверберг (Петерссон, Анелёв) – 09:42 (5x5), 1:1 – Калинин (Ковальчук, Херсли) – 15:06 (5x4), 1:2 – Рундблад (Широков, Калинин) – 17:35 (5x5)
КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
0 : 0
Динамо Мн
Минск
КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
0 : 0
Локомотив
Ярославль
КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 18:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
ЦСКА
Москва
КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Куньлунь Ред Стар
Пекин
КХЛ - регулярный чемпионат
21 сентября 2017, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Адмирал
Владивосток
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Авангард ХК Адмирал ХК Барыс ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Йокерит ХК Локомотив ХК Северсталь ХК Сибирь ХК СКА ХК Спартак ХК ЦСКА ХК Югра
Новости. Хоккей
21 сентября 2017, четверг
17:00 Константин Окулов отметился голом в ВХЛ уже на 17-й секунде матча
16:30 Вице-президент НХЛ: об игре в Китае между клубом НХЛ и «Куньлунем» говорить рано
16:17 Гецлаф: в прошлом году «Анахайм» понял, как добиваться успеха
15:55 Гулявцев: не думал, что меня записывают на камеру, были другие намерения
15:53 За «Югру» в матче с «Локомотивом» дебютируют Витасек, Моня, Неколенко и Шипов
15:43 КХЛ выясняет детали ситуации с защитником «Северстали» Валерием Васильевым
15:29 Член тренерского штаба «Трактора» Виталий Ячменев покинул клуб
15:14 Жердев расторг контракт с «Нефтехимиком» по обоюдному согласию сторон
15:13 Защитник СКА Вячеслав Войнов выйдет на лёд впервые с февраля
14:59 Андронов: ЦСКА сможет как следует настроиться на матч с «Йокеритом»
14:56 Арзамасцев: на «Магнитку» у «СЮ» запредельный настрой, будет хороший хоккей
14:51 Палушай: «Динамо» Мн не хотело сделать меня неограниченно свободным агентом
14:35 Терещенко проведёт первый матч в сезоне за «Динамо» с «Сибирью»
14:31 Шиксатдаров: домашняя серия вышла для «Нефтехимика» хорошей и продуктивной
14:30 Онлайн игрового дня КХЛ: СКА обыгрывает «Авангард», «Сибирь» принимает «Динамо»
14:00 Редакции «Чемпионата» требуются корреспонденты-стажёры в отдел «Хоккей» в Москве
13:47 «Сибирь» участвует в сборе денег для строительства площадки для детей-инвалидов
13:17 Плющев: Гулявцеву надо обратить внимание на подготовку команды, заговора нет
12:36 Вей: варианты продолжения карьеры я обсуждаю с моей супругой
12:17 Шиксатдаров: через какое-то время система рижского «Динамо» принесёт плоды
12:08 Дамир Рыспаев будет месяц играть в ВХЛ за усть-каменогорское «Торпедо»
11:42 Савицкис: Хартли в рижском «Динамо» — это один из вариантов
11:10 Овечкин может сменить компанию-экипировщика перед началом сезона
11:08 Кузнецов: на вбрасываниях стало трудно. Ищу, как можно обмануть новые правила
10:44 Каспарайтис сыграет в Высшей лиге Беларуси, чтобы подготовиться к ЧМ в Каунасе
10:39 Овечкин: играем новой тройкой с Кузнецовым и Враной. Пока ощущения необычные
10:21 Гребенщиков: ХК «Сочи» грамотно дотерпел, забил свои голы
10:03 Гулявцев о судействе: ты одно место рвёшь, а в КХЛ прочитали — в урну выкинули
10:00 Курьянов: рекордная победная серия «Авангарда»? Команде дико везло
09:49 Куликов: игроки 3-го и 4-го звеньев «Нефтехимика» тоже не просто так собрались
09:35 Иванов: у ХК «Сочи» было больше желания, чем у «Трактора», это видно
09:15 Лапенков: игроки ХК «Сочи» в трудные минуты матча в Челябинске справились
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:55 Курьянов: критерии рейтинга КХЛ субъективны, «Югра» стала заложником простоты
07:58 Шайба Голдобина помогла «Ванкуверу» обыграть «Калгари»
06:16 Два гола Тарасенко принесли «Сент-Луису» победу над «Коламбусом»
05:55 «Вашингтон» победил «Монреаль», Кузнецов набрал три очка, Овечкин — одно
00:54 Е. Свечников: я готов к началу второго сезона в Северной Америке
00:44 Кудин: слабее состав «Барыса» не стал, минскому «Динамо» предстоит тяжёлый матч
00:36 Архипов: 2-й гол в ворота «Ак Барса» вышел курьёзным, главное — не опускать рук
00:26 Результаты игрового дня в ВХЛ
00:13 Результаты игрового дня в МХЛ
20 сентября 2017, среда
23:50 Билялетдинов: «Ак Барс» и «Слован» играли интересно, хоккей зрелищный
23:23 Ежов: то, что «Динамо» Р — аутсайдер КХЛ, стимулировало «Нефтехимик»
23:10 Озолиньш: выигрывает команда, проигрывает тренер? Нет такого
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