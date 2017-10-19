Хедман: Сергачёв проделал хорошую работу, он готов к падениям и взлётам

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман поделился мнением о перспективах молодого российского защитника Михаила Сергачёва. В нынешнем сезоне 19-летний россиянин принял участие в семи играх, записав на свой счёт 4 (0+4) очка при показателе полезности «0».



«Сергачёв прекрасно понимает, что в его карьере будут разные периоды, падения будут сменяться взлётами. Часто бывают игры, когда нужно сыграть максимально просто и надёжно. Михаил проделал в этом плане серьёзную работу», — приводит слова Хедмана Tampa Bay Times.

Потвен: я очень впечатлён игрой Сергачёва, у него хороший пас и кистевой бросок