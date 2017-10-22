«Калгари» уступил «Миннесоте», Ягр сравнялся по матчам с Хоу и очков не набрал

«Калгари Флэймз» потерпел домашнее от «Миннесоты Уайлд». Канадская команда проиграла свой второй матч подряд и четвёртый из восьми в сезоне. «Дикари» до этого проиграли два матча. Это вторая победа команды в шести матчах сезона.

В этой игре чешский форвард «Флэймз» Яромир Ягр сравнялся с Горди Хоу по количеству матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ. В игре с «Миннесотой» он очков не набрал.

Ягр сравнялся с Горди Хоу по количеству матчей в «регулярках» и плей-офф НХЛ

К 51-й минуте матча счёт был равный — 2:2. В оставшееся игровое время хоккеистам «Миннесоты» удалось забить два гола. В итог «Уайлд» взял верх со счётом 4:2. В составе победителей голами отметились Крис Стюарт, Райан Сутер, Джаред Спаржон и Даниэль Винник. За проигравших забили Шон Монахан и Крис Верстиг.