Круг — о победном голе «Баффало» в ворота Худобина: думал, выиграю борьбу

Защитник «Бостон Брюинз» Тори Круг прокомментировал эпизод, предшествовавший победному голу «Баффало Сэйбрз» (4:5 ОТ) в очном матче команд. Вратарь «Брюинз» Антон Худобин уверен, что победный гол Райана О Райлли нельзя было засчитывать. Форвард сбил Худобина.

Худобин — о победном голе «Баффало»: меня сбили. Это удаление, а не гол

«Это игра на выживание. Старался быть терпеливым. Я думал, что у меня есть возможность выиграть единоборство», — передаёт слова игрока официальный «твиттер» команды.

Видео победного гола «Баффало» доступно на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.