Форвард «Монреаля» Щербак получил травму в матче с «Лос-Анджелесом»

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Никита Щербак не доиграл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз». Канадская команда уступила со счётом 0:4. «Монреаль» выиграл два матча из 10 в текущем сезоне.

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Во втором периоде данного матча российский хоккеист покинул лёд из-за травмы нижней части тела. Щербак не вернулся в игру. В текущем регулярном чемпионате НХЛ на счету россиянина два матча. В них он очков не заработал. При этом показатель полезности Щербака составил 0.