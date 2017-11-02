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175 лет назад 2016
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Карпов: СКА со «Спартаком» играть не надоело

Хоккей

Нападающий СКА Максим Карпов поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком».

«Чувствую себя хорошо, небольшие изменения произошли в составе по сравнению с матчем с рижским «Динамо». Думаю, всё будет выглядеть очень хорошо. Со «Спартаком» не надоело играть, все команды равные в лиге, тяжело играть против всех. И не важно — один матчи или три», — передаёт слова Карпова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Матч СКА — «Спартак» состоится 2 ноября в Санкт-Петербурге. Начало — 19:30 мск.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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