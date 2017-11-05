Овечкин: каждый в «Вашингтоне» должен активизироваться

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Также он высказался об игре тройки Ларса Эллера, где также выступают Том Уилсон и Чандлер Стивенсон.

«Каждому в нашей команде нужно активизироваться. Сегодня звено Эллера сыграло здорово. Отлично, что они нашли свою игру», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Сам Овечкин в данном матче отметился голом. Столичная команда выиграла второй матч подряд и седьмой из 14 в сезоне.