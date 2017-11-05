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175 лет назад 2016
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Овечкин: каждый в «Вашингтоне» должен активизироваться

Хоккей

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Бостон Брюинз» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Также он высказался об игре тройки Ларса Эллера, где также выступают Том Уилсон и Чандлер Стивенсон.

«Каждому в нашей команде нужно активизироваться. Сегодня звено Эллера сыграло здорово. Отлично, что они нашли свою игру», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Сам Овечкин в данном матче отметился голом. Столичная команда выиграла второй матч подряд и седьмой из 14 в сезоне.

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Овечкин прервал безголевую серию, Кучеров забил 14-й гол, а ещё были шайбы Тарасенко, Анисимова, Якупова и гениальная передача Сергачёва.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
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Бостон Брюинз Вашингтон Кэпиталз Александр Овечкин
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