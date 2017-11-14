Радулов продлил свою результативную серию до восьми матчей

Нападающий «Даллас Старз» Александр Радулов отметился забитым голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной Харрикейнз». Россиянин отличился на 29-й минуте встречи, сделав счёт ничейным — 1:1. Ассистентами Радулова выступили Тайлер Сегин и Джейми Бенн.

Видео гола Радулова можно посмотреть на странице НХЛ в «Твиттере».

Александр продлил свою серию с очками до восьми матчей. Всего на счету российского нападающего 15 (6+9) очков в 17 матчах сезона. Добавим, что гол Радулова не помог «Далласу» избежать разгромного поражения от «Каролины» — 1:5.