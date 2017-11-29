«Ак Барс» и «Салават» назвали составы на второе в сезоне «зелёное дерби»

«Ак Барс» и «Салават Юлаев» назвали составы на второе в сезоне «зелёное дерби». Первое 22 ноября завершилось разгромной победой «Ак Барса» в Уфе — 5:0. В составе казанской команды не сыграет недавно подписавший контракт Данис Зарипов.
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«Ак Барс»
Также информация доступна в официальном «твиттере» «Ак Барса».
«Салават Юлаев»
Также информация доступна в официальном «твиттере» «Салавата Юлаева».
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