Хедман: Сергачёв обладает феноменальными атакующими инстинктами

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман оценил игру партнёра по команде Михаила Сергачёва в текущем сезоне. На счету россиянина 17 (6+11) очков в 25 матчах текущего сезона.

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«Сергачёв обладает феноменальными атакующими инстинктами и невероятным броском. Он заслуживает предоставленных ему шансов. Он усердно работает на тренировках с самого старта лагеря», – передаёт слова Хедмана Tampa Bay Times.