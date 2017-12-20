Назаров: я не хвалю Ежова, его уже Лига похвалила — он едет на Матч звёзд

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров подвёл итоги выигранного матча с «Ак Барсом» (3:0).



«Поблагодарить хочется болельщиков, которые здорово нас поддерживали. Сегодня была крайняя домашняя игра в этом году, и мы, безусловно, хотели порадовать зрителей. Что-то получалось, что-то — нет. В целом нам повезло, соперник два раза в штангу попал. Возьмём это везение и будем готовится к следующей игре.



И сегодня не похвалю Ежова? Я всегда хвалю команду. Ежова Лига похвалила. Он едет на Матч звёзд.



Состояние легионеров после Евротура? Психологически всё нормально. Физически, думаю, тяжеловато им. Все-таки нагрузки, перелёты — они сказываются. Благодарен ребятам, что находят в себе силы. Психологически и физически мы вышли на пик и будем держать этот пик как можно дольше», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Нефтехимик» второй раз в сезоне обыграл «Ак Барс», Ежов отразил все 30 бросков