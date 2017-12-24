Мильштейн: Бурмистров возвращается на родину, спасибо «Ванкуверу» за понимание

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы 26-летнего нападающего Александра Бурмистрова, прокомментировал расторжение контракта своего клиента с клубом НХЛ «Ванкувер Кэнакс».

Александр Бурмистров продолжит карьеру в «Ак Барсе»

«Александр Бурмистров и «Ванкувер» приняли решение расторгнуть действующий контракт по обоюдному согласию сторон. О своём будущем Александр сообщит в ближайшие несколько дней. Бурмистров решил вернуться на родину. Подчеркну, что в «Ванкувере» нам никак не препятствовали. Спасибо «Кэнакс», что с понятием отнеслись к сложившейся ситуации», — сказал Мильштейн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.