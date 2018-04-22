Михайлов: слухи о назначении Знарка в ЦСКА — это как «новичок» от Терезы Мэй

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов рассказал об ожиданиях от пятого матча финальной серии плей-офф КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА, а также поделился мнением о слухах про назначение Олега Знарка главным тренером московских армейцев.



«Все четыре матча финала прошли в равной борьбе, ЦСКА бьётся, в каждой игре есть шансы на победу. Это говорит о том, что положительный результат совсем рядом, нужно забрать его у соперника. Я считаю, что у нас лучший состав в лиге. Сейчас главное — правильно определиться с теми игроками, которые выйдут в Казани на лёд. То есть надо принять взвешенные, спокойные и точные кадровые решения. Если эти решения будут приняты, то ЦСКА совершенно точно вернёт серию в Москву. Я в этом уверен! «Ак Барс» ничем не удивил. Классическая команда Зинэтулы Билялетдинова.

Стал замечать, что вокруг ЦСКА начались информационные провокации. Знаете, все эти «информации» и слухи о назначении Знарка напомнили мне заявление премьер-министра Англии Мэй о применении в её стране «новичка». То есть на тебе сразу ставят печать, а ты потом попробуй, отмойся… Так вот ЦСКА реагировать на эти разговоры не собирается. Сегодня задача наших игроков — выходить на лёд, сражаться за команду и её болельщиков, побеждать. Верю в ЦСКА, серия вернётся в столицу», — приводит слова Михайлова Russia-Hockey.

Пятый матч серии финальной плей-офф КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА состоится в Казани сегодня, 22 апреля. Начало встречи запланировано на 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую он-лайн трансляцию матча.