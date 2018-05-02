Жамнов: Россия огласит состав за 2 часа до начала ЧМ, до последнего будем думать

Глава скаутской службы сборной России Алексей Жамнов поделился мыслями после первой тренировки на арене чемпионата мира 2018 года в Копенгагене.

«Хорошо, что покатались на основной арене – будем понимать, чего ждать от льда. Сегодня только первый день, в дальнейшем будет лучше. Первыми тяжело проверять лёд – видно, что он ещё мокрый. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше. Всё-таки под него клали краску – это надо учитывать.

Считаю, правильно выйти на лёд и «выгнать сок», пропотеть. Наоборот, хорошо, что ребята продышались. Состав? Мы пока не планируем ничего объявлять – у нас пока есть на это время. Огласим состав за два часа до первой игры – до последнего будем его обдумывать.

Гусев и Капризов? Это наша внутренняя кухня, и пока мы ждем все данные от врачей. Посмотрим, как все будет складываться", — цитирует Жамнова официальный сайт ФХР.