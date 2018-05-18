Палат — о победном голе «Тампы»: Киллорн сам удивился, что получил шайбу

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Ондржей Палат прокомментировал победу над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Большая победа на выезде. В первом периоде всё было хорошо, во втором — наоборот. Соперники играли здорово, мы же допускали слишком много потерь. В третьем же, считаю, мы снова выглядели неплохо.

Победный гол Киллорна? Я увидел, что Киллер выкатывается к воротам совсем один, и постарался удивить оборону передачей. Киллер, по-моему, и сам удивился, что получил шайбу, но распорядился ею просто здорово», — цитирует Палата официальный сайт НХЛ.

Видео гола Киллорна также можно посмотреть на официальном сайте лиги.